«Мегафон» и «Билайн» рассказали об увеличении скорости мобильного интернета на 10-12% за год Статьи редакции
Но без российского оборудования и новых частот она начнёт падать уже в 2024 году.
- В «Мегафоне» сообщили «Ъ», что за январь-июнь 2023 года показатель вырос на 12% год к году — до 29,34 Мбит/с. Интернет «Билайна», по его же словам, за «последний год» стал быстрее на 10%.
- Скорость мобильной передачи данных у Tele2 за первые полгода 2023-го не изменилась, но в Московском регионе увеличилась на 4%. В МТС не раскрывают цифры и говорят только, что интернет «незначительно» ускорился.
- По словам опрошенных газетой операторов, улучшить быстроту соединения помог «эффективный рефарминг частот» — то есть их перераспределение. Например, «Мегафон» благодаря рефармингу в 24 регионах страны смог «нарастить скорость [в среднем] на 30%». МТС ожидает, что перевод всех базовых станций с 3G на LTE обеспечит прирост в 10-12%.
- Глава аналитической TelecomDaily Денис Кусков считает, что рефарминг — временное решение. Уже в 2024 году скорость начнёт снижаться из-за дефицита российского оборудования и новых частот для LTE. С ним согласен основатель сервиса бизнес-телефонии Sipuni Артемий Мороко. Оба отмечают, что соединение немного улучшается разве что в Москве — там меняют оборудование в первую очередь.
- «Развивать сети дальше просто нечем», — говорит редактор Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин. В «Мегафоне» тоже не отрицают проблему и говорят, что без дополнительных частот — особенно в диапазоне 700 МГц — качество связи может снизиться в ближайшие два-три года. Эти частоты продолжают продлевать телевещателям и планируют выдать им доступы вплоть до августа 2025 года.
- В марте 2022 года аналитики TelecomDaily рассказывали, что средняя скорость интернета в сетях LTE у МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 упала с ноября 2021-го к февралю 2022-го на 0,6 Мбит/с — с 21,7 Мбит/с до 21,1 Мбит/с.
- В декабре руководители телекоммуникационных компаний и другие источники Reuters в отрасли заявляли, что российских пользователей ждёт сокращение скорости и проблемы со связью, так как операторы не смогут обновлять ПО и ремонтировать оборудование оригинальными запчастями после ухода производителей антенн и оборудования для телекома Nokia и Ericsson с местного рынка. Минцифры это отрицали.
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Ну да,ахуенный план,убрать у людей безлимит чтобы повысить пропускную способность,надежный блять просто как швейцарские часы.
Так это повсеместно. Одно перекрывают другим, считая людей идиотами. Возьмем даже эту клоунаду с "повышением" прожиточного минимума на 20 %. Они его якобы повысят, при этом обвалив к чертям национальную валюту. И я уверен, что получается в лучшем случае одно на одно. Хотя зная наших чинушей. Все равно идет падение покупательской способности. А в инфополе закидывают информацию о её повышении. Народ в большинстве своем неграмотный. И реально думает, что "вот на 20 % повысили!!!". И какие власти молодцы.
Они просто доперли что сострегать с людей за домашний телефон и звонки по сотовой сети уже так себе,а давай те ка мы ограничим им интернет,больно дохуя пользуются.
Мне пришлось полчаса оправдываться, чтобы отказаться от домашнего телефона)))
Вам за приплетение деньги платят? или это в голове?
Потерпим
у меня наоборот мегафон стал отвратительно работать. подозреваю, что понизили приоритет, как абоненту с безлимитным планом
Плюсую. У меня йота с безлимитом, очень медленно интернет работает в Москве. Ощущение, что специально режут скорость.
с йотой, кстати, еще в 2018 замечал приколы. они же на сети мегафона работают, но в одном и том же месте тот же самый телефон на йоте принимал одну палку лте, а на мегафоне - все 4)
то же самое с мтс
Пока вроде тьфу тьфу, тоже на полном безлимите сижу, и все ок.
Правда при тесте аплоад убитый, по этому видимо не замечаю просадок.
Много выкачиваете в месяц? А то я тоже сидел на "полном безлимите", но после 300 гб карета превратилась в тыкву и перестала ехать. Причем поддержка стеснялась рассказать условия прямым текстом, отнекивалась. Только на 7-8 звонке они сознались, что да, тариф "безлимитный", но если уж о-о-очень много качаете, мы режем скорость почти в ноль.
Не, все таки у меня везде wifi.
До 100гб в месяц
В Чебурнете скорость будет просто YahooЕю.
Какого-какого оборудования?
Зато ценники поднимаются просто с удивительной регулярность, тоже фармят, видимо.
Ещё там что-то заикаются про 5G. Отечественное оборудование - это что-то на бюрократическом.
Жена в июне была в мск и в Питере и жаловалась, что мобильный интернет стал какой-то ненадежный, медленный, ближе к центру города хуже, гпс тоже тупит. Это по сравнению с 2021 годом.
15 лет пользуюсь билайном, последние годы по-моему наоборот интернет стал работать хуже...
тоже замечаю
Пользуюсь билайном более 10 и тоже замечаю, что интернет стал работать медленно, в некоторых частях города почти не ловит почему-то
Хах. Удивительно что вообще работает. Знали бы вы, что твориться внутри этой гнилой конторы с оборудованием и сотрудниками - давно сбежали бы из этой конторы. К кому угодно, кроме продающей своих клиентов ментам Йоты конечно.
Добрый день! Готовы помочь, если наблюдаете сложности. Просто напишите нам в личку ваш номер и один точный адрес, где последний раз наблюдалось подобное. Проведем диагностику и решим вопрос.
Не знаю не знаю... У меня только хуже стал
Ну что, пора цены повышать? Все на благо людей же! А вы не цените, неблагодарные! 😏😎
А разве в России есть вышки 5G ?????
В пандемию все сожгли вроде.
4 вышки расположены в Санкт-Петербурге, 4 - в Москве, 4 - в Казани, 1 - в Набережных Челнах, 1 - в Екатеринбурге, 1 - в Черногорске, 1 - в Томске, 1 - в Уфе. Но они тестовые.
На Дальний Восток значит не скоро придут)))))
Мертвецы не рассказывают сказки
Убогий инет что у мегафона, что у Билайна, мтс вообще не в счет там изначально не было стабильного инета
а на деле - ужасная связь, высокие пинги, потери пакетов и тд.
И повышении цен на 30
Так это не скорость увеличилась, а перешли на более быстрый LTE с 3G
Так бы и сказали, но маркетологам же надо инфоповод, более быстрые же они теперь.
Хрр-тьфу.