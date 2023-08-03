Сервисы
Артур Томилко

RuStore добавил возможность публиковать приложения для телевизоров на Android Статьи редакции

Пользователи смогут скачивать на свои устройства онлайн-кинотеатры, игры и сервисы для видеоконференций.

  • Разработчики теперь могут выгружать свои продукты как в сборке для смартфонов, так и для Android TV, рассказали в RuStore (разрабатывается VK).
  • Пользователи смогут устанавливать на телевизоры онлайн-кинотеатры, приложения телеканалов, игры, а также сервисы для видеоконференций. Среди них — «VK Видео», Wink, «Кинопоиск», «Иви», Premier и другие.
  • RuStore анонсировал выход версии для Smart TV в мае 2023 года. Тогда же в VK заявили, что у компании есть договорённости о предустановке сервиса с рядом производителей, но не раскрыли деталей.
  • В пресс-службе VK пояснили, что сейчас RuStore предустанваливается на телевизоры марки Razz. Также компания разрабатывает отдельную версию магазина для самостоятельной загрузки на Android TV.

#новость #rustore

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37 комментариев
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 Вадим Д.

Кстати говоря, в этот раз похвалю. Это молодцы прямо.

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Alex Melnikoff

хорошая попытка, тащ майор
амиго, рустор, вк, яндекс браузер/карты ф топку

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Внешний хот-дог

Яндекс карты же нормальные
Много раз пробовал себя гугловыми или эпловыми заставить пользоваться, но в Москве это полное фиаско
Справедливости ради, в Лондоне эпловые оч понравились

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Павел Шкутко

На телевизоре карты самое нужное приложение

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DosRaven

В информативном плане да, особенно когда у карты есть панорамы или 3D режимы.

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Valentin G

Может он таксист!

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Muvandr

Лудиты детектед

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Alex Melnikoff

как раз более прогрессивные аналоги у конкурентов
-15р за слабую нейтрализацию

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Антошка Гармошка

Никаких комментариев, почему у конкурентов аналоги "прогрессивнее" не будет, только сливной звук с названием "-15р"

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Muvandr

Как всегда_

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Павел Шкутко

Для чего все эти сервисы на ТВ, непонятно. Смотреть китайско-турецкий сериалы? Лучше бы приложения торрентов добавляли, через пару месяцев будет актуально как никогда.

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Владимир Светлов

Либерантелю неприятно?

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Muvandr

Рустор годным очень получился. В разы лучше китайских столов что я пробовал

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Mio Punit Remedy

заберите свои заработанные 15 рублей

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Muvandr

Как всегда аргументированная позиция)
Чем Вам не нравится рустор? Удобный UI, лучший из сторов что я видел. Бесит конечно подтверждение установки, но я так понимаю это ограничения андроид

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selecadm

Требует сотовый для регистрации, да и вообще регистрацию как таковую.

есть такой магазин приложений APK Pure называется. Работает вообще без регистрации. То есть технических ограничений нет, чисто российская придурь собрать номера телефонов.

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Николай Замотаев

Требование аккаунта ВК (и как следствие телефона) для использования.

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Внешний хот-дог

А почему у человека не может быть такого мнения? (Я вообще хз че там у рустора, мне интересно просто)

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Garmonbon

Ну он 15 руб и получает тк работает там и очевидно верует в это.

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Muvandr

Вы всерьез думаете что мне интересны 15 р. У меня немного другой уровень дохода и явно не с ВЦ. :-)

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Garmonbon

Подработка чтоль🤣?

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Muvandr

Я давно работаю на руководящих должностях в ит. Нах мне подработка родной?

Картина мира трещит?

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Николай Замотаев

Что же вас привело на VC меньше чем год назад? :-)

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Garmonbon

Звучит как "я на колчаковских фронтах ранен" 😂.
у нас руководитель из it нарисовался. Видимо не 15 руб от государства получили а гораздо больше.

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Александр Кайт

RAZZовые телвизоры.

https://adpass.ru/smes-kitajskogo-s-voronezhskim-wildberries-zanovo-vypustil-televizory-pod-brendom-razz/

Если кто собрался приобрести:
https://www.wildberries.ru/catalog/162597830/feedbacks?imtId=148929786&size=270201579

Поддержим китайчественного производителя)

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Muvandr

Болит? Сейчас все в Китае собирается из китайских комплектующих

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Александр Кайт

И?)

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Muvandr

Тогда к чему это?

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Garmonbon

Ну как все - вот телевизор отечественный.

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Valentin G

Ага, 120 герцовка, олед матрица и звук от экрана.

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Garmonbon

А микроволновка и холодильник уже не отечественный.

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Alex Melnikoff

не ips?

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Конрад Карлович

Когда уже на телевизорах каптча появится?

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Павел Шкутко

Мхаха топ

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Конрад Карлович

Включаешь такой зомбо-тв, а он меня просит подтвердить что я не робот, который решил после рассылки спама чуток расслабиться.

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Николай Краснов

хорошее внедрение ,за это плюс

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Denis Avakumov

ну и нормально, теперь больше установок доступно

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37 комментариев
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