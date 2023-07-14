Приложение «Мегафона» пропало из Google Play Статьи редакции
В компании «не видят оснований для удаления приложения, потому что санкции не распространяются на услуги связи».
- Приложение «Мегафона» стало недоступно в Google Play, убедилась редакция vc.ru. Но сервис eMotion для звонков между абонентами оператора по WiFi всё ещё доступен в магазине.
- В компании рассказали, что связались с партнёром по этому вопросу и «не видят оснований для удаления», потому что «санкции не распространяются на услуги связи, а приложение — основной канал для оплаты и подключения услуг».
- Скачать приложение для Android всё ещё можно в магазинах AppGallery, Xiaomi GetApps, RuStore, Galaxy Store и по ссылке на сайте «Мегафона». В App Store сервис тоже доступен.
- В апреле 2023 года США ввели санкции в отношении «Мегафона». Отдельной лицензией американский Минфин разрешил сделки, связанные с телекоммуникациями и интернет-коммуникациями. Компания назвала ограничения «несправедливым и незаконным шагом, не имеющим под собой никаких оснований» и обещала оспорить ограничения.
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ну надо же, слова то вспомнили какие, которые абоны миллионами им пишут каждый день несправедливо и незаконно
Видишь приложение Мегафона? И я не вижу. Но оснований нет.
Будет такая же ситуация, как со сбербанком.
Просто будем все качать с официального сайта.
Все равно станет гораздо неудобнее
И слава богу, давно пора было удалить эту бесполезную вещь
почему? нормальное приложение.
Да и похер.