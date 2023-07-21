«Альфа-банк» запланировал купить долю в билетном операторе «Кассир.ру» — «Ъ» Статьи редакции
Это позволит банку интегрировать платформу в приложение и привлекать клиентов в экосистему билетами на концерты, говорят источники.
- «Альфа-банк планирует приобрести «блокирующий» пакет акций в «Кассир.ру» — долю, которая даёт её владельцу право накладывать вето на решения совета директоров. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
- Сумма сделки превышает 1 млрд рублей, утверждает собеседник «Ъ», знакомый с ходом переговоров. Гендиректор и совладелец «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн отказался от комментариев, также поступили и в «Альфа-банке».
- По словам источника «Ъ», сейчас у банка нет развлекательных продуктов, а сделка позволит ему интегрировать билетную платформу в своё мобильное приложение и привлечь аудиторию в экосистему, продавая билеты на эксклюзивные концерты.
- По данным «Контур.Фокуса», 83,7% в ООО «Кассир.ру — Национальный билетный оператор» принадлежат Финкельштейну, ещё 16,3% — Надежде Соловьёвой. Выручка компании на конец 2022 года составила 770 млн рублей, чистая прибыль — 8,6 млн рублей.
- Раньше совладельцем билетного оператора был «Тинькофф»: банк объявил о покупке 40% в «Кассир.ру» в июле 2018 года, а в 2021-м вышел из капитала компании.
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Как получилось что вс из самого топового бизнес журнала превратился в очередную новостную газету? Раньше было интересно заходить, теперь только спам сообщения новостей о которых и так трубят во всех других источниках, а реально хорошие статьи из-за этого пропадают из виду
Виновата шайка графоманов засевших там у себя в редакции.
Берите власть в свои руки, нам будет проще договориться.
Революцию затеял?! Планируешь сайт «Вечерний Смотрит»? (-:
Ты бы уже знал ответ если бы подписался на меня
Когда новая статья?
Вообще ничего не планирую, вроде и не о чем.
Только если по случаю подвернется что-то порефлексировать.
Даже комментировать реже стал.
Где расследования с той доски с нашими портретами?
Давай давай, наконец узнаем кто за знаком вопроса.
Проведи расследование
"сейчас у банка нет развлекательных продуктов"
В смысле? А навязанные страховки?
Вот-вот, там развлечений для клиентов нормально. Такие постановки, что люди седеют выходя из отделения банка.
Да норм там всё, не больше и не меньше седеют, чем в других банках. У Тинькова вообще отделений нет, например, а после вчерашних новостей седеть приходится некисло
Слава богу, что не Тинькофф!
Вот и спецпредложения подъехали
Не пойму какая часть тут смешнее😁
У Альфы хорошо адаптируются непрофильные активы, типа нет монет, по аналогии, хорошо будет жить кассир)
В реале это выглядит так: Путин у Путина что-то купил.
что то кассир по рукам пошёл, шаманом торговать будут?
Как вы опустились до такого уровня VC?
Ха-ха, ну да, национальный.
Походу нас ждет очередная экосистема, но в случае с Альфой это даже неплохо