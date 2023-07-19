«Яндекс Игры» запустили «Игроток» — аналог TikTok с играми вместо видео Статьи редакции
Их рассчитывают монетизировать с помощью рекламы.
- На запуск «Игротока» обратил внимание App2Top. Сервис представляет собой бесконечную ленту казуальных игр на HTML5 и Unity, между которыми можно переключаться с помощью свайпа. Он доступен в браузере, а также на iOS и Android.
- Понравившимся играм также можно ставить лайки, которые «Игроток» учитывает для улучшения рекомендаций.
- «Мы регулярно проводим эксперименты, нацеленные на вовлечение большего числа игроков на платформу, и как следствие, на увеличение заработка разработчиков. Это один из них», — рассказали vc.ru в «Яндекс Играх». Сейчас в сервисе доступно несколько сотен игр и регулярно добавляются новые. Монетизировать их планируют с помощью рекламы.
- Добавление игр осуществляется в тестовом режиме через заявку. В дальнейшем компания планирует позволить добавлять игры в «Игроток» через консоль разработчика.
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Странно, у меня в ленте карусель только из одной игры)
Где купить этот мод????????
Могу продать. С вас две Газели денег.
У него их есть
Мы могли бы летать в космос и колонизировать Марс, а вместо этого тратим время на это...
Зачем нам Марс и с марсианами воевать? И здесь хорошо.
Чтобы Марсианскую народную республику создать, очевидно же
Нет ни какой марсианской народной республики - все это исконно руские земли
Освободить то их надо, и тогда зацветут яблони, ну или как там было
Фрактал кукумберы
Ну, это интересно.
Ага, воевать на матушке Земле гораздо удобнее.
Верно, самое главное, что наша жизнь не закончится на Марсе.
Офигенно, правда?
В интересное время живём
Я из состояния перманентного ахуя вообще не выхожу
Так нельзя - надо выйти, а потом обратно зайти.🙄
В жизни надо иметь широкий ассортимент ахуев. Чтоб нескучно было ;)
🤣 мы свами коллеги.
Лучше сникерс
Твикс с солёной карамелью топчик
На вкус и цвет товарища нет, но всё таки лучше найти планету где штормит океан виски.
Плюсую!🔥
Мы могли бы служить в разведке,
Мы могли бы играть в кино…
«вместо скафандра — треники, вместо анабиоза — телек»
космос и марс ты не продашь никому
Неплохо придумано)
А работать когда будет? Что-то у меня плохо идёт в браузере...
пару месяцев как работает
исчадие
В целом прикольная идея, если особенно в онлайне можно будет соревноваться.
Ох, на всякие тик-токи, шортсы и рилсы и так подсаживаешься, а тут ещё и игры. Идею придумали какие-то злые гении.
Ну конечно, все сервисы отлично работают (это я про Яндекс.Диск несчастный) можно и новые делать.