Сервисы
Таня Боброва

«Яндекс Погода» запустила сервис с прогнозами и рекомендациями для бизнеса Статьи редакции

Попробовать можно бесплатно.

  • С помощью платформы компании смогут получить погодные данные, прогнозы и рекомендации, сообщил сервис. Там считают, что решение пригодится в первую очередь в сельском хозяйстве, ритейле, логистике, энергетике и страховании.
  • Пользователи получат доступ к данным о погоде в любой точке России и более сотни сценариев. Например, аграрии смогут посмотреть отчёты, которые помогают выбрать подходящее время для посевной или обработки растений от вредителей.
  • Для энергетического сектора есть правила про ветряные станции: на мониторинге видны временные окна, когда будет небольшой ветер и лучше всего обслуживать станцию, чтобы убытки были меньше. Пользователи смогут создавать собственные сценарии, комбинируя данные в разных вариантах, сервис информацию визуализирует.
  • Для прогнозов платформа использует технологию «Метеум», которая обрабатывает информацию пяти независимых метеорологических моделей, учитывает данные с радаров, спутников, наземных станций и сообщения местных жителей.
  • Пользователи могут протестировать платформу бесплатно, подав заявку. После сервис будет работать по модели подписки, цены пока не раскрывают.
  • У «Яндекс Погоды» уже есть API для бизнеса. В компании уточнили vc.ru, что при его подключении фирмы получали только данные: актуальный прогноз для нужных координат и историю наблюдений в регионе. На платформе пользователь сможет настроить определённые правила на основе выбранных погодных сценариев, также доступен постоянный мониторинг благоприятных или неблагоприятных условий для разного типа работ.

#новость #яндекспогода

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14 комментариев
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 Юлия Рихтер

ну да, а Яндекс Еда теперь будет показывать рекомендации новых отечественных авто или осуществлять психологическую
поддержку

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Андрей Вечерний

- Доктор, у меня депрессия!
- Вам нужен афобазол, фенозепам и большой оригинальный баскет с крыльями по промокоду Yandex.Havai

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Андрей Иванов

Шутки про точность прогнозов?

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Alexey V

Сервис с астрологическими прогнозами?

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Андрей Вечерний

А Яндекс Погода не хочет давать нормальный прогноз погоды для обычных людей?

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Ivan Mart

А чем текущий не устраивает?

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Андрей Вечерний

Обещанием дождя через пару часов когда его нет, и солнечной погоды, когда приходит затяжной дождь.
Ветер в штиль, и штиль в сильные порывы.

Примерно месяца три наблюдаю это, в разных регионах.

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Tigerbrut

Точность прогноза у Яндекса максимум на ближайший час, в остальное можно не верить

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Tigerbrut

Это было б слишком легко.
Я в последнее время ору как колонка Алисы не совпадает с погодой в Яндексе. А про точность дождя я вообще молчу. У меня вторая колонка Сбера, он говорит дождь, Алиса, да неее дождя не будет, через неделю ждите, вышел окатило как из ведра 🔥🤣

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Вадим Д.

А без помощи этого сервиса бизнес не сможет получаться прогноз погоды? О_о
Или за бабки Яндекс планирует давать правильный прогноз? (-:

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Жони Деп

Лучше бы починили погоду для хрома на андроид, не показывает ничего

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Sasha Step

Лэндинг симпатичный

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Слегка Придурковатый

(шуточки за триста)

- Симбиоз синоптиков и Яндекса, 11 букв.
- Пиздоболиоз.

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32903230

в связи с ухудшением погоды передаем ваши данные туда же куда передает яндекс такси

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14 комментариев
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