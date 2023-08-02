Правительство добавило в список программ для предустановки на смартфоны «Дзен», на телевизоры — «Амедиатеку» и Kion Статьи редакции
Всего перечень увеличился на шесть пунктов по сравнению с 2022 годом.
- В раздел, касающийся предустановки приложений на телевизоры, добавили онлайн-кинотеатры «Амедиатеку», Kion, «Билайн ТВ», «Триколор», «Дом.ru Movix» и видеосервис RuTube, пишет ТАСС со ссылкой распоряжение правительства.
- Для смартфонов, планшетов и ПК заменили агрегатор «Новости Mail.ru» на «Дзен». В раздел также внесли видеоплатформу OK Live.
- Всего в обновлённый перечень вошли 40 пунктов, отмечает «Интерфакс». Полностью список пока не опубликован. Документ вступит в силу с 1 января 2024 года. В правительстве подчеркнули, что пользователи по-прежнему смогут самостоятельно выбрать, какие приложения устанавливать.
- Закон о предустановке российских приложений на устройства перед продажей в России действует с 1 апреля 2021 года. За нарушение компаниям грозит штраф до 200 тысяч рублей. В список на 2023 год входят «Яндекс Браузер», «Яндекс Карты», 2ГИС, «Яндекс Диск», «Почта Mail.ru», ICQ, голосовой помощник «Маруся», «ВКонтакте», «Одноклассники», Mir Pay, «Госуслуги», «МойОфис Документы», антивирус «Лаборатории Касперского», «Литрес» и другие.
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Я сейчас раскрою небольшую тайну. "Комитет" тоже подавал заявку правительству для предустановки на смартфоны приложения vc.ru. Но её отклонили по причине... отсутствия дизлайков.
P.S. Виси, верни дизлайки, будь мужиком, блеять!
Дак вот же дизлайк, держи
Спасибки! Вот только вижу его один я. Ну может ещё ты.
У нас же толерантное доброе общество
Отклонили потому что ты миллиардер, блеать, бабок пожалел. Комитет, звоните (Цукербергу) Маску. Скажите Придурковатый зажал.
А подписку на амедиатеку не дают в нагрузку? Нафига вообще предустанавливать сервисы, которые без подписки не будут работать?
Там эфирные каналы бесплатные. Первый, второй и остальная барахолка.
Чтобы оформить предзаказ подписки?
Предустановленный ‘Дзен’ на смартфоне? Ну наконец-то! Я всегда хотел, чтобы мой телефон был таким же расслабленным и осознанным, как я после йоги. Теперь, если бы только мой холодильник научился медитировать…” 🧘♂️😂
Спасибо, что без госуслуг!
Что странно, с учётом потенциальной пользы и количества юзеров. Та же амедиатека нафиг не сдалась, а вот через госуслуги хоть загран оформить можно.
И повестку оперативно получить
Ее и без госуслуг выдадут, если нужно будет
Это кстати реально странно, потому что было бы хоть как-то логично.
Предустановленный Яндекс с Алисой теперь будет с Дзеном!
Ну все, теперь требую мобильную версию Амиго браузера в предустановке, и стартовый пакет ненавистных программ полностью собран. Всем ностальгирующим по бесплатным установщикам на винду посвящается )
Так можно и до дефолтной подписки курсов американского английского скатиться.
о, промывочка подрастающего поколения подъехала
Да, с Амедитеки HBO-шная повесточка так и прет
это платно
Смартфоны "Дзен". Неплохое название.
Тулировали, тулировали, да не вытулировали.
Поддержи отечественного производителя!
RuTube ваще отдельная история, скоро YouTube догонит : )
Самсунг в каком-то из обновлений решил самостоятельно установить все требуемые программы, и забил всю доступную память телевизора. Удалить их было нельзя, спустя пару обнов сделали приложение "первого" и прочих удаляемыми.
Амедиатека - окно в мир HBO, Кинопоиск тоже в какой-то оригинальный контент пытается, Газпромовский "Премьер" - основной производитель контента, с которым до некоторых пор партнерился Нетфликс, а остальные Билайны и Кионы зачем нужны?