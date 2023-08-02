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Артур Томилко

Приложение платёжной системы «Юнистрим» пропало из Google Play Статьи редакции

Но пока доступно в App Store.

  • На удаление приложения из Google Play обратило внимание Frank Media. Из магазина также пропали приложения «Локо-банка», банка «Солидарность» и «Петербургского социально-коммерческого банка» (ПСКБ), отмечает издание.
  • При этом в App Store все они по-прежнему доступны, убедилась редакция vc.ru.
  • 20 июля 2023 года США ввели санкции против «Тинькофф», «Локо-банка», «Солидарности» и ПСКБ. В отношении «Тинькофф» санкции также ввела Канада. Банковское приложение «Тинькофф» пропало из Google Play 1 августа, а в App Store недоступно с марта 2022 года, когда санкции против него ввёл ЕС.

#новость #юнистрим

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11 комментариев
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 Слегка Придурковатый
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Антон Гончар

У вас новостей больше нету что-ли? Ерундой голову забивать.

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Александр Ларин

А можно пример не ерунды? ну так, просто интересно

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Юрий Б.

Надо прокачивать позитив, верно?

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Кирилл Садовой

Дополню новость. В RuStore Юнистрим не удалили.

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just a.

rustore rulez...

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Градибор Пожарский

Конечно не удалили, рустор для того и нужен, чтоб заблокированное г##но хостить. Его проблема в том, что он решает ситуационные проблемы, ничего из по-настоящему интересного в нём никогда не появится.

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Вадим Д.

Обычно наоборот. Но в опережении удалений App Store крепко впереди.

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Yan Keller

Скоро и из Ап стора пропадет ,раз такая заворушка

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Алексей С

А когда Гугл плей из Гугл плей удалят?

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Andrew Simon

Видимо когда гугл нападет на гугл.

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11 комментариев
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