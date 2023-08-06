Министерство связи Ирака заблокировало Telegram в стране Статьи редакции
Из-за «утечек персональных данных граждан и госорганов».
- Министерство связи Ирака заблокировало Telegram по указанию органов, «связанных с национальной безопасностью страны» для «сохранения персональных данных граждан». Ведомство утверждает, что сервис нарушил законы Ирака в обращении с ними.
- В сообщении указано, что министерство обращалось в Telegram с просьбой заблокировать каналы, через которые «происходит утечка данных госучреждений и граждан», но компания не ответила.
- Министерство «уважает право граждан на свободу слова и общения», но «без ущерба для безопасности государства и его институтов», добавили в ведомстве. В Telegram не комментировали решение.
- В апреле 2023 года Верховный суд Бразилии оштрафовал и постановил заблокировать Telegram из-за того, что мессенджер передал полиции только часть данных о подозреваемых в нападении на школу. Спустя три дня суд отменил решение, но оставил в силе штраф. Полный запрет на использование мессенджера он посчитал «не разумным» и «мешающим свободе общения тысяч людей».
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Про Иран то можно писать всякое? Не будете удалять комментарии?
Нет, там сразу Иран удаляет тебя :)
Чужой пример заразителен
Поразительно, какой уровень отставания политических институтов большей части человечества от технического и технологического развития. С одной стороны, у каждого в кармане мощный компьютер, интернет, дроны-доставщики на улицах, слабый ИИ и так далее, а с другой - сборище бандитов-имбицилов, называющих себя "властью" и желающих не только просто отбирать ресурсы, но еще и "управлять". Невероятно архаичная структура.