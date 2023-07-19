Microsoft объявила цены на Microsoft 365 Copilot для компаний — $30 в месяц за пользователя Статьи редакции
Инструмент будет доступен уже действующим подписчикам на офисные продукты, платить за ИИ-сервис нужно дополнительно.
- Copilot смогут приобрести подписчики тарифов Microsoft 365 E3 ($36 в месяц за пользователя), E5 ($57), Business Standard ($12,5) и Business Premium ($22), пишет The Verge.
- Стоимость — $30 в месяц за пользователя дополнительно к уже оплаченной подписке. То есть, с тарифом Business Standard плата составит $42,5 в месяц, с планом E5 — $87.
- Когда именно инструмент станет доступен, пока неизвестно. Microsoft представила Microsoft 365 Copilot в марте 2023 года, сейчас компания тестирует его с ограниченным числом клиентов. Инструмент добавляет ИИ-функции в Word, Excel, Teams и другие офисные продукты.
- Также компания представила для корпоративных клиентов Bing Chat Enterprise — версию поискового чат-бота с повышенной защитой данных. Он также доступен только владельцам подписок Microsoft 365 E3, E5, Business Standard и Business Premium. Пока воспользоваться им можно бесплатно в превью-версии, позже доступ будет стоить дополнительно $5 в месяц на пользователя.
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М-да, дороговато, срок выхода неизвестен, практическая польза под вопросом. Однако, потестировать было бы любопытно.
Ну вот и монетизация пошла, цены конечно опупеть, за тупорылую балалайку, которой только мемасики и постики в соцсети постить можно доверить, для таких же ограниченных, как и сама балалайка
сколько злости. денег не хватило?)
Может, на работе сократили: вдруг оказалось, что тупорылая балалайка прекрасно справляется.
Учитывая множество более дешёвых сервисов, достаточно интересно узнать, будет ли превосходить их данное предложение от Microsoft?
Отлично видно уровень знаний комментаторов выше, мы не знаем зачем это но полюбому дорогая фигня чтоб постить текст в твиттер