В «Яндекс Картах» появилась возможность включать музыку во время поездки Статьи редакции
Раньше пользователь должен был открыть для этого приложение «Яндекс Музыки».
- Новая функция поможет водителям меньше отвлекаться от дороги, рассказали в компании. Чтобы включить песню или подкаст в режиме «Навигатора», нужно нажать на иконку с нотой в нижней панели или попросить об этом «Алису» — назвав исполнителя или композицию либо сказав «Алиса, включи что-нибудь для дороги».
- После этого на экране покажется мини-плеер, с помощью которого можно остановить или сменить трек, а также отметить его как понравившийся. Линейка с общим временем в пути останется на месте, уточнили vc.ru в «Яндексе».
- Включать музыку в «Яндекс Картах» смогут подписчики «Яндекс Плюс».
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В смысле появится? Уже года два эта функция есть и работает
Это было не в картах, а в навигаторе
То есть приложение будет весить еще больше и жрать еще больше ресурса? 😳
Какого ресурса? Какая разница, сколько оно весит?
это важно тем кто покупает модели с небольшой памятью (хз зачем, уже 1 тб мало многим)
Короткий ответ: нет.
Длинный ответ: у них всё делается на их фреймворке DivKit который подгружает куски приложения только когда юзер ими пользуется.
В навигаторе так и было.
Тут новость скорее о том, что весь функционал навигатора переезжает в карты?
Уважаемые бизнесмены vc, отвлекитесь уже от своих бизнесов, и вываливайте кучу мемов и сарказма)
Лол, она там давно была. Многие ее принудительно скрывали, потому что таже алиса может музыку включить и вызвать этот интерфейса
А в чем разница между навигатором и картами
Реально, пояснительную бригаду в студию
Было бы все хорошо, если бы приложения яндекса так бы не лагали
Разрешите вопрос: нахрена?
Музыки в ямузыке всё меньше, но это ладно.
Автомобилисты прямо спать не могли: ну когда же добавят в карты-то?!
В картах вы видите карты а в навигаторе надо разобраться как вернуться в карты.
Ну вот вы молниеносно сменили вопрос и я уже чувствую неловкость за свой ответ.