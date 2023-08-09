«Яндекс Погода» запустила сервис с прогнозами и рекомендациями для бизнеса Статьи редакции
Попробовать можно бесплатно.
- С помощью платформы компании смогут получить погодные данные, прогнозы и рекомендации, сообщил сервис. Там считают, что решение пригодится в первую очередь в сельском хозяйстве, ритейле, логистике, энергетике и страховании.
- Пользователи получат доступ к данным о погоде в любой точке России и более сотни сценариев. Например, аграрии смогут посмотреть отчёты, которые помогают выбрать подходящее время для посевной или обработки растений от вредителей.
- Для энергетического сектора есть правила про ветряные станции: на мониторинге видны временные окна, когда будет небольшой ветер и лучше всего обслуживать станцию, чтобы убытки были меньше. Пользователи смогут создавать собственные сценарии, комбинируя данные в разных вариантах, сервис информацию визуализирует.
- Для прогнозов платформа использует технологию «Метеум», которая обрабатывает информацию пяти независимых метеорологических моделей, учитывает данные с радаров, спутников, наземных станций и сообщения местных жителей.
- Пользователи могут протестировать платформу бесплатно, подав заявку. После сервис будет работать по модели подписки, цены пока не раскрывают.
- У «Яндекс Погоды» уже есть API для бизнеса. В компании уточнили vc.ru, что при его подключении фирмы получали только данные: актуальный прогноз для нужных координат и историю наблюдений в регионе. На платформе пользователь сможет настроить определённые правила на основе выбранных погодных сценариев, также доступен постоянный мониторинг благоприятных или неблагоприятных условий для разного типа работ.
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ну да, а Яндекс Еда теперь будет показывать рекомендации новых отечественных авто или осуществлять психологическую
поддержку
- Доктор, у меня депрессия!
- Вам нужен афобазол, фенозепам и большой оригинальный баскет с крыльями по промокоду Yandex.Havai
Шутки про точность прогнозов?
Сервис с астрологическими прогнозами?
А Яндекс Погода не хочет давать нормальный прогноз погоды для обычных людей?
А чем текущий не устраивает?
Обещанием дождя через пару часов когда его нет, и солнечной погоды, когда приходит затяжной дождь.
Ветер в штиль, и штиль в сильные порывы.
Примерно месяца три наблюдаю это, в разных регионах.
Точность прогноза у Яндекса максимум на ближайший час, в остальное можно не верить
Это было б слишком легко.
Я в последнее время ору как колонка Алисы не совпадает с погодой в Яндексе. А про точность дождя я вообще молчу. У меня вторая колонка Сбера, он говорит дождь, Алиса, да неее дождя не будет, через неделю ждите, вышел окатило как из ведра 🔥🤣
А без помощи этого сервиса бизнес не сможет получаться прогноз погоды? О_о
Или за бабки Яндекс планирует давать правильный прогноз? (-:
Лучше бы починили погоду для хрома на андроид, не показывает ничего
Лэндинг симпатичный
(шуточки за триста)
- Симбиоз синоптиков и Яндекса, 11 букв.
- Пиздоболиоз.
в связи с ухудшением погоды передаем ваши данные туда же куда передает яндекс такси