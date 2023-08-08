Yota присоединилась к меморандуму операторов связи и ФАС о борьбе со спам-звонками — её абоненты смогут оставить жалобу Статьи редакции
В течение 72 часов номер будет заблокирован в общей системе.
- ФАС, а также МТС, «Мегафон», «билайн» и Tele2 подписали меморандум в 2021 году. Теперь к нему присоединилась Yota.
- Участники меморандума реализуют проект «Антиспам» — в рамках него в июне 2022 года антимонопольная служба вместе с мобильными операторами запустила сервис для подачи жалоб на спам-звонки и SMS.
- С помощью специальной формы абонент может оставить жалобу на голосовую или SMS-рекламу, поступившую без его согласия. Номер, с которого поступил спам, в течение 72 часов блокируется всеми компаниями, подключенными к системе. Теперь подать жалобу могут и абоненты Yota.
- Форма есть и на сайте оператора. Уведомить о SMS-спаме также можно, переслав рекламное сообщение на бесплатный номер 1911. Защита от спама доступна бесплатно, нежелательные вызовы и SMS ограничиваются автоматически, уточнили в Yota.
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Никогда не слышал, чтобы абонентам Yota поступали спам-звонки. Ни у одного знакомого нет этого оператора.
Точнее у этого оператора нет никого из моих знакомых (-:
А я с йотой уже много лет.
Единственный оператор, который давал честный безлимит.
И даже с приколы с подписками они не взяли к себе. Просто работают, и работают красиво.
360 руб за безлимит, 400 минут звонков и безлимит инета. При этом я не использую звонки.
Еще бы интернет звонки бы им добавить.
Еще бы давали опцию отказаться от мобильного интернета целиком, как у некоторых операторов, что бы держать симку чисто как запасную для получения смсок
У меня одна их симка лежит для смс. Да, звонки дороже, но по факту, нужны именно смс входящие.
поддерживаю, хороший оператор. пару лет назад хотел перейти на теле2, так они всей семье дали скидку 50%
Так вроде добавили, звонки через 4G volte. Смс пришла неделю назад
Он для интернета больше. Собственно как и все люди вокруг последние лет 10.
Привет! Приятно, что все эти годы с нами 💙
Лет 10 назад брали модем йота, быстро вернули обратно в магазин
До сих пор пользуюсь услугами их Интернета. Ещё со времён ВайМакса. Милое дело для дачи, да и дома частенько использую, когда кабельный отлетает.
ВайМакс что-то из доты?
Не, старая тема, они с ней заходили, вроде бы.
Нет, технология у них такая была на старте бизнеса.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/WiMAX
Ты не слышал об Единственном операторе у которого никогда не было Амбассадора?
У которого никогда не было спама и рекламы?
У которого одни из реклам были *Не думай о Yota* , *я на Йота потому что #опа кайота* ,
У которого ты платишь только за то чем пользуешься?
Ну come on Дмитрий.
У которого
Камон, Слава, вы написали Вадиму )))
Так эти контрацептивы-спамеры каждый раз с нового номера звонят, а заблокировать номер я и на своем телефоне могу.
Могу ошибаться, но обзвон делают и с подменой номеров вроде бы.
Там надо 7 кругов ада пройти было, чтобы жалобу оставить. Сейчас не знаю как дело обстоит.
Думаю, если охотно взялись за модификацию "жалоб", то оптимизировали.
А я всё мечтаю, чтобы плату за входящий роуминг переложили на звонящего. И тогда со спамерами из-за границы можно было бы очень долго общаться за их же счёт
Тинькофф Мобайл когда от спама избавит?!
Это всё хорошо, но работать не будет. Оформят новый номер и будут заново звонить. Тут нужен комплекс мер, например, если контора/физик были замечены в неправомерном обзвоне — штраф и повышенный тариф в будущем на все исходящие. Также можно ввести ограничение на количество прозвонов сразу после регистрации нового номера, чтобы тысячами не прозванивали.
А есть приложение для ios/android, которое по нажатию одной кнопки отправляет данные в эту форму?
Тут нужно мыслить шире.
Нужно заносить в ЧС такие юрлица целиком, и как только оформляется новая симка, она автоматически бы попадала в ЧС или реестр недобросовестных спамеров.
А блочить по одному номеру - не решит проблему.
Я жалуюсь на спам через яндекс. Там же и номер блокирую. Все происходит в два касания.
Шо толку от этой системы, если звонки идут каждый раз с разных виртуальных номеров?
" её абоненты смогут оставить жалобу" т.е. уже после спама?
Надо телефоны блокировать еще до начала спам рассылок?
Но потом заблокируют все операторы номер, и с него позвонить никому не получится. Я так понимаю
У Tele2 только на SMS можно "пожаловаться". А где жалоба на голосовую рекламу?
Да и опять же - попробуй найти еще эту форму для жалоб на сайте оператора. Оно же всё запрятано настолько глубоко, что не найдешь толком. Я как-то давно оставлял жалобу еще через сторонний сервис, не помню как точно называется, но никакого движения не увидел и отбивки тоже не приходило, хотя там было указано, что сервис сотрудничает с операторами и ФАС (кажется).
Я оставлял жалобы здесь https://msk.tele2.ru/opros/sms-spam правда позднее приходили смски типо подключите платно фильтр звонков( Но на номера,которые оставлял жалобы больше не беспокоили
Отличное решение
На периметре с несуществующим ФАС это мне напоминает ещё одно бесполезное занятие - создание петиций. Спам звонки это преступление, данная преступная сфера создавалась и крышуется кем надо. У ФАС и теми, кто зарабатывает на спам звонках, одни и те же бенефициары. Как говорится, главное чтобы на самих себя не вышли)