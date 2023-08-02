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Артур Томилко

Правительство добавило в список программ для предустановки на смартфоны «Дзен», на телевизоры — «Амедиатеку» и Kion Статьи редакции

Всего перечень увеличился на шесть пунктов по сравнению с 2022 годом.

  • В раздел, касающийся предустановки приложений на телевизоры, добавили онлайн-кинотеатры «Амедиатеку», Kion, «Билайн ТВ», «Триколор», «Дом.ru Movix» и видеосервис RuTube, пишет ТАСС со ссылкой распоряжение правительства.
  • Для смартфонов, планшетов и ПК заменили агрегатор «Новости Mail.ru» на «Дзен». В раздел также внесли видеоплатформу OK Live.
  • Всего в обновлённый перечень вошли 40 пунктов, отмечает «Интерфакс». Полностью список пока не опубликован. Документ вступит в силу с 1 января 2024 года. В правительстве подчеркнули, что пользователи по-прежнему смогут самостоятельно выбрать, какие приложения устанавливать.
  • Закон о предустановке российских приложений на устройства перед продажей в России действует с 1 апреля 2021 года. За нарушение компаниям грозит штраф до 200 тысяч рублей. В список на 2023 год входят «Яндекс Браузер», «Яндекс Карты», 2ГИС, «Яндекс Диск», «Почта Mail.ru», ICQ, голосовой помощник «Маруся», «ВКонтакте», «Одноклассники», Mir Pay, «Госуслуги», «МойОфис Документы», антивирус «Лаборатории Касперского», «Литрес» и другие.

#новость

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24 комментария
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 Слегка Придурковатый

Я сейчас раскрою небольшую тайну. "Комитет" тоже подавал заявку правительству для предустановки на смартфоны приложения vc.ru. Но её отклонили по причине... отсутствия дизлайков.

P.S. Виси, верни дизлайки, будь мужиком, блеять!

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Alex Shevchenko
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Сергей Я

Дак вот же дизлайк, держи

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Слегка Придурковатый

Спасибки! Вот только вижу его один я. Ну может ещё ты.

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Олег Воронов

У нас же толерантное доброе общество

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Алексей С

Отклонили потому что ты миллиардер, блеать, бабок пожалел. Комитет, звоните (Цукербергу) Маску. Скажите Придурковатый зажал.

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Вадим Д.

А подписку на амедиатеку не дают в нагрузку? Нафига вообще предустанавливать сервисы, которые без подписки не будут работать?

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Копчик

Там эфирные каналы бесплатные. Первый, второй и остальная барахолка.

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Алексей Шаров

Чтобы оформить предзаказ подписки?

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Janis Chilov

Предустановленный ‘Дзен’ на смартфоне? Ну наконец-то! Я всегда хотел, чтобы мой телефон был таким же расслабленным и осознанным, как я после йоги. Теперь, если бы только мой холодильник научился медитировать…” 🧘‍♂️😂

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Степан Беленький

Спасибо, что без госуслуг!

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Максим Неплох

Что странно, с учётом потенциальной пользы и количества юзеров. Та же амедиатека нафиг не сдалась, а вот через госуслуги хоть загран оформить можно.

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Andrey Fedorov

И повестку оперативно получить

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Александр Хрусталев

Ее и без госуслуг выдадут, если нужно будет

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Сергей Я

Это кстати реально странно, потому что было бы хоть как-то логично.

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Владислав Кирченко

Предустановленный Яндекс с Алисой теперь будет с Дзеном!

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Цифровые комплексы

Ну все, теперь требую мобильную версию Амиго браузера в предустановке, и стартовый пакет ненавистных программ полностью собран. Всем ностальгирующим по бесплатным установщикам на винду посвящается )

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Алексей С

Так можно и до дефолтной подписки курсов американского английского скатиться.

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Aleks B

о, промывочка подрастающего поколения подъехала

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Дмитрий Кулешов

Да, с Амедитеки HBO-шная повесточка так и прет

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Aleks B

это платно

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Копчик

Смартфоны "Дзен". Неплохое название.

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Александр Кайт

Тулировали, тулировали, да не вытулировали.
Поддержи отечественного производителя!
RuTube ваще отдельная история, скоро YouTube догонит : )

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Дмитрий Кулешов

Самсунг в каком-то из обновлений решил самостоятельно установить все требуемые программы, и забил всю доступную память телевизора. Удалить их было нельзя, спустя пару обнов сделали приложение "первого" и прочих удаляемыми.
Амедиатека - окно в мир HBO, Кинопоиск тоже в какой-то оригинальный контент пытается, Газпромовский "Премьер" - основной производитель контента, с которым до некоторых пор партнерился Нетфликс, а остальные Билайны и Кионы зачем нужны?

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24 комментария
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