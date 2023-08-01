Сервисы
Маша Цепелева

Приложение «Тинькофф банка» пропало из Google Play Статьи редакции

Сервисы банка удалили из App Store в марте 2023 года.

  • Приложение «Тинькофф банк онлайн» пропало из Google Play, убедилась редакция vc.ru. Но сервисы «Тинькофф Мобайл» и «Тинькофф Инвестиции» всё ещё доступны.
  • В банке пояснили, что приложение для Android можно скачать из альтернативных магазинов.
  • 20 июля 2023 года США и Канада ввели санкции в отношении «Тинькофф». Карты UnionPay, выпущенные банком, перестали работать за границей.
  • ЕС ввёл санкции против «Тинькофф» в феврале 2023 года, через несколько дней приложения компании пропали из App Store.

#новость #тинькофф #googleplay

1035 просмотров
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16 комментариев
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 Дмитрий Голуб

Ну на андроиде-то не страшно. Вот в апсторе когда пропадает да, там сложнее

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Слегка Придурковатый

Придёшь в офис Тинька, тебе установ... ой.

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Слегка Придурковатый
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Вася Пражкин

А гугловые тоже умеют в троллинг

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Alexander Golubev
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Вадим Д.

Google ещё долго как-то реагировал, карты вообще махом отключили.
Фиговенько, но не беда, новое заведут, да и другие магазины приложений есть.

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Framework Юзернеймович

Карты отключили-это ты про что?

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Вадим Д.

Про UnionPay.

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Герман Манвелов

Помянем

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Adren Ilare

Очень жаль

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redpanda

Долго продержалось.

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debil
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Карина Авернина

Очень много приложений пропало из App Store.
Жалко владельцев Iphone 😔

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Андрей Шепелев

Если не удалять то все работает.

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Bames Jond

Как сказал бы Лебедев, ну удалили и удалили, и х*й с ним.

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Cringe Artist

Ладно

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16 комментариев
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