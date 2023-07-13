МТС введёт комиссию за пополнение баланса домашнего интернета и ТВ с 27 июля Статьи редакции
Комиссию не будут брать при оплате в магазинах оператора, картой «МТС Банка» и при автоплатежах.
- С 27 июля 2023 года МТС введёт комиссию до 1% при пополнении лицевого счёта стационарного телефона, домашнего интернета и ТВ. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух абонентов оператора, которые получили соответствующие уведомления по SMS.
- Информация об этом также размещена на сайте МТС. Там уточняется, что комиссия не взимается при пополнении счёта при помощи автоплатежа МТС или любого банка, в магазинах компании, а также картой «МТС Банка».
- В пресс-службе оператора подтвердили, что «в зависимости от выбранного абонентом способа оплаты услуг связи может взиматься комиссия».
- Комиссию за пополнение мобильного счёта МТС ввёл в феврале 2023 года. Согласно информации на сайте, она составляет 1% при оплате банковскими картами в приложении и на сайте оператора, а также в некоторых партнёрских сервисах (кроме карт «МТС Банка» — по ним комиссии нет). При оплате с помощью СБП в приложении или на сайте МТС — 0,4%.
- Опрошенные газетой аналитики считают, что введение комиссии можно назвать косвенным повышением цен на услуги домашнего интернета и ТВ. По их оценкам, мера может затронуть 3 млн абонентов.
- Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков полагает, что её можно объяснить прекращением компенсации банковских комиссий за эквайринг: раньше её компенсировал оператор, теперь он может переложить это на абонентов. При этом аналитики считают, что другие операторы, вероятно, тоже будут повышать цены на услуги связи.
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Что простите? Я несу Вам деньги, а Вы еще с меня комиссию снимаете?
Этот мир ебнулся
Несешь им деньги без уважения к их финтех поделкам)
неси в офис МТС - тогда не будут брать комсу... пусть нанимают больше сотрудников чтобы принимать платежи от населения )
Нужно ведь китайцам платить за оборудование. Как вы не понимаете?!
Это Россия ебнулась. В моей стране такой ху*ни нет.
Плавное возвращение в стабильные 90-е
Да ладно, лишь бы не война.
Ой...
с конечным пунктом "цены в мтс-единицах" (они же у.е.)
Скоро карточки оплаты покупать будем в разливайках
Да нормально, прокатит. Не будут же люди отключаться из-за какого-то одного процентика..!
С отменой "транспортного налога" и переводом его в стоимость топлива уже вон три раза прокатывало. И здесь тоже прокатит. У нас же не "Франция"
Вспомнилось: 1% это всего лишь одна мармеладка из пачки)
Нее это очень разные вещи, за митинги### (а как еще налоги оспорить), а тут можно демонстративно послать, сжечь симку и проклятие наложить на МТС!
Зато вложили $100м в метавеселнную. Говно-иноваторы.
Не способны создавать востребованные сервисы, поэтом просто выжимают своих текущих клиентов.
Чтобы и там на*бывать потребителей?
Зачем люди пользуются МТС?
Тоже не понимаю. Подруга в далёком 2014 покупала симку, ей по акции выдали две, сами вогнали вторую симку в минус, а потом прислали письмо, что будут через суд требовать оплату долга. Тогда понял, что МТС это самый уебанский оператор когда-либо существовавший. В очередной раз они подтверждают этот статус.
Альтернативы ? Перешел к ним с теле2, разницы не заметил… Единственный плюс можно платить за подписки в AppStore.
Я использую для оплаты ICloud. И то, блин, когда симку брал, сразу сказал, что не нужно вообще никаких минут, интернета и прочего. Так они че сделали. Если я не пользуюсь никакими платными услугами, то они берут абонентскую плату. На мой вопрос - а какого, собственно, хера, мне посоветовали подключить услугу, оплатить ее и отключить, чтобы не было абонентки. МТС это вообще дно днищенское.
У меня вечная подписка за 600р, что включает в себя: 1000 мб/сек домашний интернет, ТВ с кионом + мобильный 2500 минут, 40 гигов и бесплатные мессенджеры.
Особо уходить некуда за эти же деньги)
Выгодно и нравится качество услуг
Интересно на счет законодательной базы такой комиссии
Барену нужно больше золота. Достаточная база?
Правильно @МТС Нужно наказывать абонентов за то что совершили ошибку заключив с вами договор 😂
Просто переставайте пользоваться МТС. Разрезайте симки, закрывайте счета. Ибо что за хуйня? Я помню такая же херня была у Совкомбанка, мол я должен был заходить раз в месяц в приложение их тупое иначе брали деньги с меня за то что я не заходил. Короче достало всё это и позакрывал все их. Эти «хотелки» их какие то безумные.
мегафон делает то же самое, а у других операторов (в моём регионе, по крайней мере) нет тарифов выгоднее, чем у МТС. я лучше буду 1% платить, чем вставлять себе палки в колёса
У них оптика по всей Москве, в отличии от других говно-провайдеров
А симки то зачем разрезать? В чем смысл этого позерства?
С каждым днем все смешнее и смешнее…
Опсосы в своём стиле.
А там и остальные подтянутся. Совсем ошалели краснояйцие.
Мало им отмены безлимитов и регулярного повышения тарифов? Ну засранцы же. Неужели это настолько необходимо?
хотят подсадить всех на автоплатёж и свои карты.
Да! Деньги на рекламу со всякими унылостями нужны очень...
МТС дал *бу. Не иначе
Продакт-менеджер по монетизации: "А двайте за любое действие начнем брать деньги"
Пора уже за разблокировку телефона брать. Никто ещё такой стартап наверх не подкинул, на любую войну хватит
Круто они деньги из воздуха делают
А ты все стартап свой пилишь...
Закон яровой, санкции, курс рубля и прочие прочие вещи. Вот почему это происходит, а не потому что операторы слишком жадные
"а не потому что операторы слишком жадные"
Не совсем. В первую очередь потому что прокатило у Мегафона прошлой осенью и никто им даже пальчиком не погрозил.
Видать, ребрендинг дорогой был, надо окупить как-то
@МТС итак завышаете цены на тарифы без уведомления, теперь и процент за пополнение?
Ну все, теперь я точно решил, что уйду от мтс...
Пользовался с 2014 года, каждый скидывали на программный сбой то, что мне не приходило уведомление о повышении цен...
Не торопись. У нас все опсосы плюс-минус одинаковые.
С 2009 года на одном номере и ни разу не было такого жгучего желания перейти на другого оператора..мерзкая манипуляция для подсаживания на свой банк.
У меня примерно такой же баттхерт вызвал Мегафон в 2018 году. Начали чет подключать без моего ведома, потом вообще прислали претензию досудебную, мол, вы - должник.
Ну я с этого знатно прихуел, перешел на нулевой тариф и укатил на теле2 для второй симки. Мегафон чисто для близких родственников и банков остался
Схавают)
Побухтят опять и как милые комсу платить будут. Как будто в первый раз. Ну а МТС - залупа, которая существовать просто не должна
И добавки попросят...
В это время Билайн:
Вернём 10% на счёт телефона при пополнении от 500₽!
Поддержу. Вот пример как надо снижать расходы на эквайринг банка
Вообще эта комиссия изначально была включена в тарифы, просто жадные операторы хотят еще больше денег... МТС вообще охуел - я теперь без доп платы не могу использовать 20гб что в тарифе в мобильном роутере... только в смартфоне.
Совсем "екосистема" МТС-овская никому не заходит, видать. А столько бабла вложено.
Я уже откровенно шлю МТС на три буквы. Понятие не имею, что у них со связью, но тот факт, что они мне звонят каждую неделю несмотря на просьбы этого не делать, а так же на мои уже почти откровенные издёвки над ними - очень осточертело.
Ни одна компания в мире меня так не бесила, как МТС.
Достали до того, что я уже на полном серьёзе думаю как им поднасрать в ответ исходя из моих небольших и простых человеческих возможностей. Антирекомендации точно буду слать везде где можно. Я уже даже думал чисто по фану вложить ресурсы на SEO, чтобы хоть как-то косвено отбивать желание людей нести им деньги. Так сказать, в противовес их агрессивному спаму.
Если бы просто цены на услуги повысили это было бы честнее.
там уже некуда повышать.. у МТС и так самые высокие
МТС повышают тарифы выше других
«Супер лояльность» зашкаливает
Внимание, при пополнении баланса с вас удержано 1% комиссии с комиссии за пополнение лицевого счёта №1287111 на 1212 руб.
Шутят что ли?
МТС - нас ещё не подключили, а деньги уже списали.
Никогда такого не было и вот опять (с).
О_О Это Россия, детка. Ты раб и тебя тыкают лицом в этот факт.
Настали те времена когда комиссию берут уже просто за воздух
МТС ебанаты, если не пользуешься их интернетом, начисляют штрафы. А потом письма с угрозами.
Ждем ввода комиссии на комиссию..
Скорее всего поднимут и в других. Сейчас нигде нет бюджетного оператора
За 1% так испортить карму... Надеюсь тот, кто это придумал, получит премию.)
Видимо есть закон, запрещающий повышать тарифы, но оператору нужно как-то оплачивать комиссию банков. Но это не отменяет того, что в компании работают раздолбаи, которые не смогли перераспределить деньги.
Плоти
Я думаю, что там работают минетчики
Опа. Еще один повод уйти. Адьос
Деньги закончились...все на унылую рекламу спустили...
Ждем теперь когда на кассе в пятерочке начнут брать комиссию при покупке продуктов!
Те ещё бляди
МТС чувствуют себя монополистами и вводят как хотят комиссии. По мобильной связи с правилами тоже не все в порядке - описания тарифов крайне не прозрачны. Описания с сайта вводят пользователя в заблуждение. Иначе как обманом это не назвать.
Есть только один адекватный ответ - отказаться от услуг оператора.
Альтернатив нет в нашем доме, например
Ни дня без новостей про МТС в последнее время XD
На закон Яровой копят
Пополнил только что МТС без комиссии через Тинька. Зачем пополнять через левые приложения и другие сервисы?
перечитываем заголовок статьи
понятно же что цель навыдавать карт своего недобанка всем абонам, а кто не будет брать отключат газ (комиссиия), что тоже хорошо, ну сколько там из за процента побежит прова менять
Да никто не будет этим заморачиваться... деньги переводить, потом с этого счета платить.. гемороя больше, чем экономии
Да...а потом и другие опсосы подтянутся наверное...
А нужны еще причины чтобы всем разорвать договор с МТС? людей вертят на ..., всем это показывают , а они еще и все понимают и напрыгивают сами, за свои деньги.
На самом деле эта новость гораздо интереснее. МТС уже берет комиссию за пополнение баланса мобильного, а теперь раскатывает это на ТВ и интернет.
Причём, 1% за пополнение картой - это, вообще, непонятный тариф, тк тариф афт ниже (0,5-0,6%), а еком выше (1,80-1,9%)
странно бугуртить на эту тему
и тем более странно переходить на другого оператора *только* из за отсуствия комиссии, это ж экономия на спичках
тарифы и так копеечные в сравнении с eu / us
Звоню Нагиеву, пусть разбирается
Когда в один магаз мне привез симку мтс в подарок к айфону я подумал, что как раз такая нужна для оплаты подписок Apple и активировал чисто под это дело. Правда для таких как я у них тоже нашлась схема: если не пользуешься никакими платными услугами (исходящий звонок, инет и т.д.) 90 дней, то начинают доить по 3.5р./день. Если такая практика только у них, то это реальное дно
Почему с каждым днем все больше и больше новостей про мтс. То они там что-то строят, то Марвина убрали, теперь это