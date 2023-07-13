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Таня Боброва

МТС введёт комиссию за пополнение баланса домашнего интернета и ТВ с 27 июля Статьи редакции

Комиссию не будут брать при оплате в магазинах оператора, картой «МТС Банка» и при автоплатежах.

  • С 27 июля 2023 года МТС введёт комиссию до 1% при пополнении лицевого счёта стационарного телефона, домашнего интернета и ТВ. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух абонентов оператора, которые получили соответствующие уведомления по SMS.
  • Информация об этом также размещена на сайте МТС. Там уточняется, что комиссия не взимается при пополнении счёта при помощи автоплатежа МТС или любого банка, в магазинах компании, а также картой «МТС Банка».
  • В пресс-службе оператора подтвердили, что «в зависимости от выбранного абонентом способа оплаты услуг связи может взиматься комиссия».
  • Комиссию за пополнение мобильного счёта МТС ввёл в феврале 2023 года. Согласно информации на сайте, она составляет 1% при оплате банковскими картами в приложении и на сайте оператора, а также в некоторых партнёрских сервисах (кроме карт «МТС Банка» — по ним комиссии нет). При оплате с помощью СБП в приложении или на сайте МТС — 0,4%.
  • Опрошенные газетой аналитики считают, что введение комиссии можно назвать косвенным повышением цен на услуги домашнего интернета и ТВ. По их оценкам, мера может затронуть 3 млн абонентов.
  • Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков полагает, что её можно объяснить прекращением компенсации банковских комиссий за эквайринг: раньше её компенсировал оператор, теперь он может переложить это на абонентов. При этом аналитики считают, что другие операторы, вероятно, тоже будут повышать цены на услуги связи.

#новость #мтс

5769 просмотров
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123 комментария
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 Kate

Что простите? Я несу Вам деньги, а Вы еще с меня комиссию снимаете?
Этот мир ебнулся

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Бублик static void

Несешь им деньги без уважения к их финтех поделкам)

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4 комментария
Алексей Жидков

неси в офис МТС - тогда не будут брать комсу... пусть нанимают больше сотрудников чтобы принимать платежи от населения )

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3 комментария
Сергей Мазур
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Blisk

Нужно ведь китайцам платить за оборудование. Как вы не понимаете?!

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Blisk

Это Россия ебнулась. В моей стране такой ху*ни нет.

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Vitaly Ya

Плавное возвращение в стабильные 90-е

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Андрей Вечерний

Да ладно, лишь бы не война.
Ой...

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Иван Иванов

с конечным пунктом "цены в мтс-единицах" (они же у.е.)

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4 комментария
Странный Игрок

Скоро карточки оплаты покупать будем в разливайках

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NotFop

Да нормально, прокатит. Не будут же люди отключаться из-за какого-то одного процентика..!
С отменой "транспортного налога" и переводом его в стоимость топлива уже вон три раза прокатывало. И здесь тоже прокатит. У нас же не "Франция"

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Бублик static void
какого-то одного процентика

Вспомнилось: 1% это всего лишь одна мармеладка из пачки)

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2 комментария
Василий Мартьянов

Нее это очень разные вещи, за митинги### (а как еще налоги оспорить), а тут можно демонстративно послать, сжечь симку и проклятие наложить на МТС!

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1 комментарий
Телячья ярость

Зато вложили $100м в метавеселнную. Говно-иноваторы.

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Поручик молчать

Не способны создавать востребованные сервисы, поэтом просто выжимают своих текущих клиентов.

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Blisk

Чтобы и там на*бывать потребителей?

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traveldi.ru

Зачем люди пользуются МТС?

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Eddie II

Тоже не понимаю. Подруга в далёком 2014 покупала симку, ей по акции выдали две, сами вогнали вторую симку в минус, а потом прислали письмо, что будут через суд требовать оплату долга. Тогда понял, что МТС это самый уебанский оператор когда-либо существовавший. В очередной раз они подтверждают этот статус.

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2 комментария
Владлен Лернер

Альтернативы ? Перешел к ним с теле2, разницы не заметил… Единственный плюс можно платить за подписки в AppStore.

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1 комментарий
Михаил

Я использую для оплаты ICloud. И то, блин, когда симку брал, сразу сказал, что не нужно вообще никаких минут, интернета и прочего. Так они че сделали. Если я не пользуюсь никакими платными услугами, то они берут абонентскую плату. На мой вопрос - а какого, собственно, хера, мне посоветовали подключить услугу, оплатить ее и отключить, чтобы не было абонентки. МТС это вообще дно днищенское.

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IWASVERYBAD

У меня вечная подписка за 600р, что включает в себя: 1000 мб/сек домашний интернет, ТВ с кионом + мобильный 2500 минут, 40 гигов и бесплатные мессенджеры.
Особо уходить некуда за эти же деньги)

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1 комментарий
Ivan Mart

Выгодно и нравится качество услуг

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debil
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Юрий Б.

Интересно на счет законодательной базы такой комиссии

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Alexey Ivanov

Барену нужно больше золота. Достаточная база?

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1 комментарий
Eli

Правильно @МТС Нужно наказывать абонентов за то что совершили ошибку заключив с вами договор 😂

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Капибара

Просто переставайте пользоваться МТС. Разрезайте симки, закрывайте счета. Ибо что за хуйня? Я помню такая же херня была у Совкомбанка, мол я должен был заходить раз в месяц в приложение их тупое иначе брали деньги с меня за то что я не заходил. Короче достало всё это и позакрывал все их. Эти «хотелки» их какие то безумные.

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user0564335

мегафон делает то же самое, а у других операторов (в моём регионе, по крайней мере) нет тарифов выгоднее, чем у МТС. я лучше буду 1% платить, чем вставлять себе палки в колёса

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4 комментария
Чукча в танке

У них оптика по всей Москве, в отличии от других говно-провайдеров

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Порфирий Карлович

А симки то зачем разрезать? В чем смысл этого позерства?

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1 комментарий
debil

С каждым днем все смешнее и смешнее…

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Слегка Придурковатый

Опсосы в своём стиле.

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Вадим Д.

А там и остальные подтянутся. Совсем ошалели краснояйцие.

Мало им отмены безлимитов и регулярного повышения тарифов? Ну засранцы же. Неужели это настолько необходимо?

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Алекс Д.

хотят подсадить всех на автоплатёж и свои карты.

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4 комментария
MakaR

Да! Деньги на рекламу со всякими унылостями нужны очень...

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Александр

МТС дал *бу. Не иначе

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Поручик молчать

Продакт-менеджер по монетизации: "А двайте за любое действие начнем брать деньги"

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Павел Шкутко

Пора уже за разблокировку телефона брать. Никто ещё такой стартап наверх не подкинул, на любую войну хватит

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1E0P4RD

Круто они деньги из воздуха делают

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Blisk

А ты все стартап свой пилишь...

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Krem-brulee

Закон яровой, санкции, курс рубля и прочие прочие вещи. Вот почему это происходит, а не потому что операторы слишком жадные

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Слегка Придурковатый

"а не потому что операторы слишком жадные"

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Бублик static void

Не совсем. В первую очередь потому что прокатило у Мегафона прошлой осенью и никто им даже пальчиком не погрозил.

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2 комментария
Чукча в танке

Видать, ребрендинг дорогой был, надо окупить как-то

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Макс

@МТС итак завышаете цены на тарифы без уведомления, теперь и процент за пополнение?
Ну все, теперь я точно решил, что уйду от мтс...
Пользовался с 2014 года, каждый скидывали на программный сбой то, что мне не приходило уведомление о повышении цен...

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Слегка Придурковатый

Не торопись. У нас все опсосы плюс-минус одинаковые.

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Василий Мартьянов

С 2009 года на одном номере и ни разу не было такого жгучего желания перейти на другого оператора..мерзкая манипуляция для подсаживания на свой банк.

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Ник К.

У меня примерно такой же баттхерт вызвал Мегафон в 2018 году. Начали чет подключать без моего ведома, потом вообще прислали претензию досудебную, мол, вы - должник.

Ну я с этого знатно прихуел, перешел на нулевой тариф и укатил на теле2 для второй симки. Мегафон чисто для близких родственников и банков остался

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Ник К.

Схавают)
Побухтят опять и как милые комсу платить будут. Как будто в первый раз. Ну а МТС - залупа, которая существовать просто не должна

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MakaR

И добавки попросят...

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Alex Rish

В это время Билайн:
Вернём 10% на счёт телефона при пополнении от 500₽!

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Old Ball

Поддержу. Вот пример как надо снижать расходы на эквайринг банка

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Алексей Жидков

Вообще эта комиссия изначально была включена в тарифы, просто жадные операторы хотят еще больше денег... МТС вообще охуел - я теперь без доп платы не могу использовать 20гб что в тарифе в мобильном роутере... только в смартфоне.

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V Gradusov

Совсем "екосистема" МТС-овская никому не заходит, видать. А столько бабла вложено.

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Константин Суворов

Я уже откровенно шлю МТС на три буквы. Понятие не имею, что у них со связью, но тот факт, что они мне звонят каждую неделю несмотря на просьбы этого не делать, а так же на мои уже почти откровенные издёвки над ними - очень осточертело.

Ни одна компания в мире меня так не бесила, как МТС.

Достали до того, что я уже на полном серьёзе думаю как им поднасрать в ответ исходя из моих небольших и простых человеческих возможностей. Антирекомендации точно буду слать везде где можно. Я уже даже думал чисто по фану вложить ресурсы на SEO, чтобы хоть как-то косвено отбивать желание людей нести им деньги. Так сказать, в противовес их агрессивному спаму.

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Игорь Михайлов

Если бы просто цены на услуги повысили это было бы честнее.

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Телячья ярость

там уже некуда повышать.. у МТС и так самые высокие

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Andy

МТС повышают тарифы выше других
«Супер лояльность» зашкаливает

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Сергей Багрецов

Внимание, при пополнении баланса с вас удержано 1% комиссии с комиссии за пополнение лицевого счёта №1287111 на 1212 руб.

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Султанов Андрей

Шутят что ли?
МТС - нас ещё не подключили, а деньги уже списали.

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Сергей Леопольдович

Никогда такого не было и вот опять (с).

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Blisk

О_О Это Россия, детка. Ты раб и тебя тыкают лицом в этот факт.

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Илья Затокин

Настали те времена когда комиссию берут уже просто за воздух

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Сергей Мазур

МТС ебанаты, если не пользуешься их интернетом, начисляют штрафы. А потом письма с угрозами.

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Archpirates

Ждем ввода комиссии на комиссию..

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Nastya Tavakina

Скорее всего поднимут и в других. Сейчас нигде нет бюджетного оператора

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Spoilerok

За 1% так испортить карму... Надеюсь тот, кто это придумал, получит премию.)

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Blisk

Видимо есть закон, запрещающий повышать тарифы, но оператору нужно как-то оплачивать комиссию банков. Но это не отменяет того, что в компании работают раздолбаи, которые не смогли перераспределить деньги.

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Сергей Я

Плоти

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Энтони Лавджой

Я думаю, что там работают минетчики

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Никита Турук

Опа. Еще один повод уйти. Адьос

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MakaR

Деньги закончились...все на унылую рекламу спустили...

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Кот Василий

Ждем теперь когда на кассе в пятерочке начнут брать комиссию при покупке продуктов!

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Qwerty54321

Те ещё бляди

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MisterS

МТС чувствуют себя монополистами и вводят как хотят комиссии. По мобильной связи с правилами тоже не все в порядке - описания тарифов крайне не прозрачны. Описания с сайта вводят пользователя в заблуждение. Иначе как обманом это не назвать.

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under construction

Есть только один адекватный ответ - отказаться от услуг оператора.

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Chigirinsky

Альтернатив нет в нашем доме, например

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Самый Несерьёзный

Ни дня без новостей про МТС в последнее время XD

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Анастасия Ганджа

На закон Яровой копят

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AleXXX

Пополнил только что МТС без комиссии через Тинька. Зачем пополнять через левые приложения и другие сервисы?

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Сергей Мазур

перечитываем заголовок статьи

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2 комментария
неформат

понятно же что цель навыдавать карт своего недобанка всем абонам, а кто не будет брать отключат газ (комиссиия), что тоже хорошо, ну сколько там из за процента побежит прова менять

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Телячья ярость

Да никто не будет этим заморачиваться... деньги переводить, потом с этого счета платить.. гемороя больше, чем экономии

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MakaR

Да...а потом и другие опсосы подтянутся наверное...

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Веб Новичек

А нужны еще причины чтобы всем разорвать договор с МТС? людей вертят на ..., всем это показывают , а они еще и все понимают и напрыгивают сами, за свои деньги.

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Dima Alexeev

На самом деле эта новость гораздо интереснее. МТС уже берет комиссию за пополнение баланса мобильного, а теперь раскатывает это на ТВ и интернет.
Причём, 1% за пополнение картой - это, вообще, непонятный тариф, тк тариф афт ниже (0,5-0,6%), а еком выше (1,80-1,9%)

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Тимур

странно бугуртить на эту тему

и тем более странно переходить на другого оператора *только* из за отсуствия комиссии, это ж экономия на спичках

тарифы и так копеечные в сравнении с eu / us

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traveldi.ru

Звоню Нагиеву, пусть разбирается

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Александр Едемский

Когда в один магаз мне привез симку мтс в подарок к айфону я подумал, что как раз такая нужна для оплаты подписок Apple и активировал чисто под это дело. Правда для таких как я у них тоже нашлась схема: если не пользуешься никакими платными услугами (исходящий звонок, инет и т.д.) 90 дней, то начинают доить по 3.5р./день. Если такая практика только у них, то это реальное дно

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Олеся К.

Почему с каждым днем все больше и больше новостей про мтс. То они там что-то строят, то Марвина убрали, теперь это

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123 комментария
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