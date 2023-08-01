Приложение «Тинькофф банка» пропало из Google Play Статьи редакции
Сервисы банка удалили из App Store в марте 2023 года.
- Приложение «Тинькофф банк онлайн» пропало из Google Play, убедилась редакция vc.ru. Но сервисы «Тинькофф Мобайл» и «Тинькофф Инвестиции» всё ещё доступны.
- В банке пояснили, что приложение для Android можно скачать из альтернативных магазинов.
- 20 июля 2023 года США и Канада ввели санкции в отношении «Тинькофф». Карты UnionPay, выпущенные банком, перестали работать за границей.
- ЕС ввёл санкции против «Тинькофф» в феврале 2023 года, через несколько дней приложения компании пропали из App Store.
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Ну на андроиде-то не страшно. Вот в апсторе когда пропадает да, там сложнее
Придёшь в офис Тинька, тебе установ... ой.
А гугловые тоже умеют в троллинг
Google ещё долго как-то реагировал, карты вообще махом отключили.
Фиговенько, но не беда, новое заведут, да и другие магазины приложений есть.
Карты отключили-это ты про что?
Про UnionPay.
Помянем
Очень жаль
Долго продержалось.
Очень много приложений пропало из App Store.
Жалко владельцев Iphone 😔
Если не удалять то все работает.
Как сказал бы Лебедев, ну удалили и удалили, и х*й с ним.
Ладно