Сервисы
Евгения Евсеева

«Альфа-банк» запланировал купить долю в билетном операторе «Кассир.ру» — «Ъ» Статьи редакции

Это позволит банку интегрировать платформу в приложение и привлекать клиентов в экосистему билетами на концерты, говорят источники.

  • «Альфа-банк планирует приобрести «блокирующий» пакет акций в «Кассир.ру» — долю, которая даёт её владельцу право накладывать вето на решения совета директоров. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
  • Сумма сделки превышает 1 млрд рублей, утверждает собеседник «Ъ», знакомый с ходом переговоров. Гендиректор и совладелец «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн отказался от комментариев, также поступили и в «Альфа-банке».
  • По словам источника «Ъ», сейчас у банка нет развлекательных продуктов, а сделка позволит ему интегрировать билетную платформу в своё мобильное приложение и привлечь аудиторию в экосистему, продавая билеты на эксклюзивные концерты.
  • По данным «Контур.Фокуса», 83,7% в ООО «Кассир.ру — Национальный билетный оператор» принадлежат Финкельштейну, ещё 16,3% — Надежде Соловьёвой. Выручка компании на конец 2022 года составила 770 млн рублей, чистая прибыль — 8,6 млн рублей.
  • Раньше совладельцем билетного оператора был «Тинькофф»: банк объявил о покупке 40% в «Кассир.ру» в июле 2018 года, а в 2021-м вышел из капитала компании.

#новость #альфабанк #кассирру

1027 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
21 комментарий
Написать комментарий...
 Саидмухаммад Ризоев

Как получилось что вс из самого топового бизнес журнала превратился в очередную новостную газету? Раньше было интересно заходить, теперь только спам сообщения новостей о которых и так трубят во всех других источниках, а реально хорошие статьи из-за этого пропадают из виду

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Вечерний

Виновата шайка графоманов засевших там у себя в редакции.
Берите власть в свои руки, нам будет проще договориться.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Революцию затеял?! Планируешь сайт «Вечерний Смотрит»? (-:

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Ты бы уже знал ответ если бы подписался на меня

Текущие и грядущие изменения на vc.ru и DTF…
В частности, теперь можно накручивать лайки с помощью друзей и коллег, функция «звёздочка» в…
vc.ru
Ответить
Развернуть ветку
Андрей Вечерний

Когда новая статья?

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Вообще ничего не планирую, вроде и не о чем.
Только если по случаю подвернется что-то порефлексировать.
Даже комментировать реже стал.

Где расследования с той доски с нашими портретами?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Вечерний
Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Давай давай, наконец узнаем кто за знаком вопроса.

Ответить
Развернуть ветку
Garmonbon

Проведи расследование

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

"сейчас у банка нет развлекательных продуктов"

В смысле? А навязанные страховки?

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Вот-вот, там развлечений для клиентов нормально. Такие постановки, что люди седеют выходя из отделения банка.

Ответить
Развернуть ветку
Созвонова

Да норм там всё, не больше и не меньше седеют, чем в других банках. У Тинькова вообще отделений нет, например, а после вчерашних новостей седеть приходится некисло

Ответить
Развернуть ветку
Елена Попова

Слава богу, что не Тинькофф!

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Покуц

Вот и спецпредложения подъехали

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин
привлекать клиентов в экосистему билетами на концерты

Не пойму какая часть тут смешнее😁

Ответить
Развернуть ветку
Сергей

У Альфы хорошо адаптируются непрофильные активы, типа нет монет, по аналогии, хорошо будет жить кассир)

Ответить
Развернуть ветку
Сергей

В реале это выглядит так: Путин у Путина что-то купил.

Ответить
Развернуть ветку
неформат

что то кассир по рукам пошёл, шаманом торговать будут?

Ответить
Развернуть ветку
Саидмухаммад Ризоев

Как вы опустились до такого уровня VC?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
Национальный билетный оператор» принадлежат Финкельштейну

Ха-ха, ну да, национальный.

Ответить
Развернуть ветку
Микростефан

Походу нас ждет очередная экосистема, но в случае с Альфой это даже неплохо

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
21 комментарий
null