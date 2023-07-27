WhatsApp* добавил «видеокружки» — как в Telegram Статьи редакции
В мессенджере Павла Дурова они появились ещё в 2017 году.
- Максимальная продолжительность мгновенных видеосообщений в WhatsApp* — 60 секунд, рассказала компания. Они будут проигрываться автоматически, но без звука. Чтобы включить последний, нужно будет нажать на видео.
- Для отправки «кружка» нужно нажать на микрофон в нижней части экрана и затем удерживать значок видеокамеры. Если зажать иконку и потянуть её вверх — режим записи «заблокируется», и кнопку можно будет отпустить.
- Новую функцию постепенно добавят для всех пользователей (у редактора vc.ru, например, она по-прежнему недоступна).
*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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ждем сторис в ватцап с открытками бабушек))))
хочу, чтобы они проигрывались, как некоторые смайлики и стикеры в телеграме, — с анимацией на весь экран. пускай цветочки крутятся, солнышки поблескивают, котик мурчит. я думаю, такую новость можно будет дать с пометкой «молния»
Им надо продавать WhatsApp премиум.
Основная функция - блокировка "часто пересылаемых" открыток.
Так в вотсап уже сто лет есть типа сторис, статус зовутся
😰
Кружочки они, значит, рисуют, а редактирование, папки, отложенную отправку и прочее не осилят. Ага, понятно.
Не торопите события, для 2067 года новиночки тоже оставить нужно
Редактирование есть
Редактирование есть уже, дело за малым
А есть кто осилит?
Ждем боя Цукерберга с Пашей?
Не будет боя.
Паша в своем познании настолько преисполнился...
А че сразу Паша-то?
Раньше Дуров списывал у Цукерберга, теперь наоборот...
Ура! Значит, группы появятся в 2055 году. Ждём
Можно было указать в инструкциях: пользуйтесь кружками в ВатсАпп, так же как вы это делаете уже 5 лет в Телеграм 😅
WhatsApp древнее дырявое говно.
Опа нихуя себе
На это было потрачено 150 млн долларов и 5 лет разработки. Еще столько же и сделают папки чатов. Но для этого потребуется еще пару тысяч разработчиков нанять
Сука. Это главная причина убийства вацапа
Скорей бы уже появились каналы и можно удалять этот дурацкий телеграм.
Ахаахах 🙆
Если телеграмм дурацкий, почему вы ждёте каналы как в телеграмм ? 🤯🫤
Плагиат.. ничего нового придумать не могут… только «издят
Да они все друг у друга воруют. Ничего плохого в этом нет, соответствуют тенденциям. Сам Дуров вон сторисы добавил в ТГ. Но кто-то делает это оперативно, а кому-то требуется несколько лет
Когда уже приложение под iPad?
бабушки и дедушки будут счастливы
Все ещё жду пока телеграм выпустит очередной мем в таиттере
Инновация !!!
ОЙ думаю что вацапу это точно не надо было
Лол, какой же этот Цукер жалкий ппц ) кружки были фирменной особенностью телеграма, никакой практической пользы кружок не несет, просто весело, будто в глазок смотришь
А этот творческий импотент взял и просто скопировал один в один, даже ничего не добавив нового
Кружочки были ещё в перескопе твиттеровском.
В инстаграм нужнее
Ватсап сделай стену. Шутка-юмор. Можешь просто не возвращать ничего.
ватсап решил обновиться немного
Самый уебанский мессенджер
Максимальная продолжительность мгновенных видеосообщений в WhatsApp* — 60 секунд
А чего такие короткие