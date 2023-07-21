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Евгения Евсеева

В Telegram появились Stories — пока они доступны только владельцам подписки Premium Статьи редакции

В них можно публиковать фото и видео, снятые одновременно на фронтальную и заднюю камеры.

Фото: «Код Дурова»
  • Обновление для мессенджера вышло вечером 20 июля 2023 года для iOS- и Android-приложений. Функция доступна владельцам Premium, с августа — всем остальным. Пока пользователи без подписки могут только просматривать чужие публикации.
  • Чтобы опубликовать историю, нужно нажать на значок в верхней панели приложения — рядом с кнопкой «Написать сообщение». Её можно сделать доступной для всех пользователей, всех контактов или заранее выбранных или списка «близких друзей».
  • Перед публикацией можно указать, смогут ли другие пользователи сохранять историю, записывать экран с ней или делать скриншот. Также есть возможность выбрать, как долго она будет видна другим — шесть, 12, 24 или 48 часов. Истории можно сохранять, тогда они останутся в профиле после исчезновения.
  • Опубликовать можно фото и видео, в том числе снятые одновременно на фронтальную и заднюю камеры. К изображению можно добавить текст или нарисовать что-то. Отмечать других пользователей можно только в подписи к публикации, уведомление об отметке придёт к ним в личные сообщения.
  • Павел Дуров анонсировал появление Stories в Telegram в конце июня 2023 года. Тогда он заявил, что команда Telegram была против внедрения Stories, но «более половины всех запросов о новых функциях» связаны именно с этим форматом.
Фото: «Фонтанка»

Первым на обновление обратил внимание пользователь vc.ru под ником Gem Finder.

#новость #telegram

1683 просмотров
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31 комментарий
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 Альберт Хабибрахимов
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Дмитрий Беговатов

Круто, что можно отредактировать сторис после публикации, вот за это Дурову уважуха 👍

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Слегка Придурковатый

Буду нещадно выпиливать тех, у кого увижу эту хуйню. Держу в курсе.

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Невероятный Блондин

А у тебя много друзей с премиумом штоле?

Я сейчас заглянул в контакты, и из всего списка только у двух горит значок ⭐️

Прям даже потеплело на душе.

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Слегка Придурковатый

Один. Но эту хуйню и во всякие каналы наверняка будут пихать же.

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Невероятный Блондин

Бань его ))
Режь пока ростки не дало

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Yuri K

А можно будет на платном тарифе эту хрень выключить? Кстати, отличная схема продажи платных тарифов

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Слегка Придурковатый

Эта схема обкатана на голосовухах вроде бы.

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Дмитрий Беговатов

Люди пришли со своими шаблонами поведения из инсты и сходу начали постить всякие лифтолуки, а не что-то полезное/интересное – жаль(

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Вадим Д.

Отвалятся, надеюсь (-:
Напихают им в панамку и норм.

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Bames Jond

Ахаха. Думали лекции по мат анализу в сторис постить будут

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Дмитрий

Для каналов не завезли - гадость :((

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Илья Склюев

Вот реально! Такой инструмент прикольный, и только для частных пользователей сделали

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Дмитрий Беговатов

Представь, какой бы поток сторисов полился) там итак 90% пользователей постят какую-то дичь сейчас и пытаются выебнуться)

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Илья Склюев

Да это всё равно уже неизбежно 😂 Телега тупо все функции соцсетей собирает, и все минусы в комплекте идут

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Alex Shevchenko

Перефразируя, Когда новые функции телеграмм неизбежны, просто расслабьтесь и получайте удовольствие))

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Невероятный Блондин

Говорят, что Павел Дуров теряет по одному пересаженному на голове волосу в час, когда его называют Павел Дуров, вместо Paul du Rove.

🤷🏼‍♂️

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Слегка Придурковатый

На голове?

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Невероятный Блондин

На голове, там же написано.

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Слегка Придурковатый

Так я не читаю.

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Невероятный Блондин

Вот щас обидно было.
Я твои комменты читаю.

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Слегка Придурковатый

Вот начитаешься всякой хуйни - тоже волосы будут выпадать.

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ЯжПрограммист

Лишний повод не покупать премиум, надеюсь можно будет этот шлак скрыть как-то из интерфейса. А то скоро мини-игры подвезут и гороскопы.

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Радик Юсупов

Ееее!! Уже сам посмотрел и свой запилил 🤘🏻

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Александр Комин

крутой, всё, теперь все тёлки твои теперь

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Alex Shevchenko

"Пилите Шура, пилите..."😁

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debil
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Михаил Барабаш

А пусть их и видят только владельцы подписки премиум?

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Вадим Д.

Прикольная штука, уже запилил. Баловство, да, но с потенциалом.
Очень хорошо, что они персональные, иначе все захлебнулись бы. Хотя за бабки, возможно, и для каналов когда-нибудь сделают.
А пока можно поисследовать.

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Аглалия Фурс

Хорошая вещь, удобно что-то показать всем, а не каждому пересылать. Но не необходимая. Впрочем, посмотрим

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Возвращение Доктора Богомола

Норм идея, взлетит

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31 комментарий
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