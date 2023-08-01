Сервисы
Полина Лааксо

В «Яндекс Картах» появилась возможность включать музыку во время поездки Статьи редакции

Раньше пользователь должен был открыть для этого приложение «Яндекс Музыки».

  • Новая функция поможет водителям меньше отвлекаться от дороги, рассказали в компании. Чтобы включить песню или подкаст в режиме «Навигатора», нужно нажать на иконку с нотой в нижней панели или попросить об этом «Алису» — назвав исполнителя или композицию либо сказав «Алиса, включи что-нибудь для дороги».
  • После этого на экране покажется мини-плеер, с помощью которого можно остановить или сменить трек, а также отметить его как понравившийся. Линейка с общим временем в пути останется на месте, уточнили vc.ru в «Яндексе».
  • Включать музыку в «Яндекс Картах» смогут подписчики «Яндекс Плюс».

#новость #яндекс #яндекскарты

755 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
15 комментариев
Написать комментарий...
 Ivan Mart

В смысле появится? Уже года два эта функция есть и работает

Ответить
Развернуть ветку
Эльвира Низямова

Это было не в картах, а в навигаторе

Ответить
Развернуть ветку
Семён Горбунков

То есть приложение будет весить еще больше и жрать еще больше ресурса? 😳

Ответить
Развернуть ветку
Dima Alexeev

Какого ресурса? Какая разница, сколько оно весит?

Ответить
Развернуть ветку
Марк Кац

это важно тем кто покупает модели с небольшой памятью (хз зачем, уже 1 тб мало многим)

Ответить
Развернуть ветку
nochnoy.ru

Короткий ответ: нет.
Длинный ответ: у них всё делается на их фреймворке DivKit который подгружает куски приложения только когда юзер ими пользуется.

Ответить
Развернуть ветку
Stan L

В навигаторе так и было.
Тут новость скорее о том, что весь функционал навигатора переезжает в карты?

Ответить
Развернуть ветку
Александр Кайт

Уважаемые бизнесмены vc, отвлекитесь уже от своих бизнесов, и вываливайте кучу мемов и сарказма)

Ответить
Развернуть ветку
hakhagmon

Лол, она там давно была. Многие ее принудительно скрывали, потому что таже алиса может музыку включить и вызвать этот интерфейса

Ответить
Развернуть ветку
Антон Джаббур

А в чем разница между навигатором и картами

Ответить
Развернуть ветку
Kodebsky

Реально, пояснительную бригаду в студию

Ответить
Развернуть ветку
Слава Устинов

Было бы все хорошо, если бы приложения яндекса так бы не лагали

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Разрешите вопрос: нахрена?
Музыки в ямузыке всё меньше, но это ладно.

Автомобилисты прямо спать не могли: ну когда же добавят в карты-то?!

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Hazoke

В картах вы видите карты а в навигаторе надо разобраться как вернуться в карты.

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Hazoke

Ну вот вы молниеносно сменили вопрос и я уже чувствую неловкость за свой ответ.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
15 комментариев
null