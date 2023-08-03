RuStore добавил возможность публиковать приложения для телевизоров на Android Статьи редакции
Пользователи смогут скачивать на свои устройства онлайн-кинотеатры, игры и сервисы для видеоконференций.
- Разработчики теперь могут выгружать свои продукты как в сборке для смартфонов, так и для Android TV, рассказали в RuStore (разрабатывается VK).
- Пользователи смогут устанавливать на телевизоры онлайн-кинотеатры, приложения телеканалов, игры, а также сервисы для видеоконференций. Среди них — «VK Видео», Wink, «Кинопоиск», «Иви», Premier и другие.
- RuStore анонсировал выход версии для Smart TV в мае 2023 года. Тогда же в VK заявили, что у компании есть договорённости о предустановке сервиса с рядом производителей, но не раскрыли деталей.
- В пресс-службе VK пояснили, что сейчас RuStore предустанваливается на телевизоры марки Razz. Также компания разрабатывает отдельную версию магазина для самостоятельной загрузки на Android TV.
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Кстати говоря, в этот раз похвалю. Это молодцы прямо.
хорошая попытка, тащ майор
амиго, рустор, вк, яндекс браузер/карты ф топку
Яндекс карты же нормальные
Много раз пробовал себя гугловыми или эпловыми заставить пользоваться, но в Москве это полное фиаско
Справедливости ради, в Лондоне эпловые оч понравились
На телевизоре карты самое нужное приложение
В информативном плане да, особенно когда у карты есть панорамы или 3D режимы.
Может он таксист!
Лудиты детектед
как раз более прогрессивные аналоги у конкурентов
-15р за слабую нейтрализацию
Никаких комментариев, почему у конкурентов аналоги "прогрессивнее" не будет, только сливной звук с названием "-15р"
Как всегда_
Для чего все эти сервисы на ТВ, непонятно. Смотреть китайско-турецкий сериалы? Лучше бы приложения торрентов добавляли, через пару месяцев будет актуально как никогда.
Либерантелю неприятно?
Рустор годным очень получился. В разы лучше китайских столов что я пробовал
заберите свои заработанные 15 рублей
Как всегда аргументированная позиция)
Чем Вам не нравится рустор? Удобный UI, лучший из сторов что я видел. Бесит конечно подтверждение установки, но я так понимаю это ограничения андроид
Требует сотовый для регистрации, да и вообще регистрацию как таковую.
есть такой магазин приложений APK Pure называется. Работает вообще без регистрации. То есть технических ограничений нет, чисто российская придурь собрать номера телефонов.
Требование аккаунта ВК (и как следствие телефона) для использования.
А почему у человека не может быть такого мнения? (Я вообще хз че там у рустора, мне интересно просто)
Ну он 15 руб и получает тк работает там и очевидно верует в это.
Вы всерьез думаете что мне интересны 15 р. У меня немного другой уровень дохода и явно не с ВЦ. :-)
Подработка чтоль🤣?
Я давно работаю на руководящих должностях в ит. Нах мне подработка родной?
Картина мира трещит?
Что же вас привело на VC меньше чем год назад? :-)
Звучит как "я на колчаковских фронтах ранен" 😂.
у нас руководитель из it нарисовался. Видимо не 15 руб от государства получили а гораздо больше.
RAZZовые телвизоры.
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Поддержим китайчественного производителя)
Болит? Сейчас все в Китае собирается из китайских комплектующих
И?)
Тогда к чему это?
Ну как все - вот телевизор отечественный.
Ага, 120 герцовка, олед матрица и звук от экрана.
А микроволновка и холодильник уже не отечественный.
не ips?
Когда уже на телевизорах каптча появится?
Мхаха топ
Включаешь такой зомбо-тв, а он меня просит подтвердить что я не робот, который решил после рассылки спама чуток расслабиться.
хорошее внедрение ,за это плюс
ну и нормально, теперь больше установок доступно