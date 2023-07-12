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Артур Томилко

Apple отключила подписки на Logic Pro и Final Cut Pro для iPad пользователям из России Статьи редакции

Компания вернула деньги тем, кто успел оплатить доступ к программам.

  • В обоих приложениях больше не указаны условия подписки и нельзя пройти дальше экрана с приветствием, сообщило издание iPhones.ru. Редакция не смогла воспользоваться сервисами через российские Apple ID.
  • С отключением подписки на Final Cut Pro для iPad столкнулась также редакция Rozetked. При этом компания вернула её стоимость, на мобильный счёт, с которого происходила оплата. Возврат денег подтвердили и в iPhones.ru.
  • Apple представила версии видеоредактора Final Cut Pro и аудиоредактора Logic Pro для iPad в мае 2023 года. Стоимость подписки в России составляла 349 рублей в месяц или 3990 рублей в год за каждое приложение. До этого они были доступны только пользователям macOS.
  • В марте 2022 года компания прекратила поставки всех продуктов в Россию, а также отключила Apple Pay и ограничила возможность покупок в App Store — оплата возможна только со счёта мобильного телефона.

#новость #apple

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45 комментариев
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 Вадим Д.

Неприятно, хотя и привычно уже. Но, по крайней мере, деньги вернули, тут молодцы, спору нет.

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Reimu Fumo

Вот насчёт возврата денег - без иронии и юмора, молодцы. Потому что у Google и у Adobe с этим было сложнее

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Костя Маслов

Эплы более щедрые

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Reimu Fumo

Что и следовало ожидать от «премиум» (грубо говоря) компании

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user0564335

не знаю про Adobe, но вот у Google банально отжали деньги, которые лежали на счетах в РФ) По искам о блокировке скрепных YouTube каналов

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Сергей Я

Получается тридварасы, но чуть-чуть?😁

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NeuroNoir

В этот раз не получилось, старайся лучше.

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Евгений В.

Часто пользовался указанными программами?

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Дмитрий Кулешов

Стартер пак каждого видеоблогера

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Tellst

Вот одна из причин почему подписка не везде уместна.

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Винсент Вега

Подписка везде зло и невыгодно. именно поэтому перевести свой продукт на подписку это влажные мечты любого бизнеса

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Sanya

Не везде, ты бы стал платить за фильмы и сериалы отдельно по 500₽? Не стал бы. Подписка позволила тебе доступно и легально смотреть и так с любым контентом. Не у всех есть 30к под рукой чтобы купить программу

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Дмитрий Кулешов

Сравнив потраченные деньги на коллекцию фильмов из Айтюнс по 400р, которые регулярно пересматриваю, и потраченные на Нетфликс или Кинопоиск по отдельности, покупать фильмы поштучно вышло дешевле.
P.S. Физические блюреи с фильмами стоят по 500-2000р, их тоже раскупают в коллекции.

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Reimu Fumo

В яблочко. Но на это есть взлом онлайн-лицензии (и слава богу) (ни коим образом не пропагандирую пиратское ПО)

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Сергей Я

Дак а какая разница. Ну купил бы бы продукт, а потом эпл тебе заблочит его поддержку, уберет русский язык, да или вообще акк заблочит (так жестко эпол не делает, но просто пример)

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Вася Пражкин
и нельзя пройти дальше экрана с приветствием

Привет из Купертино, лошара!

Подписки на Logic Pro и Final Cut Pro отменил, потому что что ты мне сделаешь? Да, гей. Ваш Тим Кук.

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Reimu Fumo

Читайте внимательнее - «возникла ошибка»

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Chinko

Санкции нам только на пользу, да и обычных людей они не касаются. Ждём комментариев от Apple

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Reimu Fumo

А что тут ответа ждать? Они все уже этим письмом (на скриншоте) сказали :/

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Руслан Астафьев

яблочников имеют как хотят, а они продолжают радоваться)
счастливые люди)

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Thom322

Ух ты. Лекализация Rutracker)))))

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Reimu Fumo

Так уже давно) Мне кажется так давно уже качают Final Cut Pro люди за неимением просто денег, не говоря уж о способах оплаты

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Thom322

Ну они так сильно хотели искоренить пиратство в РФ. Сколько копий сломано. А все обратно к этому пришло. Не хотите продавать? Жальжаль)))

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NotFop

Так приложение для Ipad. А не для MacOS. Там посложнее будет с ломанными версиями

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Дмитрий Кулешов

Можно не ломать, создал турецкий аккаунт для аппстор (даже в настройках системы менять акк не надо, просто в магазине) и качаешь/покупаешь что хочешь так же, как и на плойку. И дешевле выходит.

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NeuroNoir

А подписки не слетают, если в магазине и на айфоне разные apple id?

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Дмитрий Кулешов

Не слетают. Если попробуете перевести текущий аккаунт в другой регион - тогда будет ругаться на активные подписики/баланс, тут же речь про 2 разных аккаунта, один для системы, другой для магазина.

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Олег Павлов

Есть охрененная Wondershare Filmora пока что, доступная на яблоке

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Bames Jond

Ждём комментов фанатов эпл почему это удобно и о том какие есть удобные способы обойти ограничение 😄

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Сергей Я

Недобросовестный эпол просто таким образом избавляется от конкуренции, потому что знает, что русские спецы круче всех, и т.к. эпол ничего не может с этим сделать, то решила просто их заблочить.

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Беженцы с TJ

Те русские спецы давно уже в офисах faang кофе пьют, и посмеиваются над оставшей в РФ ватой, катящейся в каменный век

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duck

Это часть заговора против славян. Ага.

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Елена Казакова

Ну хоть деньги вернут, уже хорошо

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High Stakes

Красивое

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Reimu Fumo

А можно купить купить? - Нет. - Красивое…

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Федор Русаков

Забавляет, что пишут про ошибку в тексте

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Сергей Я

Ох этот толерантный и вежливый запад....

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Reimu Fumo

В письме написано «возникла ошибка» - надеемся на то, что это именно ошибка, а не санкции.

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user0564335

кто-то знает, с чем это может быть связано юридически? Стоит ли опасаться, что отпадут подписки на iCloud/AM/Arcade/Fitness в ближайшее время?

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Дмитрий Кулешов

Не знает никто, кроме Кука. Продублировать данные из Айклауда на физический носитель стоит уже давно.

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user0564335

что-то сомневаюсь, что Кук на личном контроле держит ситуацию с РФ) Продублировано, да, но скорее интересует стоит ли заморачиваться со сменой региона или поиском других сервисов, чтоб потом не делать это впопыхах

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Дмитрий Кулешов

Пока есть возможность создать эппл айди Турции/Штатов на российский номер телефона, воспользуйтесь. А раз бекап есть, на облако другого региона всегда переедете.

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user0564335

Турция не подходит, у них нет Apple One. В Штатах цена не нравится(

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Слегка Придурковатый

И правильно - Final Cut должен быть только один.

If you negotiate the minefield in the drive
And beat the dogs and cheat the cold electronic eyes
And if you make it past the shotguns in the hall
Dial the combination. Open the priesthole
And if I'm in I'll tell you what's behind the wall

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Дмитрий Кулешов
отключила Apple Pay и ограничила возможность покупок в App Store

Какой был смысл в отключении пея от карт Мир, прекрасно работавшего после ухода Визы и Мастера, кроме общей истерии - так и не понятно. Самсунг пей с картами Мира как работал, так и работает, технических препятсвий нет никаких.
P.S. Зато раскупили все Magsafe Wallet у официальных дилеров по 7000р, тогда понятен бизнес-план.

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