Cбой у Slack: у пользователей пропали уведомления, есть проблемы с отправкой сообщений Статьи редакции
Компания уже разбирается с причинами.
- Согласно данным сайта, который отслеживает состояние Slack, у сервиса проблемы со службой отправки сообщений. Компания уже изучает причину неполадок. Позже Slack добавил обновление — проблема затронула всё приложение.
- На сбой жалуются в Twitter, на Downdetector на 12:50 мск около 500 жалоб.
- Сообщения у пользователей либо не отправляются, либо начинают «зависать» — тогда они подкрашены серым цветом, как будто есть проблемы с интернет-соединением. Если сообщение отправляется, уведомление об этом другим пользователям не приходит, каналы тоже не обновляются — либо обновляются с опозданием.
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Представь как ломает кодеров, которые привыкли все обсуждать в слаке, а слак не работает. И невозможно обсудить сбой слака из-за сбоя слака. Ой, беда!
А ведь это рекурсия, господа!
Я думаю это самая тяжелая жизненная ситуация, которая случалась с этими айтишниками, не считая неработающего вайфая, не тех фруктов в офисе и то, что слишком тяжело таскать банковские карты, нужно как-то им попытаться помочь
Можно просто заказать стикер и приклеить его на телефон
Нет, они не станут тратить денег на такое, компания должна подарить фирменный стикер, а специально обученная девушка-хостес должна подойти к массажному креслу с этим жирным айтишником, достать его большой айфон про, приклеить стикер и подарить сертификат на посещение психолога
Бедные смузихлебы, у них же ведь сейчас пятислойный стресс из-за этого, срочно нужно психолога отходить несколько сеансов
Судя по скрину, все работает вдвойне круто - по два сообщения отправляется
чтоб до каждого дошло!
Underpromise and overdeliver!
Торто же! А всё потому что русский выпилили (-:
Так этим пиндосам!!
К этой новости я испытываю безразличие.
мне на столько пох, что я не могу об этом молчать!
Там по-любому косяк из за выпиливания русского языка.
В файлах локализации был кусок рабочего кода :)
Это карма за русофобию.
В РФ еще пользуются компании Slack?
Компании Слак пользуются в РФ еще.
ещё всё
С ума сойти уведомления пропали на каком то сервисе которым пользуется три грузинских и украинских айтишника, которые вообще и так не гарантированы, что делать, куда бежать?!
Когда твой сервис упадёт (особенно по работе что-нибудь), предлагаю тоже не освящать. Ну всего-то крупный мессенджер.
Освящать только православные сервисы нужно.
мож по этому и упал... святой воды не туда ливанули
Это вы так редакцию vc.ru посчитали?
Вот если бы уведомления пропали в отечественном аналоге, ну, как его там, в этом блин, ну том самом... Вот это была бы новость! А тут, тьфу вообще, даже обсуждать нечего.
Ну да, подумаешь каких-то 40 миллионов DAU.
Видимо, каждый из трех грузинских и украинских айтишников зарегал по несколько миллионов учетных записей.
40 миллионов - ничто, если бы вся Meta* не работала весь день, то это еще мелкое событие, но достойное, а то, что у айтишников некритичный микросервис доставки сообщений прилег - это не новость, а ожидаемое явление
Пора мигрировать в альтернативный корп. мессенджер.
Его величество импортозамещение.
из-за "санкций" перешли на Пачку, после того как slack просто удалил профиль компании, и очень довольны
Slack живи
Так им и надо. Зачем мой аккаунт удалили, просто из за того что я из России? Я там месяц после этого отходил епт