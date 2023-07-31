Путин подписал закон о запрете регистрации на российских сайтах через иностранные сервисы Статьи редакции
Изменения вступят в силу с 1 декабря 2023 года, без обратной силы.
- Закон опубликован на официальном портале правовой информации. По нему на российских сервисах можно будет зарегистрироваться через российскую электронную почту, по номеру телефона российского оператора, через Госуслуги, через Единую биометрическую систему, а также через «иные информсистемы», которыми больше чем на 50% владеют россияне (например, через VK ID или «Яндекс ID»).
- Нововведение коснётся только сайтов с функцией регистрации и аутентификации пользователей. После вступления норм в силу зарегистрироваться через аккаунт Google или Apple будет нельзя, пишет «Российская газета» со ссылкой на пояснения главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна. Но он не уточнил другие трактовки закона, например, можно ли будет пройти регистрацию через почту на домене @gmail.com.
- Закон вступит в силу 1 декабря 2023 года и не будет иметь обратной силы. То есть пользователям, которые ранее зарегистрировались на российских сайтах через аккаунт Google или другие иностранные сервисы, не надо будет менять почту.
- Тот же документ запретил иностранцам владеть более 50% в российских новостных агрегаторах.
- Госдума рассмотрела законопроект в первом чтении 25 июля 2023 года, на следующий день депутаты его окончательно приняли.
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Какой "полезный", "нужный" и "своевременный" закон. А там и вообще можно похерить всё "недружественное", зато чебурнет останется.
Как такие как вы боитесь придуманного вами же чебурнета :-) Это очень забавно :-)
ООООООО, страшный чебурнееееет :-)
Ну не даром же синима про чебуратора столько собрала в кинотеатре 🤣
Наконец-то ботов однодневок с неочень дружественных стран с активной политической позицией будет меньше :-)
Какую-же чушь ты несешь! Что мешает нарегать сотню акков ру почты?
Да их и продают еще за копейки.
Даже здесь умудряются приплечь политоту, опыт не пропьёшь
Бурные аплодисменты! 👏👏👏
Очередной максимально быстро принятый запрет. Без консультаций с бизнесом, просчёта последствий и в принципе вопроса нахрена.
В безвыходной ситуации я нарегаю ру почты. Но все равно, это очередной шаг назад для страны.
Никогда такого не было, и вот опять. ©
Получается, что какой-то важный товарищ майор расписался в своей неспособности следить за всеми, поэтому попросил об этом законе?
Просто ему так удобнее) Кому то ж должно быть комфортно в стране
Прочитал закон и поржал. Владелец Miro или Xsolla, сейчас побежал удалять кнопки от FaceBook и Google. Что за пиздец ?)
Xsolla теперь зарубежный сервис, насколько я помню, как и миро
Добро пожаловать в Китай.
Как это поможет снизить сумасшедший уровень инфляции?
Спроси у Эрдогана про инфляцию
Пардоньте, что такое российский сайт? Сайт созданный гражданином РФ, сайт с доменом ru?
Сайт из соответствующего реестра же.
Любой сайт, как я посмотрел, даже в домене .com - Согласно Приказу Роскомнадзора от 29.07.2019 N 216 это доменные имена, входящие в следующие группы доменных имен, имеющих единое уникальное символьное значение (далее - домен верхнего уровня):
домен верхнего уровня .RU;
домен верхнего уровня .РФ;
домен верхнего уровня .SU;
иные домены верхнего уровня, управление которыми осуществляется зарегистрированными на территории РФ юридическими лицами," и так далее. И физических лиц там тоже приплели.
И что будет с уже существущими аккаунтами?
Авито, Озон и т.д Продавцы, создававшие десятилетиями авторитет своих профилей, напряглись в ожидании дальнейших шагов..
В законе вот так прописано (см скрин), так же обратите внимание, что в отличие от фейка, который уже второй раз постит представитель комитета (первый раз было на Dtf) речь идет не про регистрацию:
Товарищ майор теперь будет знать кто пишет плохое о многоходовочнике
Регистрация, да. Почему-то все кто постят эту новость пишут про нее, хотя там написано вот так:
Это технически как реализовывать вобще, блэат?
Битва экстрасенсов будет определять в РФ ящик или нет?
За каждой регой MX тянуть? А к какому юр. лицу он относится?
Да может и никак. Просто еще один рычаг давления на неугодную площадку появился: слышь, а у тебя в БД есть пользователи с нероссийсими email? А если найду?
Ну или просто разрешат регистрацию только с mail.ru и ya.ru
Ему в гроб уже пора, а он что-то там еще подписывает
в других странах тоже не подписывать законы, если президенту более 70 лет?
Если дырку для уже зарегистрированных пользователей не прикроют к декабрю, этот закон ударит даже не столько по ним, сколько по предпринимателям: попробуй теперь запустить новый сайт и набрать активную аудиторию с такими условиями 🤷🏼♂️
А как тогда быть гражданам СНГ? Получается им нельзя завести российскую почту на свой номер, а значит не зарегистрироваться на российских сервисах.
На яндекс можно регать любой номер
Гражданам СНГ быть вне РФ. Да и гражданам РФ.
Полет нормальный 😂
Это такое безумие, что его даже не объяснить. Форменное вредительство. Очевидно, что камарилье только важно сохранить доступ к ресурсному корыту, а об остальных отраслях хозяйства в стране им наплевать. Запрет Гугла и Википедии можно было бы понять (но они не тронут их так как ссат, также же не трогают ютуб, а трогают мелочь или конторы которым плевать, как dailymotion и bitchute), но вот этого вздороного, бессмысленного (зло)деяния никак нельзя понять. Я вначале подумал, что источник новости ИА "Панорама" или "Пездуза", но нет, даже в "Панораме" и "Пездузе" до такого не додумались, дела очень скверные. Они похоже не ведают, что творят.
А какая проблема зарегистрировать изначально почту у Яндекса и КО? Не вижу проблем, а закон обратной силы никогда не имеет, поэтому меня это особо не коснется. В чем зло-то?
Да нормально. Будем регаться с сайтов новых братишек. Африка там. Или Северная Корея...
Хм, не в трендеТот же документ запретил иностранцам владеть более 50% в российских новостных агрегаторах.
А вот это похоже на суть закона
Покажете подпись или опять цифровая лабуда?
Чтобы что?
электронная почта у нас главная проблема в стране