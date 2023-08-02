Приложение платёжной системы «Юнистрим» пропало из Google Play Статьи редакции
Но пока доступно в App Store.
- На удаление приложения из Google Play обратило внимание Frank Media. Из магазина также пропали приложения «Локо-банка», банка «Солидарность» и «Петербургского социально-коммерческого банка» (ПСКБ), отмечает издание.
- При этом в App Store все они по-прежнему доступны, убедилась редакция vc.ru.
- 20 июля 2023 года США ввели санкции против «Тинькофф», «Локо-банка», «Солидарности» и ПСКБ. В отношении «Тинькофф» санкции также ввела Канада. Банковское приложение «Тинькофф» пропало из Google Play 1 августа, а в App Store недоступно с марта 2022 года, когда санкции против него ввёл ЕС.
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У вас новостей больше нету что-ли? Ерундой голову забивать.
А можно пример не ерунды? ну так, просто интересно
Надо прокачивать позитив, верно?
Дополню новость. В RuStore Юнистрим не удалили.
rustore rulez...
Конечно не удалили, рустор для того и нужен, чтоб заблокированное г##но хостить. Его проблема в том, что он решает ситуационные проблемы, ничего из по-настоящему интересного в нём никогда не появится.
Обычно наоборот. Но в опережении удалений App Store крепко впереди.
Скоро и из Ап стора пропадет ,раз такая заворушка
А когда Гугл плей из Гугл плей удалят?
Видимо когда гугл нападет на гугл.