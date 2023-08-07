Сервисы
Полина Лааксо

«Почта Mail.ru» добавила новый домен xmail.ru — на него можно перенести аккаунт с Gmail Статьи редакции

Вместе с именем и письмами, рассказала VK.

  • Зарегистрировать ящик на xmail.ru могут пользователи зарубежного почтового сервиса Gmail. Сделать это можно на отдельной посадочной странице: нужно нажать кнопку «Начать», выбрать Google-аккаунт и дать «Почта Mail.ru» доступ к данным — имени, адресу почты, языковым настройкам и фотографии профиля.
  • Если воспользоваться привычным способом создания почты на mail.ru и нажать на соответствующую кнопку на главной странице — выбрать новый домен не получится, убедилась редакция vc.ru. В списке будут доступны только mail.ru, bk.ru, inbox.ru, list.ru и internet.ru.
  • При переходе на xmail.ru можно сохранить имя ящика, но оно должно соответствовать правилам «Почты Mail.ru». Логин не может содержать менее пяти символов и более 31, начинаться и заканчиваться на точку, подчёркивание или дефис, а также напоминать «служебные» адреса словами вроде admin, support и corp.
  • После регистрации пользователь получит возможность перенести на новый домен архив писем и вложений и сможет писать от «имени» старого зарубежного ящика.
  • 31 июля 2023 года Владимир Путин подписал закон о запрете регистрации на российских сайтах через иностранные сервисы. Так, с 1 декабря 2023 года пользователи не смогут создавать на них аккаунты через, например, Google и Apple. Коснётся ли запрет также всех зарубежных почтовых ящиков — до сих пор не уточнили.

#почтовыесервисы #новость #mailru #vk

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 S.Capusta
Сделать это можно на отдельной "посадочной" странице

Это стеб такой?

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bsatou
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Невероятный Блондин
и дать «Mail.ru» доступ к данным — имени, адресу почты, настройкам и фотографии профиля.

Нет 😂

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Случайные фотографии

Это вы посадочную страницу яндекса не видели hyandex.ru

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Платон Щукин

Мне кажется проще будет деду уйти:)

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Рэдрик Шухарт

Ммммм, перенести все свои переписки на кремлевский чебурнетный проект? Заманчиво. Ловко они придумали, многие даже поведутся и сами отдадую все свои переписки и историю товарищумайору.
Гениально.

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Стерлядка Вяленая

хоспаде, а у вас там прямо сплошь и рядом разговоры о перепродаже рабов, о секретных технологиях боинга, да о создании нового мирового порядка, да? Прям такие скрытные все. Вы сначала из дома яндекс колонку уберите, и перестаньте яндекс навигатор юзать, когда куда-то едете. А то смешно выглядит. Ты вот встань на место майора и прикинь. Щас тебе в руки попадут 100млн почтовых ящиков. В каждом писем в лучшем случае штук по 200. Ну как, будешь изучать? Да ты охуеешь. Если у тебя реально секретная инфа там, то ее и гуглу доверять как-то тупо, не? А обычные твои писюльки никого не волнуют.

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Батищев Александр

Одних паролей сколько у простых юзеров на почте хранится. Инфы о донатах/подписках на оппозиционеров. Майоры не руками все читают.

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Стерлядка Вяленая

Хранить на почте пароли? Это верх идиотизма, причем неважно, в рф это, или еще где. А всякая инфа о подписках и пиписках - и что? Эти твои оппозиционеры в рф пространстве сидят, и куда легче их базы осматривать, нежели проверять почты в надежде, что кто-то письма не удалил. Да и как это выглядит? Посадят, потому что у тебя письмо от подвального на почте?))

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Pavel Zamyatin

Спасибо, нет, спасибо

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Stas St

mayormail.ru

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Павел Шкутко

В рамках перехода на локальный чебурнет?

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Вадим Д.

Здесь Х — это хорошо или наоборот?

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Pavel Cree

Здесь Mail.ru это Х.

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Framework Юзернеймович

А зачем переносить?)

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Василий Петров

Люди такие: "Блин, на российских сайтах теперь не зарегистрироваться с Gmail, надо срочно на Mailru переезжать с переносом всей старой почты"

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Случайные фотографии

Но ведь пропагандоны уверяли что это будет только для новых регистраций

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Lengor

И яндекс и мейл выдают товарищу майору всю почту пользователя в течение 30 минут с записью на компакт диск по письму от руководства отдела полиции или иных органов. И никакое решение суда не нужно. Так что переносите, переносите)

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Информационная безопасность

Proton лучше?)

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Qwerty

Не лучше?

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Dimitri

А вы оптимист если думаете что у товарища майора нет отдельного логина где он может чекнут любую почту. Это 30 минут не занимает.

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Стерлядка Вяленая

ужас какой. Ну теперь все мвд будет знать, что у тебя йух 7 сантиметров. Кошмар! Что еще скрываешь?

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Мурад

😂

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новый участник

"Так, с 1 декабря 2023 года пользователи не смогут создавать на них аккаунты через, например, Google и Apple"

Я предпочитаю ждать до последнего дня. Все может измениться. Даже доступ в Интернет может быть заблокирован.

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Framework Юзернеймович

Будет кто -то это делать? Вот кому крайне необходимо?

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Илья Склюев

Опять X...

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Ale K

Илон Маск и тут руку приложил

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Андрей Шепелев

Прикольно

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debil
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Artemy

В мои времена это называлось http://zmail.ru/

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Случайные фотографии

За использование такого логина доплачивать должны.

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Sergey Prince

Ага вот и Xуй Вам

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Gera

xxxmail.ru 😏

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Рэдрик Шухарт

Кстати, когда-то был поддельный Gmail на домене Gmail.ru, и очень многие там по ошибке регались.
А сейчас у мейлрушников не хватило на этот домен денег? Или как обычно мозгов?

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Случайные фотографии

Может хозяин порядочный попался

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Олег Москвин

пока есть возможность надо оставаться с гуглом, в обходку порой, если надо то оно надо

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Mr. xXx

Сейчас где-то плачет один Маск, так как не успел забрать себе Xmail 🗿

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