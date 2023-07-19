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Netflix отказался от базового тарифа в США — пользователям придётся платить больше, чтобы смотреть контент без рекламы Статьи редакции

Изменение коснулось и Великобритании с Канадой.

Источник: Sky News
  • СМИ сообщили, что Netflix отказался от базового тарифа без рекламы в США и Великобритании. Он стоил $10 и позволял смотреть контент в качестве 720p на одном устройстве.
  • Старые пользователи останутся подписаны на базовый тариф, пока не решат сменить его. Однако новые зрители уже не могут выбрать его в настройках учётной записи.
  • В конце июня 2023 года базовый тариф также убрали для пользователей из Канады. Вероятно, в остальных странах он станет недоступен в ближайшие месяцы.
  • Теперь клиентам, которые не хотят видеть рекламу, придётся оформлять стандартный тариф за $15,5. Он даёт возможность смотреть фильмы и сериалы в качестве 1080p и на четырёх устройствах одновременно.
  • IGN отмечает, что так Netflix пытается подтолкнуть пользователей к оформлению самого дешёвого тарифа, чтобы получать больше рекламных доходов.
Медиа
DTF
Netflix ограничил обмен паролями по всему миру — теперь это отдельная платная услуга Статьи редакции

В США, например, за дополнительного пользователя нужно будет платить $7,99 в месяц.

Netflix @netflix

Love is sharing a password.

Любовь — это обмен паролями

#netflix #новость

1409 просмотров
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Dima Alexeev

https://vc.ru/media/594974-kolichestvo-podpischikov-onlayn-kinoteatrov-na-urovne-nachala-goda-kinopoisk-snova-v-liderah-itogi-2022-goda-ot-gfk?ysclid=lk9r4d0mpp978298859

Количество подписчиков онлайн-кинотеатров на…
Второе и третье место по количеству подписчиков разделили «иви» и Wink, говорится в исследовании.
vc.ru
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Роман

Я перестал на торрентах пастись, как только стало значительно удобнее платить за подписку и меня начало устраивать разнообразие контента. Это вопрос работы с аудиторией и улучшения качества сервиса.

Кстати, в США за пиратство хватают за жопку весьма серьёзно.

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Андрей

Американцы умеют скрываться от закона и потому что общество очень политизировано очень много активных борцов с копирастами. Поэтому США первый в мире создатель и потребитель пиратского контента. Вообще американцы очень практичные люди, если есть возможность за что-то не платить они платить не будут никогда

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Евгений Широков

У нас ещё в качестве дело и обливании дерьмом, простите рекламой пользователя. Сравни бесплатный сервис из той же Америки и из России. Ты очень удивишься, сколько людей предпочли бы иностранный сервис.
Платные сервисы и услуги тоже сильно не соответствует уровню оплаты, сравни тот же хостинг. А если заплатишь за сервис у нас в России, тебя ещё добавят в спам базу, будут названивать и хреначить спам на почту, благо хоть не в жопу.
Я уже молчу о контенте, за который просят донат и подписки. Введи название статьи в интернете с "подписного" сайта и ты получишь ровно тот же материал без подписок. Да и качество тоже. Клепают хер пойми что, требуют за это деньги и заодно поливают юзеров дерьмом. Охуенная бизнес-модель.

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Андрей

В Индии за пиратство не наказывают, но миллиардная нищая Индия на 3 месте по созданию и потреблению пиратского контента. США на первом

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Евгений Широков

Да и хуй с ними, мне бы самому как-то выжить)

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Виталий Головкин

😀😀😀 опять люди «не те»

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Stepan Filonov

Нет, там просто за пиратство хватают за жопу и всякие торрент трекеры быстро закрывают, плюс дают реальные штрафы и сроки за это. Также многие даже не знают о торрентах и возможности пиратить.
Там к обычным магазинам не относятся лояльно, кражи до 1000 долларов декриминализированы в некоторых штатах, не то что к интернет сервисам.

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Алексей С

Ага, а кто тогда премьеры на торренты сливает? Да амеры самые первые пираты.

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Евгений Широков

Вряд ли в русском дубляже в штатах фильмы показывают в кинотеатрах

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Alexey Ivanov
Также многие даже не знают о торрентах и возможности пиратить

Это не к гео, а к демо. В России зумерки тоже не знают о торрентах

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Андрей

Я плачу и на рутрекер и в телегу сливаю много платного контента. Делаю это pro bono потому что я сопротивление копирайту

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nochnoy.ru

И что мне теперь делать с этой информацией?

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Евгений В.

Довести до ума свой сайт nochnoy.ru и написать об этом грандиозную статью на vc.ru

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Семён Бровко

Обрабатывать. Анализировать ,Делать выводы.

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Возвращение Доктора Богомола

Благослови, Господь рутрекер

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Алексей С

... и всея адептов его

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Влад

- 2023 год.
- 720p за 10 долларов.

???

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Alexey Ivanov

С учетом того, что Нефликс продает в т.ч. свое (и я не буду холиварить о качестве этого своего).

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Вадим Д.

Бедолаги. Давайте им пару ссылок отправим? А потом, возможно, отправим правильную ссылку на нормальный трекер, авось осилят.

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Ivan

Как там КиноПоиск поживает? ИВИ и тд ?

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Возвращение Доктора Богомола

КиноПоиск нормально, периодически им пользуюсь.

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Влад

Нормально. За 70р в месяц с амедиатекой, грех жаловаться

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Ivan

Есть ещё с моретв и кион

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Sasha Step

Забастовка заставила?

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ИМХО!

качество будет выше ,вот и цена соответственно тоже

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Ivan

Мне кажется что их Apple TV прижал.

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Герман Манвелов

А я теперь сериалы про негров и геев смотрю бесплатно через лост фильм.

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