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Полина Лааксо

WhatsApp* добавил «видеокружки» — как в Telegram Статьи редакции

В мессенджере Павла Дурова они появились ещё в 2017 году.

  • Максимальная продолжительность мгновенных видеосообщений в WhatsApp* — 60 секунд, рассказала компания. Они будут проигрываться автоматически, но без звука. Чтобы включить последний, нужно будет нажать на видео.
  • Для отправки «кружка» нужно нажать на микрофон в нижней части экрана и затем удерживать значок видеокамеры. Если зажать иконку и потянуть её вверх — режим записи «заблокируется», и кнопку можно будет отпустить.
  • Новую функцию постепенно добавят для всех пользователей (у редактора vc.ru, например, она по-прежнему недоступна).
Марк Цукерберг показал, как выглядят видеосообщения в WhatsApp*

*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новость #whatsapp

3426 просмотров
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61 комментарий
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 Фуражка Лермонтова

ждем сторис в ватцап с открытками бабушек))))

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Полина Лааксо
Автор

хочу, чтобы они проигрывались, как некоторые смайлики и стикеры в телеграме, — с анимацией на весь экран. пускай цветочки крутятся, солнышки поблескивают, котик мурчит. я думаю, такую новость можно будет дать с пометкой «молния»

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4 комментария
Yam

Им надо продавать WhatsApp премиум.

Основная функция - блокировка "часто пересылаемых" открыток.

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1 комментарий
Сергей Малахов

Так в вотсап уже сто лет есть типа сторис, статус зовутся

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5 комментариев
just a.

😰

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Вадим Д.

Кружочки они, значит, рисуют, а редактирование, папки, отложенную отправку и прочее не осилят. Ага, понятно.

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just a.

Не торопите события, для 2067 года новиночки тоже оставить нужно

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KUPI NEFT

Редактирование есть

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1 комментарий
Bacceti Sphodromantis

Редактирование есть уже, дело за малым

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Илья Попов

А есть кто осилит?

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no name

Ждем боя Цукерберга с Пашей?

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S.Capusta

Не будет боя.

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2 комментария
just a.

Паша в своем познании настолько преисполнился...

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1 комментарий
Bacceti Sphodromantis

А че сразу Паша-то?

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Ale K

Раньше Дуров списывал у Цукерберга, теперь наоборот...

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Alex GODERATOR

Ура! Значит, группы появятся в 2055 году. Ждём

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just a.

Можно было указать в инструкциях: пользуйтесь кружками в ВатсАпп, так же как вы это делаете уже 5 лет в Телеграм 😅

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Марк Шадер

WhatsApp древнее дырявое говно.

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Posolo

Опа нихуя себе

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Андрей Панов

На это было потрачено 150 млн долларов и 5 лет разработки. Еще столько же и сделают папки чатов. Но для этого потребуется еще пару тысяч разработчиков нанять

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Alex
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Алексей С

Сука. Это главная причина убийства вацапа

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1 комментарий
Tarki

Скорей бы уже появились каналы и можно удалять этот дурацкий телеграм.

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just a.

Ахаахах 🙆

Если телеграмм дурацкий, почему вы ждёте каналы как в телеграмм ? 🤯🫤

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3 комментария
Kate

Плагиат.. ничего нового придумать не могут… только «издят

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Андрей Панов

Да они все друг у друга воруют. Ничего плохого в этом нет, соответствуют тенденциям. Сам Дуров вон сторисы добавил в ТГ. Но кто-то делает это оперативно, а кому-то требуется несколько лет

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2 комментария
Ildar Aslyamov

Когда уже приложение под iPad?

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Виктория Шибакова

бабушки и дедушки будут счастливы

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Саидакбар Убайдуллин

Все ещё жду пока телеграм выпустит очередной мем в таиттере

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Алексей Орлов

Инновация !!!

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Арсен Аникян

ОЙ думаю что вацапу это точно не надо было

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ggg vvvp

Лол, какой же этот Цукер жалкий ппц ) кружки были фирменной особенностью телеграма, никакой практической пользы кружок не несет, просто весело, будто в глазок смотришь

А этот творческий импотент взял и просто скопировал один в один, даже ничего не добавив нового

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Марк Шадер

Кружочки были ещё в перескопе твиттеровском.

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1 комментарий
Sarafroz Obidov

В инстаграм нужнее

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Алексей С

Ватсап сделай стену. Шутка-юмор. Можешь просто не возвращать ничего.

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Слегка Придурковатый
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Jessica Logan

ватсап решил обновиться немного

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1E0P4RD

Самый уебанский мессенджер

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Денис Бабин

Максимальная продолжительность мгновенных видеосообщений в WhatsApp* — 60 секунд
А чего такие короткие

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61 комментарий
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