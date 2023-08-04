«Яндекс Аренда» разрешила владельцам квартир оставлять отзывы на долгосрочных арендаторов Статьи редакции
Последние также смогут получить особые бейджи — например, «Эксперт по чистоте» или «Съезд без долгов».
- Владелец жилья, сдающий его на долгий срок в «Яндекс Аренде», сможет оставить отзыв на съёмщика сразу после выезда, рассказала компания. Период, в течение которого будет доступна форма, пока не ограничен. Отзыв увидят арендодатели, к которым арендатор захочет заселиться, а также сам жилец — ему придёт соответствующая SMS, уточнили vc.ru в сервисе.
- Форма отзыва состоит из разных вопросов: убрался ли человек перед выселением, жаловались ли на него соседи и сколько раз, нанесён ли ущерб имуществу (по шкале от одного до пяти, где «один» — не нанесён), как часто приходилось общаться с жильцом по его же инициативе и готов ли собственник рекомендовать его другим. Для замечаний в свободной форме есть также текстовое поле.
- Все отзывы сервис будет проверять на «соответствие действительности» — например, действительно ли съёмщик не оплатил счета, как заявляет владелец. Если последний пожалуется на дефекты имущества, которых арендатор не оставлял, менеджеры «Яндекс Аренды» по запросу жильца сравнят фотографии квартиры, сделанные до его заселения и после выезда, узнало vc.ru.
- По итогам проверки сервис также будет выдать арендаторам особые статусы — например, «Эксперт по чистоте» или «Съезд без долгов». В компании считают, что функция поможет собственникам выбрать добросовестного жильца на долгий срок, и отмечают, что в Европе, например, для аренды нужно пройти не один этап собеседований и предоставить рекомендации предыдущих арендодателей.
- В апреле 2023 года возможность оставлять отзывы на жильцов добавили в «Авито Недвижимости», но только в разделе посуточной аренды.
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Ставишь своему арендатору метку засранец, и все он может снять жилье только у тебя по оверпрайсу) спасибо Яндекс 🤣
А у тебя на квартире тег "для засранцев"
Бейджи типа «Засранец» или «Дебошир 22-го уровня» предусмотрены, надеюсь.
Обоюдный рейтинг давно нужен.
Как не зайду к этому арендатору за деньгами, сидит на каком-то сайте VC или WC, не помню точно, и яростно комментирует что-то. Посуда не мыта, кругом следы грязи, везде валяются коробки из под пиццы и банки с энергетиками. Плохо пахнет. Больше не сдам!
Да это Вадим, у него просто времени нет, надо постоянно комментить. Понять и простить.
хера ты арендодатель.. по чужой квартире шляешься, в чужие компы заглядываешь.. наверное еще чужие плохо лежащие арендатора вещи помогаешь вынести из квартиры?
Такой арендодатель должен заслужено получить 1 звезду. И остаться без жильцов)
Дверь была открыта и раздавались вопли «я должен быть первым, я должен быть первым!!!». Пришлось зайти и убедиться, что все ок.
Публичный рейтинг физик-физик? Это ящик пандоры, который потом не закрыть :)
Публичные рейтинги физических лиц являются злом и их публикация должна быть запрещена.
Это нормально когда банк в своих внутренних расчётах составляет рейтинг заёмщика при выдаче ему кредита. Злом это становится когда этот рейтинг банк публикует в бюро кредитных историй.
Это нормально когда молодой человек рейтингует в своей голове знакомых девушек при поиске супруги. Злом это становится когда он начинает рассказывать что "Танька красивее Маньки".
Ага. Чёрный список
посетителей клубов
Или покупателей не выкупающих товар
Жильцов в хостелах и гостиницах
Зло какое-то. понавводят списки и в этом городе не насрать на кровать уже.
Боюсь это будут использовать немного не так...
Надо на законодательном уровне запретить рейтинговать людей.
Верно, все равны, а рейтинги ставят одних выше или ниже других.
Надеюсь система на 200% защищена от отзывов, содержащих хотя бы одну триллионную долю неправды.
Конечно защищена. Вы всегда сможете пожаловаться боту на несправедливость или проблему, и получить релевантную отписку по теме жалобы
Постфактум. Прошлый век. Даёшь отсеивание фейковых отзывов на основе ИИ. А ошибающихся ИИ отсеивать отсеивателями ИИ, и так далее до генерации абсолютной истины.
Один сказал что видит круг, другой сказал что видит прямоугольник. Смотрели они на цилиндр под разными углами и оба были правы со своей точки зрения
А это оказалась бочка с вином.
Всегда можно написать в Спортлото, если не согласен с рейтингом 🤣
Вот прям очень нужная и правильная вещь
Вот на циан бы ввели, янедвижимость - днище
Рейтинговая система в аренде будет очень кстати
Хорошая новость! Так будет формироваться рейтинг съёмщиков и рейтинг доверия к клиенту.
Не будет. Формироваться будут только "черные списки"
если в обратную сторону тоже работает, но норм.
Типа чтобы удобнее было срачики в паблик выносить?
Вроде бы положительно, но с другой стороны, как бы если тебе попадётся неадекватный арендодатель, то в итоге могут быть трудности. Будет просто обоюдный срач этих отзывах.
Данил Соколов срёт мимо унитаза и жарит селёдку. К тому же он еврей. Сейчас идет проверка, а не пидор ли он ещё вдобавок.
Ну если это одна случайность непонимание то она одна у вас и у него.
А если вы неадекват и всем это пишете то это уже будет о вас говорить больше чем о них.
Может еще особый статус "Славянин" сделают? Чего мелочиться-то?
Сразу вспомнилась история, как мне после года проживания попытались предъявить повреждение (барабанная дробь) разделочных досок...
И ведь по задумке Яндекса предъявили бы :)
Когда тебя кто-то так обидел, что ты даже готов заплатить налоги, чтобы на него пожаловаться?