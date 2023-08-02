Нейросеть «Яндекса» распознала 24 тысячи выпусков газеты «Советский спорт» для сервиса «Поиск по архивам» Статьи редакции
По сканам газеты можно искать информацию — например, упоминания конкретных людей или событий.
- Нейросеть адаптировали под газетную вёрстку для работы с номерами «Советского спорта», рассказали в «Яндексе». Специалисты вручную обработали тысячи страниц и разметили их на блоки: от заголовков и колонок, до рекламы и надписей на форме спортсменов.
- В сервисе можно найти интервью известного советского футболиста Игоря Нетто, статью о необычном подходе к трансферам в Бразилии в середине 20 века и заметку о конфликте австрийской футбольной ассоциации с игроками из-за причёсок в «стиле битлз».
- «Яндекс» запустил «Поиск по архивам» в январе 2023 года. Это электронный каталог архивных документов и материалов от середины XVIII до конца XX века, в базе которого более 2,5 млн страниц документов, в том числе с дореволюционной орфографией. Пользователи могут искать записи через поиск или по каталогу, отфильтровав их по годам, архивам, фондам и описям.
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Больше впечатлило не то, что осилили распознавание, а то, что у Советского спорта было как минимум 24 000 выпусков.
Это действительно потрясающе 👍🏻
Газета-то ежедневная
А в чем тут достижение? Что какой-то чел недельку у сканера постоял?
Расстрелять
А где еще можно почитать старые газеты годов эдак 20-х прошлого века? Видела отдельные номера, но, возможно, где-то есть доступная и полная картотетка какой-нибудь "Правды"?
«Правду» можно почитать в библиотеке имени Ленина
Теперь нейросеть убеждена что Советский спорт самый лучший и прогрессивный, а капиталистический - полный отстой. 24 тысячи газет не дадут соврать.