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Артур Томилко

Apple одобрила смену названия Twitter на X в App Store Статьи редакции

До этого правила магазина приложений запрещали использовать названия короче двух символов.

  • Внимание на изменения в App Store обратило TechCrunch. Слоган остался прежним — «Давайте поговорим».
  • Ранее, 29 июля, Bleeping Computer заметило, что у приложения Twitter в App Store изменился логотип, но не название. По данным издания, проблемы с переименованием возникли из-за того, что правила Apple запрещают использовать меньше двух символов.
  • На 31 июля 2023 года в правилах App Store для разработчиков присутствует только ограничение максимальной длины названия — 30 символов.
  • Илон Маск объявил о планах отказаться от бренда Twitter и фирменного логотипа с птицей 23 июля. Новым названием и логотипом сети стала буква «X». После этого домен x.com начал перенаправлять на соцсеть, а Маск и официальный аккаунт Twitter сменили иконки. Затем обновилось приложение в Google Play.

#новость #apple #x

2416 просмотров
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22 комментария
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 Энтони Лавджой

Как можно было до такой хуйни додуматься?

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Не очень хороший человек

Ну ты же додумался коммент написать, а там всего лишь Х, ты умнее маска выходит, счастливчик

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Мох

Может Маск поклонник?)
https://www.youtube.com/watch?v=8kAiQiz_XDs

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Вадим Д.

Процесс одобрения:

— Чего у него там?
— Х О_о
— Ну и х... с ним, пусть будет Х.

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hakhagmon

vc, слабо также юзернеймы сделать?

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никита

Начни стоить миллионы долларов и тогда можно обсуждать

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Невероятный Блондин

Продам iPhone с установленной последней версией Твиттер с птичкой на иконке и на заставке.

Дорого.

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Иван Иванов
Внимание на изменения в App Store обратило TechCrunch.
Ранее, 29 июля, Bleeping Computer заметило..

тут все понятно.

На 31 июля 2023 года в правилах App Store для разработчиков присутствует только ограничение максимальной длины названия — 30 символов.

А это кто заметил? Кто тот неизвестный герой, узревший это первым? Мир должен знать своих героев

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Ами Варджа

XCOM, мммм

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Любовь Переварова

К чему такая шумиха? Неужели кто-то может перестать пользоваться любимым приложением из-за смены названия?

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Dima Alexeev

Конечно. Замени название на Z и увидишь массу отписок

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Нейрослав Жепетеев

И сразу в рекомендацияхъ.

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Genry give my bed

Хз у меня уже в апп сторе Х глянь

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Sign Undefined

Update или не update?

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неформат

новость новостей прям

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Aleks B

какая была предыдущая версия билда в проде?

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Невероятный Блондин
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Bo.G

по"X"

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Protein Wars
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Виталий Виноградов

кошмар ,ребрендинг твиттера явно неудачный

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Вася Никитин
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Чукча в танке

Я не одобрил - удалить

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22 комментария
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