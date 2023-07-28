Запуск обязательной проверки недвижимости по выписке из ЕГРН позволит нам сделать двойную верификацию на платформе: проверять не только аккаунты, но и сами объекты недвижимости. Таким образом покупатели или арендаторы будут уверены, что перед ними реальный объект, которому можно доверять.