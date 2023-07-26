«Ъ»: «Яндекс» запустит сервис «Яндекс Задания» — он заменит «Толоку», которая станет международной компанией Статьи редакции
Те, кто пользовался «Толокой», могут перейти на новую платформу, говорят в компании.
- «Коммерсантъ» обнаружил в разделе правовых документов «Яндекса» условия использования пока не открывшейся краудсорсинговой платформы «Яндекс Задания». Сервис будет предлагать выполнять задания за вознаграждение — например, собирать данные об организациях и проверять наружную рекламу.
- «Задания» запустятся до конца июля 2023 года, платформа займётся разметкой данных: идентификацией объектов для машинного обучения, которое использует поиск «Яндекса» и голосовой помощник «Алиса», подтвердили изданию в компании.
- У «Яндекса» уже существует такой сервис — «Толока». Он сосредоточится на зарубежных клиентах, а те, кто пользовались им, смогут продолжить работу на новой платформе.
- Пользователи «Заданий» должны будут заключить контракт с ООО «Яндекс Крауд». Юрлицо учредили в сентябре 2022 года, это внутренний сервис компании, который ищет работников для сбора данных для обучения ИИ, модерации контента, аналитики соцсетей и других внутренних задач компании.
- Создание нового сервиса связано с ростом спроса на разметку данных: внутри компании за год потребность в ней увеличилась на 40%, говорит глава продуктовой команды «Заданий» Анастасия Гуменникова.
- В ноябре 2022 года Yandex N.V. объявила о предварительных планах по разделу бизнеса: основную его часть выделят в отдельную группу под контролем менеджмента, а некоторые направления — в международные самостоятельные компании. В их числе — беспилотники, облачные технологии, образовательные сервисы и платформы по разметке данных.
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Толку от той толоки... Другое дело — Задания. Сразу видно — прогресс.Сервис будет предлагать выполнять задания за вознаграждение — например, собирать данные
о людях. Сортировать, обрабатывать и подавать куда следует.
Потом продажа за ...лиард, штраф 60к₽ и на новый круг.
Яндекс.Таски
А мне жена сегодня толокняную кашу приготовила. С ягодами залетело просто на ура! С Толокой никак не связано. Так, чисто хвастаюсь.
Эта компания уже работает, у меня подруга в ней размечает данные. Заработок в месяц от 6 000 до 70 000 рублей - все зависит от заданий.
Что такое «7 0000»? Пьяный или что?
В месяц?
В задание
В контексте новых предложений и поправок к емейлу, удачной регистрации
Яндекс просто заспамляет hh своими мусорными вакансиями
Толокеры, работающие за три копейки и на отъебись, вредят и так хуёвенькой выдаче Яндыкса.