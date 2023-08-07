«Яндекс» запустил определитель номеров при звонках в WhatsApp* и Viber Статьи редакции
Для сотовой связи он работет с 2018 года.
- Функция определения номера в мессенджерах доступна для пользователей iOS и Android, для её подключения нужно установить приложение «Яндекс с Алисой», рассказали в компании.
- При включении определителя номера на iOS подсказки о входящих звонках в мессенджерах активируются автоматически.
- На Android функцию нужно включить в настройках приложения «Яндекс с Алисой»: выбрать пункт «Определять звонки в мессенджерах» и разрешить доступ к уведомлениям. Определитель обращается только к уведомлениям о звонках в мессенджерах — это нужно, чтобы считывать входящие номера и сопоставлять их с базой, объяснили в компании.
- Определитель покажет, что это мошенники, спам, реклама, службы доставки, банки, медицинские учреждения и так далее. Сервис берёт информацию из открытых источников и от партнёров «Яндекса», также он учитывает отзывы пользователей.
- У «Тинькофф» уже есть определитель входящих номеров для клиентов в WhatsApp*, но он работает только на iOS. Скоро появится и на Android, рассказали РБК в банке.
- «Яндекс» добавил определитель номеров в приложение для Android ещё в 2018 году, в 2019-м он появился и в iOS-приложении. Похожие решения есть у «Тинькофф», «Сбера» и других компаний.
- Опрошенные изданием эксперты отмечают, что идентифицировать звонки в мессенджерах сложнее, чем по сотовой связи. При этом мошенники стали использовать для звонков такие сервисы чаще: в частности, за них не надо платить в отличие от SIP-телефонии (звонков через интернет).
- Входящие вызовы в мессенджерах нельзя заблокировать или централизованно отследить. Сами мошенники объясняют «жертвам» выбор способа связи необходимостью использовать зашифрованный канал, говорят собеседники. В ВТБ отмечают, что звонки в мессенджерах можно автоматизировать для массированных атак, скрыть номер телефона и показывать только название компании или логотип.
*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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Недавно стали звонить какие-то петушары в Viber. По 9 вызовов друг за другом. Совсем есть мошне нечего стало. Продолжаю наблюдение
Вайбер проще удалить и забыть как страшный сон
Согласна с вами,но если он существует,то все таки кто то им пользуется еще
В Вайбере есть функция запрета звонков с неизвестных номеров.
спасибо,даже и не знал что там такое есть
В Ватсаппе тоже есть.
Ты еще не знаешь, что вайбером кроме тебя сейчас пользуются только некоторые технологически отсталые пенсионеры)
Зато там невозможно заблокировать неизвестный номер отсутствующий в адресной книге - блокировка неактивная.
Зачем ты вообще им пользуешься?
Хорошая задумка, товарищ майор! ))) Говорят Алису прикрути к вотсапу и будет счастье ) и прямой канал на пульт ЧК )
Определение номеров внутри iOS и в определялку номена не передаются.
Я про андроид. Говорит - разреши Алисе читать уведомления ))) ХА-Ха!! Офигеть! Мощно!
Что-то у меня их обычная определялка не срабатывает. Только доставку определяет.
А просто спам в WA маркировать могут? Было бы очень круто!
С Яндекс определителя перешел на Тинькофф
Лучше показывает кто звонит
А зачем определение того звонка, которого не ждешь, проще забанить звонки с неизвестных номеров.
Мне никто полезный никогда не звонил по мессенджерам, взявшись из ниоткуда. Звонили только следователи с хохлятским акцентом и служба безопасности ВТБ.
Щас бы в 2023м ставить что-то от Яндекса на телефон