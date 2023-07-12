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Полина Лааксо

«Мегафон» и «Билайн» рассказали об увеличении скорости мобильного интернета на 10-12% за год Статьи редакции

Но без российского оборудования и новых частот она начнёт падать уже в 2024 году.

  • В «Мегафоне» сообщили «Ъ», что за январь-июнь 2023 года показатель вырос на 12% год к году — до 29,34 Мбит/с. Интернет «Билайна», по его же словам, за «последний год» стал быстрее на 10%.
  • Скорость мобильной передачи данных у Tele2 за первые полгода 2023-го не изменилась, но в Московском регионе увеличилась на 4%. В МТС не раскрывают цифры и говорят только, что интернет «незначительно» ускорился.
  • По словам опрошенных газетой операторов, улучшить быстроту соединения помог «эффективный рефарминг частот» — то есть их перераспределение. Например, «Мегафон» благодаря рефармингу в 24 регионах страны смог «нарастить скорость [в среднем] на 30%». МТС ожидает, что перевод всех базовых станций с 3G на LTE обеспечит прирост в 10-12%.
  • Глава аналитической TelecomDaily Денис Кусков считает, что рефарминг — временное решение. Уже в 2024 году скорость начнёт снижаться из-за дефицита российского оборудования и новых частот для LTE. С ним согласен основатель сервиса бизнес-телефонии Sipuni Артемий Мороко. Оба отмечают, что соединение немного улучшается разве что в Москве — там меняют оборудование в первую очередь.
  • «Развивать сети дальше просто нечем», — говорит редактор Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин. В «Мегафоне» тоже не отрицают проблему и говорят, что без дополнительных частот — особенно в диапазоне 700 МГц — качество связи может снизиться в ближайшие два-три года. Эти частоты продолжают продлевать телевещателям и планируют выдать им доступы вплоть до августа 2025 года.
  • В марте 2022 года аналитики TelecomDaily рассказывали, что средняя скорость интернета в сетях LTE у МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 упала с ноября 2021-го к февралю 2022-го на 0,6 Мбит/с — с 21,7 Мбит/с до 21,1 Мбит/с.
  • В декабре руководители телекоммуникационных компаний и другие источники Reuters в отрасли заявляли, что российских пользователей ждёт сокращение скорости и проблемы со связью, так как операторы не смогут обновлять ПО и ремонтировать оборудование оригинальными запчастями после ухода производителей антенн и оборудования для телекома Nokia и Ericsson с местного рынка. Минцифры это отрицали.
Источник: РБК

#новость #интернет

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33 комментария
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 Mr Black

Ну да,ахуенный план,убрать у людей безлимит чтобы повысить пропускную способность,надежный блять просто как швейцарские часы.

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Kiss1nger

Так это повсеместно. Одно перекрывают другим, считая людей идиотами. Возьмем даже эту клоунаду с "повышением" прожиточного минимума на 20 %. Они его якобы повысят, при этом обвалив к чертям национальную валюту. И я уверен, что получается в лучшем случае одно на одно. Хотя зная наших чинушей. Все равно идет падение покупательской способности. А в инфополе закидывают информацию о её повышении. Народ в большинстве своем неграмотный. И реально думает, что "вот на 20 % повысили!!!". И какие власти молодцы.

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Mr Black

Они просто доперли что сострегать с людей за домашний телефон и звонки по сотовой сети уже так себе,а давай те ка мы ограничим им интернет,больно дохуя пользуются.

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Егор Егоров

Мне пришлось полчаса оправдываться, чтобы отказаться от домашнего телефона)))

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Сергей Д.

Вам за приплетение деньги платят? или это в голове?

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Андрей Вечерний

Потерпим

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user0564335

у меня наоборот мегафон стал отвратительно работать. подозреваю, что понизили приоритет, как абоненту с безлимитным планом

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Антон Мельников

Плюсую. У меня йота с безлимитом, очень медленно интернет работает в Москве. Ощущение, что специально режут скорость.

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user0564335

с йотой, кстати, еще в 2018 замечал приколы. они же на сети мегафона работают, но в одном и том же месте тот же самый телефон на йоте принимал одну палку лте, а на мегафоне - все 4)

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M S

то же самое с мтс

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Leonid Bushuev

Пока вроде тьфу тьфу, тоже на полном безлимите сижу, и все ок.
Правда при тесте аплоад убитый, по этому видимо не замечаю просадок.

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Griby Lenina

Много выкачиваете в месяц? А то я тоже сидел на "полном безлимите", но после 300 гб карета превратилась в тыкву и перестала ехать. Причем поддержка стеснялась рассказать условия прямым текстом, отнекивалась. Только на 7-8 звонке они сознались, что да, тариф "безлимитный", но если уж о-о-очень много качаете, мы режем скорость почти в ноль.

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Leonid Bushuev

Не, все таки у меня везде wifi.
До 100гб в месяц

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Артем Якимов

В Чебурнете скорость будет просто YahooЕю.

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Вадим Д.
Но без российского оборудования она начнёт падать

Какого-какого оборудования?

Зато ценники поднимаются просто с удивительной регулярность, тоже фармят, видимо.

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Слегка Придурковатый

Ещё там что-то заикаются про 5G. Отечественное оборудование - это что-то на бюрократическом.

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Zamir Saidov

Жена в июне была в мск и в Питере и жаловалась, что мобильный интернет стал какой-то ненадежный, медленный, ближе к центру города хуже, гпс тоже тупит. Это по сравнению с 2021 годом.

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Роман Петров

15 лет пользуюсь билайном, последние годы по-моему наоборот интернет стал работать хуже...

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Полина Лааксо
Автор

тоже замечаю

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Киса Лариса

Пользуюсь билайном более 10 и тоже замечаю, что интернет стал работать медленно, в некоторых частях города почти не ловит почему-то

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Andrew Simon

Хах. Удивительно что вообще работает. Знали бы вы, что твориться внутри этой гнилой конторы с оборудованием и сотрудниками - давно сбежали бы из этой конторы. К кому угодно, кроме продающей своих клиентов ментам Йоты конечно.

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билайн

Добрый день! Готовы помочь, если наблюдаете сложности. Просто напишите нам в личку ваш номер и один точный адрес, где последний раз наблюдалось подобное. Проведем диагностику и решим вопрос.

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Султанов Андрей

Не знаю не знаю... У меня только хуже стал

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Dm

Ну что, пора цены повышать? Все на благо людей же! А вы не цените, неблагодарные! 😏😎

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Димм Бон

А разве в России есть вышки 5G ?????

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Артем Якимов

В пандемию все сожгли вроде.

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Alex Wezerd

4 вышки расположены в Санкт-Петербурге, 4 - в Москве, 4 - в Казани, 1 - в Набережных Челнах, 1 - в Екатеринбурге, 1 - в Черногорске, 1 - в Томске, 1 - в Уфе. Но они тестовые.

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Димм Бон

На Дальний Восток значит не скоро придут)))))

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Никита Турук

Мертвецы не рассказывают сказки

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Alchakov Developer

Убогий инет что у мегафона, что у Билайна, мтс вообще не в счет там изначально не было стабильного инета

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M S

а на деле - ужасная связь, высокие пинги, потери пакетов и тд.

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Энтони Лавджой

И повышении цен на 30

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Невероятный Блондин
перевод всех базовых станций с 3G на LTE

Так это не скорость увеличилась, а перешли на более быстрый LTE с 3G

Так бы и сказали, но маркетологам же надо инфоповод, более быстрые же они теперь.
Хрр-тьфу.

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33 комментария
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