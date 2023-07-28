«Авито Недвижимость» протестирует обязательную проверку объектов по выписке из ЕГРН в трёх регионах Статьи редакции
В остальных — пока по желанию.
- Тестирование затронет две категории недвижимости — вторичную и долгосрочную аренду, и будет проходить в двух режимах, объявила компания.
- Обязательном — для профессиональных и частных пользователей в Ненецком и Чукотском автономных округах, а также на Сахалине. Изменения вступят в силу 4 августа 2023 года.
- При размещении нового объявления о вторичной недвижимости и долгосрочной аренде пользователям предложат загрузить документ из Росреестра — иначе объявление не пропустят. На уже размещённые требование не распространяется.
- Частные пользователи в остальных российских регионах смогут пройти проверку по желанию. Если загрузить выписку на этапе размещения, сервис обещает преимущества: показывать такие объявления выше в поиске, чем похожие без подтверждения, и помечать их значком «Собственник».
- Первые тесты продлятся две недели, затем «Авито» оценит результаты и может их продлить, уточнили vc.ru в компании. После доработки процесса сервис в несколько этапов запустит обязательную проверку для всех пользователей по всей России.
- В «Авито» уточнили, что раньше сервис запрашивал выписку из ЕГРН точечно — только если объявление отклонили. Такие проверки останутся.
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То есть не проверяли и не проверяют? М-да. Хотя и не удивительно.
Мне кажется, организовать проверку выписки ЕГРН будет непросто, доступ то ограничили. Поэтому могут легко подсунуть фотошоп.
Если неправ, поправьте..
Не сомневаюсь, что они на это уже целый бюджет и департамент выделили, но ты им всё же не подсказывай (-:
Искал квартиру, из 10 понравившихся вариантов там 10 - фейки
Так и есть. Сам не так давно искал — звонишь: не, это для красоты, а вот смотри чё у нас есть... Засранство.
Хорошо, что Авито будет заниматься проверкой объектов.
надеемся, что проверки дойдут и до густонаселенных регионов)
круто бы было еслибы еще звукоизоляцию в квартирах проверяли)))
Баба руководитель. Никогда не воспользуюсь этой авитой недвижимостью! Феминофашистская конторка👎🏻
я находил на авито дома в сочи, которые на самом деле в лос анжелесе стоят;)
Подождите, подождите.
А разве Авито включено в какой-нибудь реестр организаций, который имеет право запрашивать выписку из ЕГРН?
Почему коммерческая организация решила, что может в обход нововведений с 1 марта 2023 года запрашивать эти очень секретные данные у человека?