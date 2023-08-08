WhatsApp* добавил функцию демонстрации экрана во время видеозвонка Статьи редакции
Можно транслировать отдельные приложения или весь экран.
- Обновление станет доступно всем пользователям iOS, Android и Windows в ближайшее время, сообщили TechCrunch в компании.
- По словам главы Meta* Марка Цукерберга, функция позволит делиться с контактами фотографиями, документами, а также корзинами покупок во время видеозвонка.
- Чтобы включить демонстрацию экрана, нужно нажать на значок «Поделиться» во время видеозвонка и выбрать между трансляцией отдельного приложения и всего экрана устройства. Процесс похож на использование аналогичных функций в Google Meet и Zoom, отмечают в TechCrunch.
- В Telegram демонстрация экрана при видеозвонках доступна с июня 2021 года.
*Meta (владеет WhatsApp, Instagram, Facebook, Threads) признана в России экстремистской и запрещена.
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Воу-воу, полегче! Ждем ход от вайбера)
О нет, только не вайбер
Трансляцию картошки
А в тг есть видеозвонки? По мне так это жалкая пародия сделанная для галочки, и зачем это в новость вставлять? Давайте перечислим все сервисы где демонстрация экрана появилась раньше чем в WA
Сколько раз пытался разговаривать по тг, хоть видео хоть аудио. Через минуту переходим на Вацап
Жесть! Куда мир катицо! Ватсапа кроме сбора данных что-то еще умеет?
Вроде умеет не заигрывать с Роскомнадзором, но это не точно.
Играют вдвоем в песочнице
Спасибо, уже не надо.
Угу, поезд уехал
Откуда и куда ? Весь ЕС воцапом пользуются
скоро будет тред в тик токе: "реакция европейцев на первое использование телеграмм"
Не будет , здесь всем пох на ТГ
кому всем нахуй мы одни тут с тобой
Ниче себе у них технический прорыв последнее время))
Обновление за обновлением. Неужто и правда современный мессенджер получится со временем?
Только остальные к тому времени совсем далеко уйдут.
Ну, наконец-то! Пару месяцев назад добавили возможность редактировать в течение 1 часа.
Вот бы им еще кто-то про отложенные сообщения сказал, было бы круто.
А то живем в разных часовых поясах, а родители не имеют режима "не беспокоить".
не имеют или не умеют? вроде как всё, что может запускать WA, имеет режим "не беспокоить" или какой-то аналог
пока рептилойд обнимается на ковре с потными людьми оставшиеся несколько адекватных сотрудников решили поработать
о-ф-и-г-е-т-ь
В телеге есть, нафиг нам этот ватсап?)))))
В телеге толком не работает. Как только шаришь экран, пропадает звук и невозможно разговаривать
Потому что у телеге не так много пользователей как в WA. У нас в компании много общаются с китайскими поставщиками и западными партнерами. Практически никто не пользуются телегой зато почти все в WA.
Мошенники уже потирают руки. Увести деньги им через трансляцию экрана станет проще.
Поздновато вы, ребята
Не понял, чем делиться и зачем... Когда коту делать нечего, он воцап чешет.
Мошенники не верят своему счастью теперь
Шах
Skype- я вам, что шутка? 😂