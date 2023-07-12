Сервисы
Евгения Евсеева

«Тинькофф» выпустил бесплатный определитель номера для Android Статьи редакции

Версия для iOS работает с декабря 2020 года.

  • С помощью определителя пользователи могут узнать, кому принадлежит номер, рассказали в компании. Сервис входит в платформу безопасности для клиентов «Тинькофф» и пользователей «Тинькофф Мобайла», которую банк представил в августе 2022 года.
  • Номера поделены на три категории: мошенники, спам или реклама и потенциально полезные звонки. Информация о звонящем отображается в момент звонка или при помощи ручной проверки в приложении.
  • «Тинькофф» запустил определитель номера в 2020 году, сначала он был доступен только для пользователей iOS. Сейчас, по собственным данным банка, им пользуется больше 2 млн человек. В компании рассчитывают, что после запуска на Android база пользователей вырастет до 5 млн.
  • Подключить сервис могут абоненты любых мобильных операторов в настройках приложения «Тинькофф». Базы телефонных номеров обновляются в режиме реального времени при помощи моделей машинного обучения. Информацией о звонках мошенников могут также делиться пользователи в чате приложения.
  • Собственный определитель номера есть у «Яндекса» — компания добавила его в приложение в мае 2019 года, похожие сервисы есть у «Сбера», Google и «Лаборатории Касперского».

#новость #тинькофф

3830 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
44 комментария
Написать комментарий...
 debil
Ответить
Развернуть ветку
пешка

Пишу ответ

Ответить
Развернуть ветку
Malina Krasnaya
Ответить
Развернуть ветку
пешка
Ответить
Развернуть ветку
Cidirw Cidirw

Бесплатно следить за вашими звонками и ближайшим окружением ,так себе затея , то что раньше покупалось за деньги ,теперь банки собирают бесплатно от клиентов ,под видом бесплатного определителя звонков

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

А на андроидах обязательно давать доступ к звонкам, чтобы работало?

На айфоне просто база скачивается, и телефон сам по базе проверяет, без доступов.

Тинькофф, как это на андроиде реализовано?

Ответить
Развернуть ветку
Ленни Лизовский

Да, на Андройде приложения не внедряются друг в друга. Ты должен выставить приложение Тинькофф как приложение, отвечающее за звонки

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Охуеть! 😨

Значит это андроид своих пользователей анально имеет, а не iOS.

Правда про внедрение приложений не понял.
На iOS каждое приложение находится в своей песочнице и не видит, что делает другое.

Ответить
Развернуть ветку
Ленни Лизовский

Я в том плане, что на иос звонилку не сменить то

Ответить
Развернуть ветку
Илья Пономарев

а вот и нет, прямо же сказано что предложено установить Тинькофф как приложение-определитель номера по умолчанию, а не звонилку

Ответить
Развернуть ветку
Антон Калашников
Ответить
Развернуть ветку
Чукча в танке

А для чего выпускать еще одно приложение, если уже есть Тинькофф.Мобайл?

Ответить
Развернуть ветку
Поручик молчать

Я из статьи вообще не понял, что конкретно они сделали.. новое приложение или где-то в настройках надо что-то крутить

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

То есть, все эти годы на андроид телефонах не было определителя спама от тинькофф?

Но ведь это яблочников обычно унижают, как же так? ))

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Да кто его знает, что там у него было. Тиньков юзают мазохисты же.

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Этого я не знаю.

Райффайзен форева

Ответить
Развернуть ветку
Betty Boop

Скоро отсутствие собственного определителя номера будет считаться плохим тоном и конкурентным упущением даже для шаурмячных и пельменных.

Ответить
Развернуть ветку
Телячья ярость

ни один из определителей не работает корректно

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Mart

К сожалению Яндекс, Тинькофф и остальные не настолько удобны, как Truecaller.
Главное удобство там в том, что пишется какой именно спам это.

Ответить
Развернуть ветку
Телячья ярость

Я клиент Тинькофф Мобайл и у меня типа встроен такой автоответчик. Нихера на реботает

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shevchenko

А своих коллекторов определять не будет)))

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов

Наоборот. Вам будут звонить дети, жена, родители, "Катя третий размер". Как бы военкомат так свой определитель номера не выпустил...

Ответить
Развернуть ветку
Максим Ростокин

Бывшие по хате)

Ответить
Развернуть ветку
Илья Пономарев

доброе утро, уже неделю работает точно

Ответить
Развернуть ветку
неформат

вот и я об этом же, правда как работает пробовать не стану, обойдутся без моих контактов

Ответить
Развернуть ветку
Alex Dem

Google Phone это все уже много лет делает...

Ответить
Развернуть ветку
Aleksandr Matveev

В России база крайне мала, к сожалению. Сам юзаю на Пикселе от Гугла уже года три, но Тинькофф например какие-то локальные небольшие компании определяет сильно лучше

Ответить
Развернуть ветку
Антон Калашников

99.9% коммов: Щас проверим

Ответить
Развернуть ветку
Антон Калашников

Айфон обделили☠️(Уже понял, что нет)

Ответить
Развернуть ветку
Илья Пономарев

Версия для iOS работает с декабря 2020 года.

Ответить
Развернуть ветку
Антон Калашников

А, понял

Ответить
Развернуть ветку
sardelkin

а в чём подвох?

Ответить
Развернуть ветку
неформат

собрать максимум ваших контактов и толкать свои "продукты" в лучшем случае

Ответить
Развернуть ветку
Наглый Кот

Только не работает нихYа

Ответить
Развернуть ветку
Руслан Рамазанов

Ща проверим

Ответить
Развернуть ветку
неформат

так и для андроида я уже явно не сегодня видел этот функционал, забавное что на фото указан номер т.мобайл и подпись могут пользоваться мошенники, тот есть тинь говорит - да мы предоставляем за денюжку услуги мошенникам, ну а чего деньги не пахнут, и вам не постесняемся написать, что возможно мошенники, ведь мы же не знаем ничего о своём абоне, у нас лапки 🙀 ну и функционал конечно так себе ни о чём, зато контакты все соберут, самое простое вовсе не брать с неизвестных номеров, если прям не ждёте от неизвестного номера звонка

Ответить
Развернуть ветку
Krem-brulee

Никакие сторонние определители не рекомендую ставить, особенно на андроид. У операторов свои есть, и они чаще всего работают точнее)

Ответить
Развернуть ветку
Мдидслсл Шишпшпшпщ

Не понял смысла в таком определителе, если мошенники могут написать любой номер телефона.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Гугловская звонилка и так весьма недурно справляется с определением.

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Посоветуйте лучший Антиспам на телефон сейчас.

Чего-то что пробовал пропускают очень много, видимо спамеры начали чаще обновлять номера свои, раньше было лучше, а теперь ежедневно пробивается несколько звонков.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Лучина

Режим полета :)

Ответить
Развернуть ветку
Иван Витальевич

Тинек верни лучше если деньги :)) Ты же при бездействи, когда имеются все докуазптельствп становишься пособником преступления. 🙂

Ответить
Развернуть ветку
Иван Витальевич
Ответить
Развернуть ветку
Denis Shaykin (Denchis)

Работает какая то штука от Яндекса и норм) мтс блокирует спам звонки на уровне они просто не дозвонились и смс приходит.

Спама стало много, сетки телефонов банятся быстро.

Проще всего придумать функцию, что вам могут звонить люди только из вашего контакт листа.
Все))) 👌😎

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
44 комментария
null