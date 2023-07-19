Сервисы
Артур Томилко

«Яндекс Игры» запустили «Игроток» — аналог TikTok с играми вместо видео Статьи редакции

Их рассчитывают монетизировать с помощью рекламы.

  • На запуск «Игротока» обратил внимание App2Top. Сервис представляет собой бесконечную ленту казуальных игр на HTML5 и Unity, между которыми можно переключаться с помощью свайпа. Он доступен в браузере, а также на iOS и Android.
  • Понравившимся играм также можно ставить лайки, которые «Игроток» учитывает для улучшения рекомендаций.
  • «Мы регулярно проводим эксперименты, нацеленные на вовлечение большего числа игроков на платформу, и как следствие, на увеличение заработка разработчиков. Это один из них», — рассказали vc.ru в «Яндекс Играх». Сейчас в сервисе доступно несколько сотен игр и регулярно добавляются новые. Монетизировать их планируют с помощью рекламы.
  • Добавление игр осуществляется в тестовом режиме через заявку. В дальнейшем компания планирует позволить добавлять игры в «Игроток» через консоль разработчика.

#новость #яндекс #игры

1295 просмотров
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33 комментария
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 НаряднаяШайга

Странно, у меня в ленте карусель только из одной игры)

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никита

Где купить этот мод????????

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Griby Lenina

Могу продать. С вас две Газели денег.

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Свежевыжатый Душ Нила

У него их есть

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Хэппи милф

Мы могли бы летать в космос и колонизировать Марс, а вместо этого тратим время на это...

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Илья Попов

Зачем нам Марс и с марсианами воевать? И здесь хорошо.

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Хэппи милф

Чтобы Марсианскую народную республику создать, очевидно же

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kova7ev

Нет ни какой марсианской народной республики - все это исконно руские земли

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Хэппи милф

Освободить то их надо, и тогда зацветут яблони, ну или как там было

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Иван Петров

Фрактал кукумберы

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Илья Попов

Ну, это интересно.

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Монохромный Ретропанк

Ага, воевать на матушке Земле гораздо удобнее.

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Илья Попов

Верно, самое главное, что наша жизнь не закончится на Марсе.

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Возвращение Доктора Богомола

Офигенно, правда?

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Хэппи милф

В интересное время живём

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Возвращение Доктора Богомола

Я из состояния перманентного ахуя вообще не выхожу

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Илья Попов

Так нельзя - надо выйти, а потом обратно зайти.🙄

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Монохромный Ретропанк

В жизни надо иметь широкий ассортимент ахуев. Чтоб нескучно было ;)

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Илья Попов

🤣 мы свами коллеги.

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умный человек

Лучше сникерс

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Хэппи милф

Твикс с солёной карамелью топчик

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Илья Попов

На вкус и цвет товарища нет, но всё таки лучше найти планету где штормит океан виски.

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Сергей Я

Плюсую!🔥

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Евгений В.

Мы могли бы служить в разведке,
Мы могли бы играть в кино…

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Хэппи милф

«вместо скафандра — треники, вместо анабиоза — телек»

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Ioanne

космос и марс ты не продашь никому

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Дмитрий Гущев

Неплохо придумано)

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Melissa Mata

А работать когда будет? Что-то у меня плохо идёт в браузере...

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Илья Пономарев

пару месяцев как работает

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Maksim Shcheglov

исчадие

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никита

В целом прикольная идея, если особенно в онлайне можно будет соревноваться.

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Lucky boy

Ох, на всякие тик-токи, шортсы и рилсы и так подсаживаешься, а тут ещё и игры. Идею придумали какие-то злые гении.

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Владислав Шейко

Ну конечно, все сервисы отлично работают (это я про Яндекс.Диск несчастный) можно и новые делать.

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33 комментария
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