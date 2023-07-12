Apple отключила подписки на Logic Pro и Final Cut Pro для iPad пользователям из России Статьи редакции
Компания вернула деньги тем, кто успел оплатить доступ к программам.
- В обоих приложениях больше не указаны условия подписки и нельзя пройти дальше экрана с приветствием, сообщило издание iPhones.ru. Редакция не смогла воспользоваться сервисами через российские Apple ID.
- С отключением подписки на Final Cut Pro для iPad столкнулась также редакция Rozetked. При этом компания вернула её стоимость, на мобильный счёт, с которого происходила оплата. Возврат денег подтвердили и в iPhones.ru.
- Apple представила версии видеоредактора Final Cut Pro и аудиоредактора Logic Pro для iPad в мае 2023 года. Стоимость подписки в России составляла 349 рублей в месяц или 3990 рублей в год за каждое приложение. До этого они были доступны только пользователям macOS.
- В марте 2022 года компания прекратила поставки всех продуктов в Россию, а также отключила Apple Pay и ограничила возможность покупок в App Store — оплата возможна только со счёта мобильного телефона.
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Неприятно, хотя и привычно уже. Но, по крайней мере, деньги вернули, тут молодцы, спору нет.
Вот насчёт возврата денег - без иронии и юмора, молодцы. Потому что у Google и у Adobe с этим было сложнее
Эплы более щедрые
Что и следовало ожидать от «премиум» (грубо говоря) компании
не знаю про Adobe, но вот у Google банально отжали деньги, которые лежали на счетах в РФ) По искам о блокировке скрепных YouTube каналов
Получается тридварасы, но чуть-чуть?😁
В этот раз не получилось, старайся лучше.
Часто пользовался указанными программами?
Стартер пак каждого видеоблогера
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Вот одна из причин почему подписка не везде уместна.
Подписка везде зло и невыгодно. именно поэтому перевести свой продукт на подписку это влажные мечты любого бизнеса
Не везде, ты бы стал платить за фильмы и сериалы отдельно по 500₽? Не стал бы. Подписка позволила тебе доступно и легально смотреть и так с любым контентом. Не у всех есть 30к под рукой чтобы купить программу
Сравнив потраченные деньги на коллекцию фильмов из Айтюнс по 400р, которые регулярно пересматриваю, и потраченные на Нетфликс или Кинопоиск по отдельности, покупать фильмы поштучно вышло дешевле.
P.S. Физические блюреи с фильмами стоят по 500-2000р, их тоже раскупают в коллекции.
В яблочко. Но на это есть взлом онлайн-лицензии (и слава богу) (ни коим образом не пропагандирую пиратское ПО)
Дак а какая разница. Ну купил бы бы продукт, а потом эпл тебе заблочит его поддержку, уберет русский язык, да или вообще акк заблочит (так жестко эпол не делает, но просто пример)
Привет из Купертино, лошара!
Подписки на Logic Pro и Final Cut Pro отменил, потому что что ты мне сделаешь? Да, гей. Ваш Тим Кук.
Читайте внимательнее - «возникла ошибка»
Санкции нам только на пользу, да и обычных людей они не касаются. Ждём комментариев от Apple
А что тут ответа ждать? Они все уже этим письмом (на скриншоте) сказали :/
яблочников имеют как хотят, а они продолжают радоваться)
счастливые люди)
Ух ты. Лекализация Rutracker)))))
Так уже давно) Мне кажется так давно уже качают Final Cut Pro люди за неимением просто денег, не говоря уж о способах оплаты
Ну они так сильно хотели искоренить пиратство в РФ. Сколько копий сломано. А все обратно к этому пришло. Не хотите продавать? Жальжаль)))
Так приложение для Ipad. А не для MacOS. Там посложнее будет с ломанными версиями
Можно не ломать, создал турецкий аккаунт для аппстор (даже в настройках системы менять акк не надо, просто в магазине) и качаешь/покупаешь что хочешь так же, как и на плойку. И дешевле выходит.
А подписки не слетают, если в магазине и на айфоне разные apple id?
Не слетают. Если попробуете перевести текущий аккаунт в другой регион - тогда будет ругаться на активные подписики/баланс, тут же речь про 2 разных аккаунта, один для системы, другой для магазина.
Есть охрененная Wondershare Filmora пока что, доступная на яблоке
Ждём комментов фанатов эпл почему это удобно и о том какие есть удобные способы обойти ограничение 😄
Недобросовестный эпол просто таким образом избавляется от конкуренции, потому что знает, что русские спецы круче всех, и т.к. эпол ничего не может с этим сделать, то решила просто их заблочить.
Те русские спецы давно уже в офисах faang кофе пьют, и посмеиваются над оставшей в РФ ватой, катящейся в каменный век
Это часть заговора против славян. Ага.
Ну хоть деньги вернут, уже хорошо
Красивое
А можно купить купить? - Нет. - Красивое…
Забавляет, что пишут про ошибку в тексте
Ох этот толерантный и вежливый запад....
В письме написано «возникла ошибка» - надеемся на то, что это именно ошибка, а не санкции.
кто-то знает, с чем это может быть связано юридически? Стоит ли опасаться, что отпадут подписки на iCloud/AM/Arcade/Fitness в ближайшее время?
Не знает никто, кроме Кука. Продублировать данные из Айклауда на физический носитель стоит уже давно.
что-то сомневаюсь, что Кук на личном контроле держит ситуацию с РФ) Продублировано, да, но скорее интересует стоит ли заморачиваться со сменой региона или поиском других сервисов, чтоб потом не делать это впопыхах
Пока есть возможность создать эппл айди Турции/Штатов на российский номер телефона, воспользуйтесь. А раз бекап есть, на облако другого региона всегда переедете.
Турция не подходит, у них нет Apple One. В Штатах цена не нравится(
И правильно - Final Cut должен быть только один.
If you negotiate the minefield in the drive
And beat the dogs and cheat the cold electronic eyes
And if you make it past the shotguns in the hall
Dial the combination. Open the priesthole
And if I'm in I'll tell you what's behind the wall
Какой был смысл в отключении пея от карт Мир, прекрасно работавшего после ухода Визы и Мастера, кроме общей истерии - так и не понятно. Самсунг пей с картами Мира как работал, так и работает, технических препятсвий нет никаких.
P.S. Зато раскупили все Magsafe Wallet у официальных дилеров по 7000р, тогда понятен бизнес-план.