Adidas прекратит поддержку приложения для тренировок Adidas Running в России — учётные записи удалят Статьи редакции
Данные можно экспортировать.
- О прекращении поддержки приложения в России говорится в рассылке, которую получили пользователи (есть у vc.ru). Предупреждение также появилось в самом приложении.
- Учётные записи вместе с историей активности и информацией о занятиях удалят 31 марта 2024 года. Пользователи могут экспортировать свои данные, перейдя по ссылке в письме или сервисе. При переходе по ссылке говорится, что на экспорт может понадобиться до пяти рабочих дней.
- Adidas приостановила работу в России в марте 2022 года, закрыв магазины и прекратив принимать онлайн-заказы.
- В 2023 году структура владельца Lamoda выкупила права на субаренду бывших магазинов Adidas, а позже онлайн-ритейлер открыл свои первые магазины с товарами бренда, а также Puma, Reebok и другими. Сеть торговых точек с товарами от Adidas и Reebok также планировал развивать дистрибутор Lestate.
- Ещё один популярный у спортсменов сервис Strava официально приостановил работу в России в 2022 году.
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Не бегали раньше, нечего и начинать
О Боже, да всем насра**
Как же страдают бедные школьники от этих рестрикций, душа болит
Вот если гармин и подобные уйдут, то будет не очень
VPN не поможет?
Похуй.
все потихоньку уходят из России, даже уже как то не удивительно, но ничего, наши точно смогут заменить такое приложение, наверное...
учитывая, что им никто не пользуется из бегунов. думаю не многие даже знали что у них была такая поделка
Учимся говорить правильно
никто не пользовался 🚫
я не пользовался ✅
Если уж подушнить, то правильно
- я не знаю никого, кто пользовался
Нацисты
?
Не обращай внимания, консерва с 2021 года открылась
Выключите свет
2022
Вообще название Адидас происходит от имени Адольф
Но не каждый Адольф - австрийский художник
1 июля 1924 года Рудольф и Адольф официально открыли обувную фирму Gebrüder Dassler, ставшую очень успешной. Адольф занимался вопросами производства, а Рудольф — вопросами продаж. Уже на летних Олимпийских играх 1928 года несколько спортсменов выступали в спортивной обуви Дасслеров.
1 мая 1933 года вместе со своими двумя братьями вступил в НСДАП. (Вики)
Не Австрия.
однако нацисты
Их борьба.
одно радует, можно хоть данные экспортировать, кто то ведь вел дневник своих результатов и тут такое(Но а вообще думаю бегать можно и без приложений, если есть огромное желание, то эта новость явно не станет препятствием, но конечно подобные приложения помогают вести аналитику и видеть прогресс
А как же теперь отправить свои очешуительные "рекорды" в Инстаграмм? Вы подумали какая ломка будет у некоторых :)
А в этом сервисе и стране были какие-то уникальные методики для тренировки, или просто дневник и соц сеть?
Мой вопрос - условно, apple health и Google fit чем не замена?
Ну хоть данные экспортируем.. а так конечно жаль, ещё один сервис уходит. Может ещё передумают и вернутся. А так нужно срочно искать замену.
Отлично, а то бывает от них реклама приходит.
Это они вовремя уходят ведь к лету возвращаться 😀
2 года прошло.
Тренд не меняется. ((
их право, но зачем удалять данные. Такое ощущение, что какой-то менеджер обидку кинул и проташил это решение наверх
А зачем их хранить?
например, что бы не вредить доверию к бренду
Вам дали время на экспорт данных, что опять не так? А вот обслуживать вас никто на себя обязательства не брал. Не хотят - не обслуживают.
"Потеряют рынок" и "да не нужон нам ентот адидас" напишу заранее, не утруждайтесь
добегались
Пох вообще. Вот когда Poster всех кинули , это да
чем заменить? Челленджи прикольные были.
Жаль, хорошее приложение было. Хотя учетку не создавал, может и так работать нормально будет
зачем ушли вообще?