Роскомнадзор включил «Авито», «Профи», «Яндекс Услуги» и других в реестр сервисов размещения объявлений Статьи редакции
Они должны обеспечить интеграцию с Госуслугами, поставить единый счётчик интернет-аудитории и отвечать на запросы регулятора за 10 дней.
- Роскомнадзор опубликовал реестр сервисов размещения объявлений. В него вошли 12 ресурсов: Auto.ru, HeadHunter, SuperJob, «Авито», «Домклик», «Зарплата.ру», «Профи», «Работа.ру», «Циан», «Юла», «Яндекс Недвижимость» и «Яндекс Услуги».
- В декабре 2022 года Госдума приняла законопроект о сервисах объявлений, по которому их основным владельцем должна быть российская компания или россиянин.
- Также сервисы из реестра должны не допускать размещение незаконной информации, обеспечить интеграцию с Госуслугами, опубликовать контактные данные и установить единый измеритель интернет-аудитории.
Роскомнадзор сможет запрашивать у владельцев компаний информацию для ведения реестра. Максимальный срок ответа на запрос — 10 дней.
- В феврале 2022 года единым измерителем интернет-аудитории Роскомнадзор выбрал счётчик Mediascope. Тогда «Яндекс» отказался устанавливать его на свои сервисы и обязался сам передавать обезличенные данные об аудитории.
- В июле 2022 года «Авито» просила не принимать законопроект о сервисах объявлений, так как он вводит «избыточное, чрезмерно размытое и несоразмерное уровню общественной значимости» регулирование. Тогда компания принадлежала нидерландской Prosus. В октябре новым владельцем «Авито» стал основатель Kismet Capital Group и бывший гендиректор «Мегафона» Иван Таврин.
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Сбылся страшный сон — интеграция Авито с Госуслугами...
Как сделать так, чтобы компания подпадала под действие какого-либо закона? Сделать её отечественной принудительно. Пара-пара-пам, всё!
И это не худший реестр, куда мог включить Роскомнадзор)))
Я всегда восхищался идеей мультивселенной.
Мне было интересно посмотреть на видение Marvel, реализацию идеи в Рике и Морти, в конце концов в графике фильмов BBC.
Но российские реестры конечно никому не переплюнуть.