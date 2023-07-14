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Маша Цепелева

Приложение «Мегафона» пропало из Google Play Статьи редакции

В компании «не видят оснований для удаления приложения, потому что санкции не распространяются на услуги связи».

  • Приложение «Мегафона» стало недоступно в Google Play, убедилась редакция vc.ru. Но сервис eMotion для звонков между абонентами оператора по WiFi всё ещё доступен в магазине.
  • В компании рассказали, что связались с партнёром по этому вопросу и «не видят оснований для удаления», потому что «санкции не распространяются на услуги связи, а приложение — основной канал для оплаты и подключения услуг».
  • Скачать приложение для Android всё ещё можно в магазинах AppGallery, Xiaomi GetApps, RuStore, Galaxy Store и по ссылке на сайте «Мегафона». В App Store сервис тоже доступен.
  • В апреле 2023 года США ввели санкции в отношении «Мегафона». Отдельной лицензией американский Минфин разрешил сделки, связанные с телекоммуникациями и интернет-коммуникациями. Компания назвала ограничения «несправедливым и незаконным шагом, не имеющим под собой никаких оснований» и обещала оспорить ограничения.

#новость #мегафон

684 просмотров
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8 комментариев
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 неформат

ну надо же, слова то вспомнили какие, которые абоны миллионами им пишут каждый день несправедливо и незаконно

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Вадим Д.
не видят оснований для удаления приложения

Видишь приложение Мегафона? И я не вижу. Но оснований нет.

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Евгений Горшков

Будет такая же ситуация, как со сбербанком.
Просто будем все качать с официального сайта.

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Денис Артемов

Все равно станет гораздо неудобнее

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Лена Куртасова

И слава богу, давно пора было удалить эту бесполезную вещь

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Leonid Bushuev

почему? нормальное приложение.

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debil
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Ivan Cato

Да и похер.

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8 комментариев
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