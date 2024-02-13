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Таня Боброва

Adidas прекратит поддержку приложения для тренировок Adidas Running в России — учётные записи удалят Статьи редакции

Данные можно экспортировать.

  • О прекращении поддержки приложения в России говорится в рассылке, которую получили пользователи (есть у vc.ru). Предупреждение также появилось в самом приложении.
  • Учётные записи вместе с историей активности и информацией о занятиях удалят 31 марта 2024 года. Пользователи могут экспортировать свои данные, перейдя по ссылке в письме или сервисе. При переходе по ссылке говорится, что на экспорт может понадобиться до пяти рабочих дней.
  • Adidas приостановила работу в России в марте 2022 года, закрыв магазины и прекратив принимать онлайн-заказы.
  • В 2023 году структура владельца Lamoda выкупила права на субаренду бывших магазинов Adidas, а позже онлайн-ритейлер открыл свои первые магазины с товарами бренда, а также Puma, Reebok и другими. Сеть торговых точек с товарами от Adidas и Reebok также планировал развивать дистрибутор Lestate.
  • Ещё один популярный у спортсменов сервис Strava официально приостановил работу в России в 2022 году.

#новости #adidas

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38 комментариев
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 умный человек

Не бегали раньше, нечего и начинать

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Крутой Физрук

О Боже, да всем насра**

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Mikhail

Как же страдают бедные школьники от этих рестрикций, душа болит

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Денис Фоминов

Вот если гармин и подобные уйдут, то будет не очень

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Иван

VPN не поможет?

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Слегка Придурковатый

Похуй.

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Олег Звягинцев

все потихоньку уходят из России, даже уже как то не удивительно, но ничего, наши точно смогут заменить такое приложение, наверное...

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Андрей Комягин

учитывая, что им никто не пользуется из бегунов. думаю не многие даже знали что у них была такая поделка

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Дмитрий

Учимся говорить правильно

никто не пользовался 🚫

я не пользовался ✅

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Zoro

Если уж подушнить, то правильно
- я не знаю никого, кто пользовался

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Павел К

Нацисты

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Sergei Timofeyev

?

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Andrey Chuguev

Не обращай внимания, консерва с 2021 года открылась

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Sergei Timofeyev

Выключите свет

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Ale K

2022

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Leo Uvarov

Вообще название Адидас происходит от имени Адольф

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Sergei Timofeyev

Но не каждый Адольф - австрийский художник

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Leo Uvarov

1 июля 1924 года Рудольф и Адольф официально открыли обувную фирму Gebrüder Dassler, ставшую очень успешной. Адольф занимался вопросами производства, а Рудольф — вопросами продаж. Уже на летних Олимпийских играх 1928 года несколько спортсменов выступали в спортивной обуви Дасслеров.

1 мая 1933 года вместе со своими двумя братьями вступил в НСДАП. (Вики)

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Sergei Timofeyev

Не Австрия.

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Leo Uvarov

однако нацисты

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Ivan Cato

Их борьба.

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Ольга Юренкова

одно радует, можно хоть данные экспортировать, кто то ведь вел дневник своих результатов и тут такое(Но а вообще думаю бегать можно и без приложений, если есть огромное желание, то эта новость явно не станет препятствием, но конечно подобные приложения помогают вести аналитику и видеть прогресс

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Andrey Chuguev

А как же теперь отправить свои очешуительные "рекорды" в Инстаграмм? Вы подумали какая ломка будет у некоторых :)

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Иван

А в этом сервисе и стране были какие-то уникальные методики для тренировки, или просто дневник и соц сеть?

Мой вопрос - условно, apple health и Google fit чем не замена?

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Андрей Никифоров

Ну хоть данные экспортируем.. а так конечно жаль, ещё один сервис уходит. Может ещё передумают и вернутся. А так нужно срочно искать замену.

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Serney

Отлично, а то бывает от них реклама приходит.

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Михаил

Это они вовремя уходят ведь к лету возвращаться 😀

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Dektor

2 года прошло.
Тренд не меняется. ((

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Алексей Шатаев

их право, но зачем удалять данные. Такое ощущение, что какой-то менеджер обидку кинул и проташил это решение наверх

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Alexey Ivanov
их право, но зачем удалять данные

А зачем их хранить?

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Алексей Шатаев

например, что бы не вредить доверию к бренду

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Alexey Ivanov
например, что бы не вредить доверию к бренду

Вам дали время на экспорт данных, что опять не так? А вот обслуживать вас никто на себя обязательства не брал. Не хотят - не обслуживают.

"Потеряют рынок" и "да не нужон нам ентот адидас" напишу заранее, не утруждайтесь

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ivan krapivin

добегались

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Андрей Че

Пох вообще. Вот когда Poster всех кинули , это да

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Никита Курбанов

чем заменить? Челленджи прикольные были.

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Роман

Жаль, хорошее приложение было. Хотя учетку не создавал, может и так работать нормально будет

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High Stakes
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Donatello Supreme

зачем ушли вообще?

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