YouTube начал тестировать ИИ-функцию — краткий пересказ видео до воспроизведения Статьи редакции
Пока только у роликов на английском языке.
- Информацию об эксперименте заметил TechCrunch в сообщении поддержки YouTube.
- Функция автоматически генерирует краткие пересказы видео, в том числе в поисковой выдаче. Для создания аннотаций используются ИИ-технологии.
- По задумке YouTube, функция даст возможность пользователям сайта узнавать, чему посвящён ролик, ещё до воспроизведения. Это должно помочь «быстрее находить интересные или полезные видео».
- К 1 августа 2023 года YouTube предоставил доступ к функции небольшому количеству пользователей. В компании не уточнили, сколько продлится тестирование. Если эксперимент пройдёт успешно, функцию планируют добавить в общедоступную версию YouTube.
- Пока ИИ-пересказы есть только у англоязычных видео. В YouTube не уточнили, какая именно технология создаёт аннотации, но, вероятно, это делают алгоритмы, которые лежат в основе чат-бота Google Bard.
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Верните дизлайки, Ироды!
и на ютубе тоже
https://chrome.google.com/webstore/detail/return-youtube-dislike/gebbhagfogifgggkldgodflihgfeippi
Да, это крутейший плагин. Спасает.
Жаль, что выдает абсолютную чушь.
абсолютной чушью был бы рандом, а там они пытаются как-то что-то посчитать. как минимум это лучше, чем ничего. для поверхностных выводов обычно достаточно этой информации, становится понятным хотя бы примерное соотношение оценок
А владелец видео видит дислайки или они вообще скрыты?
видит, если зайти в управление видео (чтобы прям абсолютное число дизлайков увидеть, надо навести на % likes vs dislikes)
для vc есть такое?
Ты и так видишь дизлайки для своих комментариев.
это видимо должно помочь в борьбе с кликбейтовыми обложками и заголовками
Сначала контент, потом алгоритм, потом сео, потом анти-сео, потом анти-анти-сео, потом блок анти-анти-сео… Волновая функция во всей её периодической красе!
«эканье и меканье» пусть попробует пересказать, там таких чуть больше, чем дохрена (-:
А в целом неплохо, неплохо.
Есть нейросети для подкастов, которые уже автоматически определяют и чистят звук дорожки от пауз и подобного. Так что это уже не составит сложности
Ну кстати видосы он уже переводит на другие языки, мне случайный шортс мистера биста вышел, говорил на русском, но все комменты на английском.
Жаль непонятно по какой логике будет переводить, ибо я на этом акке в основном смотрю как раз английские видосы
Ролики Мистера Биста до релиза переводят профессиональные студии дубляжа. Язык на котором нужно показывать определяет ютуб.
Лучше бы вместо воспроизведения.
контент криейторам, рекламодателям и самому ютубу - точно не лучше)
там часто такой контент что за его просмотр криэйторы должны доплачивать зрителям
Ну пусть попробует пересказать пресс-конференцию поп MMA. Охренеет
Уже есть сервисы, которые трехчасовые подкасты суммаризируют, а тут-то в чем проблема?
В дикции😂 https://youtu.be/GU2WOORWtrg
вот один сервис, чет как-то не охренел, за секунд 30-40 выдал:
https://www.summarize.tech/www.youtube.com/watch?v=uOzC9xi4BEc
хотелось бы увидеть ,как ИИ справляется с этой задачей
да легко. Вбиваете "youtube summary" в гугле и наслаждаетесь. Либо посмотрите чуть выше мой комментарий, где я сбросил ссылку на готовое саммари
А потом запилят ИИ-толераста, который будет автоматом выпиливать всё нетолерантное.
Я представил Ютуб такой: это видео о том, как хйл со своей этнической шайкой ограбил россиян🤭🤭🤭🫠
Технически для старых видео накоплена достаточная база, на основе которой ИИ что-то там скомпилирует. А для новых?
Я даже вектор атаки придумал. Берем ботов, и засылаем под новое видео, попутно засылая их в боле-менее значимые каналы и сети по тематике. Так можно например про видео кровь-кишки-распидорасило рассказывать, как хорошо вы выращиваете ромашки.
Проблема ИИ в том, что они в таком случае не защищены от Лапши практически никак.