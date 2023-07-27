Google добавила на Android функцию для обнаружения подозрительных поисковых маячков Статьи редакции
Пока c её помощью можно распознать только трекеры AirTag от Apple, но Google уже работает над поиском устройств других производителей.
- Компания объявила, что начиная с июля 2023 года функция постепенно станет доступна всем владельцам устройств на ОС Android версии 6.0 и новее.
- Если система зафиксирует рядом с пользователем подозрительный Bluetooth-трекер и не обнаружит рядом его владельца, первый получит автоматическое уведомление. Нажав на него, можно будет увидеть на карте, откуда и как давно маячок начал «следовать» по тому же пути.
- Кнопка «Воспроизвести звук» поможет быстрее найти сам трекер. Его владелец при этом не получит никаких оповещений, объясняет Google.
- Если получится отыскать устройство и поднести его к спинке телефона, система попробует распознать его серийный номер и доступную информацию о владельце — например, последние четыре цифры мобильного телефона (некоторые маячки не раскрывают такие данные).
- При желании пользователь сможет вручную проверить наличие рядом с ним незнакомых трекеров, которые находятся нехарактерно далеко от владельца. Для этого нужно зайти в раздел «Оповещения о неизвестных трекерах» в настройках безопасности и нажать «Сканировать». Google также приложит инструкцию, которая поможет отключить маячок, чтобы его владелец больше не мог отслеживать геолокацию пользователя.
- TechCrunch связывает выпуск обновления с договорённостью Google вместе с Apple доработать единую спецификацию, в соответствии с которой компании будут оповещать пользователей о нежелательных трекерах рядом с ними. Об этих планах компании объявили в мае 2023 года.
- Аналогичная функция есть и у самой Apple: компания добавила её в феврале 2022 года вместе с обновлением для iOS.
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Сколько букв в слове жопа?
А вы с какой целью интересуетесь?
Фсё, эра тепловизоров закончилась
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