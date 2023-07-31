Apple одобрила смену названия Twitter на X в App Store Статьи редакции
До этого правила магазина приложений запрещали использовать названия короче двух символов.
- Внимание на изменения в App Store обратило TechCrunch. Слоган остался прежним — «Давайте поговорим».
- Ранее, 29 июля, Bleeping Computer заметило, что у приложения Twitter в App Store изменился логотип, но не название. По данным издания, проблемы с переименованием возникли из-за того, что правила Apple запрещают использовать меньше двух символов.
- На 31 июля 2023 года в правилах App Store для разработчиков присутствует только ограничение максимальной длины названия — 30 символов.
- Илон Маск объявил о планах отказаться от бренда Twitter и фирменного логотипа с птицей 23 июля. Новым названием и логотипом сети стала буква «X». После этого домен x.com начал перенаправлять на соцсеть, а Маск и официальный аккаунт Twitter сменили иконки. Затем обновилось приложение в Google Play.
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Как можно было до такой хуйни додуматься?
Ну ты же додумался коммент написать, а там всего лишь Х, ты умнее маска выходит, счастливчик
Может Маск поклонник?)
https://www.youtube.com/watch?v=8kAiQiz_XDs
Процесс одобрения:
— Чего у него там?
— Х О_о
— Ну и х... с ним, пусть будет Х.
vc, слабо также юзернеймы сделать?
Начни стоить миллионы долларов и тогда можно обсуждать
Продам iPhone с установленной последней версией Твиттер с птичкой на иконке и на заставке.
Дорого.
Ранее, 29 июля, Bleeping Computer заметило..
тут все понятно.На 31 июля 2023 года в правилах App Store для разработчиков присутствует только ограничение максимальной длины названия — 30 символов.
А это кто заметил? Кто тот неизвестный герой, узревший это первым? Мир должен знать своих героев
XCOM, мммм
К чему такая шумиха? Неужели кто-то может перестать пользоваться любимым приложением из-за смены названия?
Конечно. Замени название на Z и увидишь массу отписок
И сразу в рекомендацияхъ.
Хз у меня уже в апп сторе Х глянь
Update или не update?
новость новостей прям
какая была предыдущая версия билда в проде?
по"X"
кошмар ,ребрендинг твиттера явно неудачный
Я не одобрил - удалить