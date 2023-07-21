В Telegram появились Stories — пока они доступны только владельцам подписки Premium Статьи редакции
В них можно публиковать фото и видео, снятые одновременно на фронтальную и заднюю камеры.
- Обновление для мессенджера вышло вечером 20 июля 2023 года для iOS- и Android-приложений. Функция доступна владельцам Premium, с августа — всем остальным. Пока пользователи без подписки могут только просматривать чужие публикации.
- Чтобы опубликовать историю, нужно нажать на значок в верхней панели приложения — рядом с кнопкой «Написать сообщение». Её можно сделать доступной для всех пользователей, всех контактов или заранее выбранных или списка «близких друзей».
- Перед публикацией можно указать, смогут ли другие пользователи сохранять историю, записывать экран с ней или делать скриншот. Также есть возможность выбрать, как долго она будет видна другим — шесть, 12, 24 или 48 часов. Истории можно сохранять, тогда они останутся в профиле после исчезновения.
- Опубликовать можно фото и видео, в том числе снятые одновременно на фронтальную и заднюю камеры. К изображению можно добавить текст или нарисовать что-то. Отмечать других пользователей можно только в подписи к публикации, уведомление об отметке придёт к ним в личные сообщения.
- Павел Дуров анонсировал появление Stories в Telegram в конце июня 2023 года. Тогда он заявил, что команда Telegram была против внедрения Stories, но «более половины всех запросов о новых функциях» связаны именно с этим форматом.
Первым на обновление обратил внимание пользователь vc.ru под ником Gem Finder.
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Круто, что можно отредактировать сторис после публикации, вот за это Дурову уважуха 👍
Буду нещадно выпиливать тех, у кого увижу эту хуйню. Держу в курсе.
А у тебя много друзей с премиумом штоле?
Я сейчас заглянул в контакты, и из всего списка только у двух горит значок ⭐️
Прям даже потеплело на душе.
Один. Но эту хуйню и во всякие каналы наверняка будут пихать же.
Бань его ))
Режь пока ростки не дало
А можно будет на платном тарифе эту хрень выключить? Кстати, отличная схема продажи платных тарифов
Эта схема обкатана на голосовухах вроде бы.
Люди пришли со своими шаблонами поведения из инсты и сходу начали постить всякие лифтолуки, а не что-то полезное/интересное – жаль(
Отвалятся, надеюсь (-:
Напихают им в панамку и норм.
Ахаха. Думали лекции по мат анализу в сторис постить будут
Для каналов не завезли - гадость :((
Вот реально! Такой инструмент прикольный, и только для частных пользователей сделали
Представь, какой бы поток сторисов полился) там итак 90% пользователей постят какую-то дичь сейчас и пытаются выебнуться)
Да это всё равно уже неизбежно 😂 Телега тупо все функции соцсетей собирает, и все минусы в комплекте идут
Перефразируя, Когда новые функции телеграмм неизбежны, просто расслабьтесь и получайте удовольствие))
Говорят, что Павел Дуров теряет по одному пересаженному на голове волосу в час, когда его называют Павел Дуров, вместо Paul du Rove.
🤷🏼♂️
На голове?
На голове, там же написано.
Так я не читаю.
Вот щас обидно было.
Я твои комменты читаю.
Вот начитаешься всякой хуйни - тоже волосы будут выпадать.
Лишний повод не покупать премиум, надеюсь можно будет этот шлак скрыть как-то из интерфейса. А то скоро мини-игры подвезут и гороскопы.
Ееее!! Уже сам посмотрел и свой запилил 🤘🏻
крутой, всё, теперь все тёлки твои теперь
"Пилите Шура, пилите..."😁
А пусть их и видят только владельцы подписки премиум?
Прикольная штука, уже запилил. Баловство, да, но с потенциалом.
Очень хорошо, что они персональные, иначе все захлебнулись бы. Хотя за бабки, возможно, и для каналов когда-нибудь сделают.
А пока можно поисследовать.
Хорошая вещь, удобно что-то показать всем, а не каждому пересылать. Но не необходимая. Впрочем, посмотрим
Норм идея, взлетит