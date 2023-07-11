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Сервисы
Полина Лааксо

Anthropic, основанный выходцами из OpenAI, выпустил обновлённую языковую модель Claude 2 Статьи редакции

Стартап впервые показывает возможности чат-бота публично — до этого его закрыто тестировали компании-партнёры.

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  • Бета-версия чат-бота Claude доступна через платный API (около $0,0465 за 1000 слов) или на сайте claude.ai. России нет в списке стран, где сервис должен работать. Оценить новую модель уже могут жители США и Великобритании, а в будущем её опубликуют и для остальных.
  • Claude 2, как и предыдущая Claude 1.3, умеет искать информацию по документам, писать тексты и отвечать на вопросы. В отличие от ChatGPT, она может законспектировать не 3000 слов, а около 75 тысяч, пишет CNBC со ссылкой на компанию.
  • По данным стартапа, модель лучше Claude 1.3 справляется с вопросами из профессионального экзамена на получение медицинской лицензии, в которых есть несколько вариантов ответа. Она также показывает более высокие результаты при ответе на вопросы того же типа из теста для юристов — 76,5% против 73%.
  • В Anthropic заявляют, что обновлённая нейросеть лучше пишет код, решает математические задачи, составляет более длинные тексты и чаще правильно форматирует ответы в JSON, XML и YAML. Но искать информацию в интернете, как GPT-4, она не может.
Пример запроса и ответа. Источник: Anthropic
Продолжение длинного ответа выше. Источник: Anthropic
  • Над Claude 2 работали 30-35 человек в течение двух месяцев и ещё около 150 человек занимались технологической поддержкой. Модель учили на более свежих публичных данных от начала 2023 года, а также на контенте, на который компания получила права или который ей добровольно предоставили пользователи.
  • В отличие от Claude 1.3, она вдвое реже выдаёт «обидные, опасные или предвзятые» ответы, но всё равно, как и «любая другая модель», может давать сбой, говорят в компании. Последняя также признаёт: чем более «продвинутым» становится сервис, тем тяжелее предсказать поведение модели в различных ситуациях.
Пример запроса и ответа. Источник: Anthropic
  • Anthropic основал в 2021 году бывший директор по исследованиям в OpenAI Дарио Амодей — вместе с другими ушедшими из компании сотрудниками. Чат-бот стартапа Claude с января 2023 года находился в закрытом тестировании.
  • В феврале 2023 года Google вложила в проект $300-400 млн. В мае Anthropic закрыл раунд ещё на $450 млн. Среди инвесторов — фонд Spark Capital, Google, Salesforce Ventures, Sound Ventures, Zoom Ventures и другие. Инвестиции, как говорил стартап, должны были ускорить публичный запуск.
  • По подсчётам Axios, оценка Anthropic составляет свыше $4 млрд.

#новость #anthropic #искусственныйинтеллект

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Вадим Д.

О да, больше нейронок, нейролюди довольны — цель близка!

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