Сервисы
Артур Томилко

WhatsApp* добавил функцию демонстрации экрана во время видеозвонка Статьи редакции

Можно транслировать отдельные приложения или весь экран.

  • Обновление станет доступно всем пользователям iOS, Android и Windows в ближайшее время, сообщили TechCrunch в компании.
  • По словам главы Meta* Марка Цукерберга, функция позволит делиться с контактами фотографиями, документами, а также корзинами покупок во время видеозвонка.
  • Чтобы включить демонстрацию экрана, нужно нажать на значок «Поделиться» во время видеозвонка и выбрать между трансляцией отдельного приложения и всего экрана устройства. Процесс похож на использование аналогичных функций в Google Meet и Zoom, отмечают в TechCrunch.
  • В Telegram демонстрация экрана при видеозвонках доступна с июня 2021 года.

*Meta (владеет WhatsApp, Instagram, Facebook, Threads) признана в России экстремистской и запрещена.

#новость #whatsapp

510 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
29 комментариев
Написать комментарий...
 Den Logachev

Воу-воу, полегче! Ждем ход от вайбера)

Ответить
Развернуть ветку
Олег Юрьевич

О нет, только не вайбер

Ответить
Развернуть ветку
fyp

Трансляцию картошки

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Weber

А в тг есть видеозвонки? По мне так это жалкая пародия сделанная для галочки, и зачем это в новость вставлять? Давайте перечислим все сервисы где демонстрация экрана появилась раньше чем в WA

Ответить
Развернуть ветку
Brighton Bazaar

Сколько раз пытался разговаривать по тг, хоть видео хоть аудио. Через минуту переходим на Вацап

Ответить
Развернуть ветку
Срыв Сроков

Жесть! Куда мир катицо! Ватсапа кроме сбора данных что-то еще умеет?

Ответить
Развернуть ветку
Seppo Nopilainen

Вроде умеет не заигрывать с Роскомнадзором, но это не точно.

Ответить
Развернуть ветку
Тимофей Измайлов

Играют вдвоем в песочнице

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Boldyrev

Спасибо, уже не надо.

Ответить
Развернуть ветку
бомба для ванны

Угу, поезд уехал

Ответить
Развернуть ветку
melkiyPadonok

Откуда и куда ? Весь ЕС воцапом пользуются

Ответить
Развернуть ветку
Либерал-смузихлеб 2.0

скоро будет тред в тик токе: "реакция европейцев на первое использование телеграмм"

Ответить
Развернуть ветку
melkiyPadonok

Не будет , здесь всем пох на ТГ

Ответить
Развернуть ветку
Либерал-смузихлеб 2.0

кому всем нахуй мы одни тут с тобой

Ответить
Развернуть ветку
Error-min

Ниче себе у них технический прорыв последнее время))

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Обновление за обновлением. Неужто и правда современный мессенджер получится со временем?
Только остальные к тому времени совсем далеко уйдут.

Ответить
Развернуть ветку
муринские озера

Ну, наконец-то! Пару месяцев назад добавили возможность редактировать в течение 1 часа.

Вот бы им еще кто-то про отложенные сообщения сказал, было бы круто.
А то живем в разных часовых поясах, а родители не имеют режима "не беспокоить".

Ответить
Развернуть ветку
user0564335

не имеют или не умеют? вроде как всё, что может запускать WA, имеет режим "не беспокоить" или какой-то аналог

Ответить
Развернуть ветку
Либерал-смузихлеб 2.0

пока рептилойд обнимается на ковре с потными людьми оставшиеся несколько адекватных сотрудников решили поработать

Ответить
Развернуть ветку
Anton Novoseltsev

о-ф-и-г-е-т-ь

Ответить
Развернуть ветку
Albert Torkhov

В телеге есть, нафиг нам этот ватсап?)))))

Ответить
Развернуть ветку
Few

В телеге толком не работает. Как только шаришь экран, пропадает звук и невозможно разговаривать

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

Потому что у телеге не так много пользователей как в WA. У нас в компании много общаются с китайскими поставщиками и западными партнерами. Практически никто не пользуются телегой зато почти все в WA.

Ответить
Развернуть ветку
Илья Приймак

Мошенники уже потирают руки. Увести деньги им через трансляцию экрана станет проще.

Ответить
Развернуть ветку
Степан Беленький

Поздновато вы, ребята

Ответить
Развернуть ветку
Cеpгей Фeдотов

Не понял, чем делиться и зачем... Когда коту делать нечего, он воцап чешет.

Ответить
Развернуть ветку
Александр

Мошенники не верят своему счастью теперь

Ответить
Развернуть ветку
Brighton Bazaar

Шах

Ответить
Развернуть ветку
Siri

Skype- я вам, что шутка? 😂

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
29 комментариев
null