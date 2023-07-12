«Тинькофф» выпустил бесплатный определитель номера для Android Статьи редакции
Версия для iOS работает с декабря 2020 года.
- С помощью определителя пользователи могут узнать, кому принадлежит номер, рассказали в компании. Сервис входит в платформу безопасности для клиентов «Тинькофф» и пользователей «Тинькофф Мобайла», которую банк представил в августе 2022 года.
- Номера поделены на три категории: мошенники, спам или реклама и потенциально полезные звонки. Информация о звонящем отображается в момент звонка или при помощи ручной проверки в приложении.
- «Тинькофф» запустил определитель номера в 2020 году, сначала он был доступен только для пользователей iOS. Сейчас, по собственным данным банка, им пользуется больше 2 млн человек. В компании рассчитывают, что после запуска на Android база пользователей вырастет до 5 млн.
- Подключить сервис могут абоненты любых мобильных операторов в настройках приложения «Тинькофф». Базы телефонных номеров обновляются в режиме реального времени при помощи моделей машинного обучения. Информацией о звонках мошенников могут также делиться пользователи в чате приложения.
- Собственный определитель номера есть у «Яндекса» — компания добавила его в приложение в мае 2019 года, похожие сервисы есть у «Сбера», Google и «Лаборатории Касперского».
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Бесплатно следить за вашими звонками и ближайшим окружением ,так себе затея , то что раньше покупалось за деньги ,теперь банки собирают бесплатно от клиентов ,под видом бесплатного определителя звонков
А на андроидах обязательно давать доступ к звонкам, чтобы работало?
На айфоне просто база скачивается, и телефон сам по базе проверяет, без доступов.
Тинькофф, как это на андроиде реализовано?
Да, на Андройде приложения не внедряются друг в друга. Ты должен выставить приложение Тинькофф как приложение, отвечающее за звонки
Охуеть! 😨
Значит это андроид своих пользователей анально имеет, а не iOS.
Правда про внедрение приложений не понял.
На iOS каждое приложение находится в своей песочнице и не видит, что делает другое.
Я в том плане, что на иос звонилку не сменить то
а вот и нет, прямо же сказано что предложено установить Тинькофф как приложение-определитель номера по умолчанию, а не звонилку
А для чего выпускать еще одно приложение, если уже есть Тинькофф.Мобайл?
Я из статьи вообще не понял, что конкретно они сделали.. новое приложение или где-то в настройках надо что-то крутить
То есть, все эти годы на андроид телефонах не было определителя спама от тинькофф?
Но ведь это яблочников обычно унижают, как же так? ))
Да кто его знает, что там у него было. Тиньков юзают мазохисты же.
Этого я не знаю.
Райффайзен форева
Скоро отсутствие собственного определителя номера будет считаться плохим тоном и конкурентным упущением даже для шаурмячных и пельменных.
ни один из определителей не работает корректно
К сожалению Яндекс, Тинькофф и остальные не настолько удобны, как Truecaller.
Главное удобство там в том, что пишется какой именно спам это.
Я клиент Тинькофф Мобайл и у меня типа встроен такой автоответчик. Нихера на реботает
А своих коллекторов определять не будет)))
Наоборот. Вам будут звонить дети, жена, родители, "Катя третий размер". Как бы военкомат так свой определитель номера не выпустил...
Бывшие по хате)
доброе утро, уже неделю работает точно
вот и я об этом же, правда как работает пробовать не стану, обойдутся без моих контактов
Google Phone это все уже много лет делает...
В России база крайне мала, к сожалению. Сам юзаю на Пикселе от Гугла уже года три, но Тинькофф например какие-то локальные небольшие компании определяет сильно лучше
99.9% коммов: Щас проверим
Айфон обделили☠️(Уже понял, что нет)
Версия для iOS работает с декабря 2020 года.
А, понял
а в чём подвох?
собрать максимум ваших контактов и толкать свои "продукты" в лучшем случае
Только не работает нихYа
Ща проверим
так и для андроида я уже явно не сегодня видел этот функционал, забавное что на фото указан номер т.мобайл и подпись могут пользоваться мошенники, тот есть тинь говорит - да мы предоставляем за денюжку услуги мошенникам, ну а чего деньги не пахнут, и вам не постесняемся написать, что возможно мошенники, ведь мы же не знаем ничего о своём абоне, у нас лапки 🙀 ну и функционал конечно так себе ни о чём, зато контакты все соберут, самое простое вовсе не брать с неизвестных номеров, если прям не ждёте от неизвестного номера звонка
Никакие сторонние определители не рекомендую ставить, особенно на андроид. У операторов свои есть, и они чаще всего работают точнее)
Не понял смысла в таком определителе, если мошенники могут написать любой номер телефона.
Гугловская звонилка и так весьма недурно справляется с определением.
Посоветуйте лучший Антиспам на телефон сейчас.
Чего-то что пробовал пропускают очень много, видимо спамеры начали чаще обновлять номера свои, раньше было лучше, а теперь ежедневно пробивается несколько звонков.
Режим полета :)
Тинек верни лучше если деньги :)) Ты же при бездействи, когда имеются все докуазптельствп становишься пособником преступления. 🙂
Работает какая то штука от Яндекса и норм) мтс блокирует спам звонки на уровне они просто не дозвонились и смс приходит.
Спама стало много, сетки телефонов банятся быстро.
Проще всего придумать функцию, что вам могут звонить люди только из вашего контакт листа.
Все))) 👌😎