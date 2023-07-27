Сервисы
Полина Лааксо

Google добавила на Android функцию для обнаружения подозрительных поисковых маячков Статьи редакции

Пока c её помощью можно распознать только трекеры AirTag от Apple, но Google уже работает над поиском устройств других производителей.

  • Компания объявила, что начиная с июля 2023 года функция постепенно станет доступна всем владельцам устройств на ОС Android версии 6.0 и новее.
  • Если система зафиксирует рядом с пользователем подозрительный Bluetooth-трекер и не обнаружит рядом его владельца, первый получит автоматическое уведомление. Нажав на него, можно будет увидеть на карте, откуда и как давно маячок начал «следовать» по тому же пути.
  • Кнопка «Воспроизвести звук» поможет быстрее найти сам трекер. Его владелец при этом не получит никаких оповещений, объясняет Google.
  • Если получится отыскать устройство и поднести его к спинке телефона, система попробует распознать его серийный номер и доступную информацию о владельце — например, последние четыре цифры мобильного телефона (некоторые маячки не раскрывают такие данные).
  • При желании пользователь сможет вручную проверить наличие рядом с ним незнакомых трекеров, которые находятся нехарактерно далеко от владельца. Для этого нужно зайти в раздел «Оповещения о неизвестных трекерах» в настройках безопасности и нажать «Сканировать». Google также приложит инструкцию, которая поможет отключить маячок, чтобы его владелец больше не мог отслеживать геолокацию пользователя.
Пример оповещения (в таком качестве его предоставила сама Google)
  • TechCrunch связывает выпуск обновления с договорённостью Google вместе с Apple доработать единую спецификацию, в соответствии с которой компании будут оповещать пользователей о нежелательных трекерах рядом с ними. Об этих планах компании объявили в мае 2023 года.
  • Аналогичная функция есть и у самой Apple: компания добавила её в феврале 2022 года вместе с обновлением для iOS.
Техника
Евгений Делюкин
Зачем нужны трекеры AirTag и почему лидер рынка маячков обвиняет Apple в нечестной борьбе Статьи редакции

Стартап Tile занял 90% рынка трекеров США, но появление AirTag может изменить ситуацию за счёт уникальных функций, недоступных конкурентам Apple.

AirTag

#новость #google #airtag

791 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
5 комментариев
Fred Han

Сколько букв в слове жопа?

Ответить
Развернуть ветку
Александр Кайт

А вы с какой целью интересуетесь?

Ответить
Развернуть ветку
Artu

Фсё, эра тепловизоров закончилась

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

На каждую хитрую жопу найдётся свой хуй с винтом.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Кайт

На каждую жопу с лабиринтом найдётся свой 7уй-путеводитель.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
5 комментариев
null