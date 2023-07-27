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Евгения Евсеева

Cбой у Slack: у пользователей пропали уведомления, есть проблемы с отправкой сообщений Статьи редакции

Компания уже разбирается с причинами.

  • Согласно данным сайта, который отслеживает состояние Slack, у сервиса проблемы со службой отправки сообщений. Компания уже изучает причину неполадок. Позже Slack добавил обновление — проблема затронула всё приложение.
  • На сбой жалуются в Twitter, на Downdetector на 12:50 мск около 500 жалоб.
  • Сообщения у пользователей либо не отправляются, либо начинают «зависать» — тогда они подкрашены серым цветом, как будто есть проблемы с интернет-соединением. Если сообщение отправляется, уведомление об этом другим пользователям не приходит, каналы тоже не обновляются — либо обновляются с опозданием.
Скрин редакции vc.ru — она тоже столкнулась с проблемами

#новость #slack

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31 комментарий
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 Wittgenstein

Представь как ломает кодеров, которые привыкли все обсуждать в слаке, а слак не работает. И невозможно обсудить сбой слака из-за сбоя слака. Ой, беда!

А ведь это рекурсия, господа!

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Boris Treukhov

Я думаю это самая тяжелая жизненная ситуация, которая случалась с этими айтишниками, не считая неработающего вайфая, не тех фруктов в офисе и то, что слишком тяжело таскать банковские карты, нужно как-то им попытаться помочь

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Ale K

Можно просто заказать стикер и приклеить его на телефон

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Boris Treukhov

Нет, они не станут тратить денег на такое, компания должна подарить фирменный стикер, а специально обученная девушка-хостес должна подойти к массажному креслу с этим жирным айтишником, достать его большой айфон про, приклеить стикер и подарить сертификат на посещение психолога

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Ник К.

Бедные смузихлебы, у них же ведь сейчас пятислойный стресс из-за этого, срочно нужно психолога отходить несколько сеансов

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Борис

Судя по скрину, все работает вдвойне круто - по два сообщения отправляется

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Полина Лааксо

чтоб до каждого дошло!

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Boris Treukhov

Underpromise and overdeliver!

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Бублик static void
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Вадим Д.

Торто же! А всё потому что русский выпилили (-:

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Андрей Вечерний

Так этим пиндосам!!

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Слегка Придурковатый

К этой новости я испытываю безразличие.

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Bo.G

мне на столько пох, что я не могу об этом молчать!

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Владимир Зыков

Там по-любому косяк из за выпиливания русского языка.

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Дмитрий Кулешов

В файлах локализации был кусок рабочего кода :)

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Бублик static void

Это карма за русофобию.

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Vladimir K.

В РФ еще пользуются компании Slack?

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Shoo

Компании Слак пользуются в РФ еще.

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Bo.G

ещё всё

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Boris Treukhov

С ума сойти уведомления пропали на каком то сервисе которым пользуется три грузинских и украинских айтишника, которые вообще и так не гарантированы, что делать, куда бежать?!

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Unnamed Fox

Когда твой сервис упадёт (особенно по работе что-нибудь), предлагаю тоже не освящать. Ну всего-то крупный мессенджер.

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Чечёточник

Освящать только православные сервисы нужно.

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Bo.G

мож по этому и упал... святой воды не туда ливанули

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Борис

Это вы так редакцию vc.ru посчитали?

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Pavel Cree

Вот если бы уведомления пропали в отечественном аналоге, ну, как его там, в этом блин, ну том самом... Вот это была бы новость! А тут, тьфу вообще, даже обсуждать нечего.

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Shoo

Ну да, подумаешь каких-то 40 миллионов DAU.
Видимо, каждый из трех грузинских и украинских айтишников зарегал по несколько миллионов учетных записей.

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Boris Treukhov

40 миллионов - ничто, если бы вся Meta* не работала весь день, то это еще мелкое событие, но достойное, а то, что у айтишников некритичный микросервис доставки сообщений прилег - это не новость, а ожидаемое явление

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Александр Кайт

Пора мигрировать в альтернативный корп. мессенджер.
Его величество импортозамещение.

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Denis

из-за "санкций" перешли на Пачку, после того как slack просто удалил профиль компании, и очень довольны

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Михаил Зверев

Slack живи

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Dmitriy Ermolaev

Так им и надо. Зачем мой аккаунт удалили, просто из за того что я из России? Я там месяц после этого отходил епт

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31 комментарий
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