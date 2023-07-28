Сервисы
Таня Боброва

«Авито Недвижимость» протестирует обязательную проверку объектов по выписке из ЕГРН в трёх регионах Статьи редакции

В остальных — пока по желанию.

  • Тестирование затронет две категории недвижимости — вторичную и долгосрочную аренду, и будет проходить в двух режимах, объявила компания.
  • Обязательном — для профессиональных и частных пользователей в Ненецком и Чукотском автономных округах, а также на Сахалине. Изменения вступят в силу 4 августа 2023 года.
  • При размещении нового объявления о вторичной недвижимости и долгосрочной аренде пользователям предложат загрузить документ из Росреестра — иначе объявление не пропустят. На уже размещённые требование не распространяется.
  • Частные пользователи в остальных российских регионах смогут пройти проверку по желанию. Если загрузить выписку на этапе размещения, сервис обещает преимущества: показывать такие объявления выше в поиске, чем похожие без подтверждения, и помечать их значком «Собственник».
  • Первые тесты продлятся две недели, затем «Авито» оценит результаты и может их продлить, уточнили vc.ru в компании. После доработки процесса сервис в несколько этапов запустит обязательную проверку для всех пользователей по всей России.

Запуск обязательной проверки недвижимости по выписке из ЕГРН позволит нам сделать двойную верификацию на платформе: проверять не только аккаунты, но и сами объекты недвижимости. Таким образом покупатели или арендаторы будут уверены, что перед ними реальный объект, которому можно доверять.

Ирина Бязарти, руководитель продукта «Авито Недвижимость»

  • В «Авито» уточнили, что раньше сервис запрашивал выписку из ЕГРН точечно — только если объявление отклонили. Такие проверки останутся.

#новость #авитонедвижимость

358 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
11 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.

То есть не проверяли и не проверяют? М-да. Хотя и не удивительно.

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

Мне кажется, организовать проверку выписки ЕГРН будет непросто, доступ то ограничили. Поэтому могут легко подсунуть фотошоп.
Если неправ, поправьте..

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Не сомневаюсь, что они на это уже целый бюджет и департамент выделили, но ты им всё же не подсказывай (-:

Ответить
Развернуть ветку
Rex Mundy

Искал квартиру, из 10 понравившихся вариантов там 10 - фейки

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Так и есть. Сам не так давно искал — звонишь: не, это для красоты, а вот смотри чё у нас есть... Засранство.

Ответить
Развернуть ветку
Владислав Кирченко

Хорошо, что Авито будет заниматься проверкой объектов.

Ответить
Развернуть ветку
Фуражка Лермонтова

надеемся, что проверки дойдут и до густонаселенных регионов)

Ответить
Развернуть ветку
Помогаю Кодить

круто бы было еслибы еще звукоизоляцию в квартирах проверяли)))

Ответить
Развернуть ветку
Не Скажу

Баба руководитель. Никогда не воспользуюсь этой авитой недвижимостью! Феминофашистская конторка👎🏻

Ответить
Развернуть ветку
Отнюдь

я находил на авито дома в сочи, которые на самом деле в лос анжелесе стоят;)

Ответить
Развернуть ветку
Сидор

Подождите, подождите.
А разве Авито включено в какой-нибудь реестр организаций, который имеет право запрашивать выписку из ЕГРН?
Почему коммерческая организация решила, что может в обход нововведений с 1 марта 2023 года запрашивать эти очень секретные данные у человека?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
11 комментариев
null