«ЛитРес» подтвердил утечку данных пользователей Статьи редакции
Исследователи сообщали, что в отрытом доступе оказались адреса электронной почты, имена и фамилии, а также пароли клиентов сервиса.
- 5 августа 2023 года Telegram-канал «Утечки информации» основателя DLBI Ашота Оганесяна рассказал, что в открытый доступ попала база данных клиентов «ЛитРес», в которой более 3 млн строк.
- «ЛитРес» подтвердил утечку и добавил, что платежные данные не пострадали, а в компании проводится внутреннее расследование. Пользователям рекомендовали на всякий случай сменить пароли.
- В компании сообщили, что если с аккаунтами будут совершены «несанкционированные действия», их можно будет отменить по запросу.
- В июле 2022 года Минцифры разработало первый вариант законопроекта о штрафах за утечки персональных данных. По нему размер первого штрафа должен был зависеть от объёма данных, которые попали в открытый доступ.
- Через год в правительство направили другую версию законопроекта, в нём максимальный штраф вырос до 500 млн рублей, выяснило РБК.
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И??? Подтвердил и 60к заплатил , мысленно послав всех юзеров на хуй.
Я то думаю, че мне второй день звонят то с УВД, то с ФСБ)
А чего трубку-то ложишь?
Боже ну почему всё такое дырявое. Постоянно какие-то утечки данных
так а все так и работает, а как по другому
Ну может наймут в конце концов сотрудника по ИБ
Так за это нет никакой ответственности (копеечные штрафы не считаются).
Вот так: приняли очередной бесполезный закон. Громких слов было много, толку как обычно - ноль.
Я как-то давно заходил на литрес, так там не было даже https. Не знаю, как они при этом принимали оплату. Потом прикрутили как-то. Так что о безопасности там с самого начала никто не думал.
Конечно, зачем думать о безопасности, когда файлики по цене печатных книг продаются и так.
Пароли без шифрования хранили? Ну рукожопы...