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YouTube перестанет показывать рекомендации тем, кто отключил историю просмотров Статьи редакции

На главной странице останется только строка поиска.

  • YouTube объявил о том, что предоставит пользователям возможность скрывать рекомендации в сервисе. Это получится сделать, отключив сохранение истории просмотров в параметрах учётной записи.
  • В сервисе рассказали, что если пользователь отключил эту опцию и у него нет «значительной предыдущей истории просмотров», то он не будет видеть ленту рекомендаций. На главной странице останутся только строка поиска и боковое меню.
  • Представители YouTube сообщили, что начали внедрять изменения 8 августа 2023 года. Их распространят на всех пользователей в течение нескольких месяцев. В компании пояснили, что опция направлена на тех, кто предпочитает искать ролики, а не просматривать рекомендации.
  • Некоторые пользователи уже заметили изменения. Один из них опубликовали скриншот, на котором вместо рекомендуемых роликов на главной странице отображается надпись «Ваша история просмотров отключена».

#новость #youtube

1474 просмотров
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34 комментария
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 Вадим Д.

Да! Ура! Нет истории — нет рекомендаций на её основе. Сдюжили 👍🏻

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Не очень хороший человек

Да! Ура! Нет Вадима Д. — нет рекомендаций на его основе. Сдюжим 👍🏻

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Роман Ледящев

Лучшее решение. Ты будешь сам определять какой контент смотреть, вернемся к использованию "Подписки". Почистим истории.

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Режиссер Максим

А так то да, звучит лучше, чем как это работает сейчас

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Sergey Mukhin

https://youtube.com/feed/subscriptions

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Стерлядка Вяленая

Так вот как можно избавиться от этих дебильных рекомендаций!

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Лиса Пенькова

Что обычно смотришь, то и предлагают. А вообще, можно снести историю и с чистого листа рекомендации себе подготовить.

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Император Нолимоций
Что обычно смотришь, то и предлагают.

Там обязательно на десять рекомендаций YouTube подсовывает одну-две штуки какой-нибудь абсолютно неведомой х**ни, ничего похожего на которую ты не просто не смотрел, а и думать о таком не думал.

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Лиса Пенькова

80-90% отличный результат, как мне кажется. С яндекс музыкой тоже бывает слушаешь что-то определенное, а потом попадается какая-то дичь.

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Хэппи милф

Там не 90, а процентов 50 в лучшем случае. Остальные 50 — это контент из Подписок (под которые есть своя вкладка) и ролики, которые я уже посмотрел до этого

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Vladimir Ivanov

Это специально так делают. Если пользователь смотрит одно и тоже, то чаще всего ему это надоедает. И ему пытаются предложить что то новое, а вдруг зайдет. Но делают это аккуратно, не больше 10-20 процентов. Если не зайдёт, то в следующий раз что то другое предложат. Когда нибудь угадают. И тогда пользователь будет рад что у него разнообразный контент.

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Император Нолимоций

Это, получается, не будет отображаться и красная полосочка под досмотренными видео? Неудобно: как тогда вспоминать, что уже смотрел, не кликая?

Да и история, вообще-то, иногда пригождается.

Короче, всратое какое-то решение. Как будто YouTube такой: «Ах, ты не хочешь смотреть тупые постановочные пранки пакистанцев под мудовый наложенный смех и прероллы перед ними? Тогда историю отключаем.»

Ничто, вообще ничто не мешало просто сделать тумблер «Отключить рекомендации» — безо всяких «аннексий и контрибуций».

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Silverjohn

Факт. Обусловить отключение ненужной для многих функции, отключением нужной - какое-то издевательство.

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Artemy

Веселые истории для тех, кто слишком туп
Веселые истории на сервисе Youtube!

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Слегка Придурковатый

Это хорошо или плохо?

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Yenisea

Это хорошо. Старый добрый Ютуб 10-15 лет назад

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Валерия Щеглова

Возвращение легендарного ютуба

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Никита Сергеев

Это плохо. Как теперь хавать контент 24/7

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Марсель

Плохо, теперь мистера биста как смотреть?

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Газанова

А раньше разве было не так? Меня прям прям предупреждали об этом при попытки отключения

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Информационная безопасность

Сейчас походу вообще будет пустой экран, без рекомендаций)))

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Газанова

Нормально, живем

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Kimk

Как без рекомендаций жить то

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Информационная безопасность

Ну и слава богу, будем искать то что нужно

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Александр Кайт

Как это отразится на юзерах?

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Информационная безопасность

Ну не будет страницы с рекомендациями, как я понял

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Dmitriy Strashkov

Как это отразится на выручке гугл?

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Юрий Подшибякин

видеть чёрный экран непривычное для глаз зрелище, хочу картинки цветные лицезреть

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gabrie1yan

лучшее решение 👍🏻

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Валера Сатков

Ну так-то была и есть вкладка подписки, не вижу в этой новости вообще ничего особенного

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Vitaly Ya

С рекомендациями бывает надо покопаться чтобы найти что для себя интересное, а без них то вообще нечего смотреть

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Иван Анонимус

Кто вообще скрывает историю на ютубе? Чтобы что?

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Нина К.

Грамотное решение, они в этом плане молодцы

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Teddy Loaf

Такое бы да твиттер. Не могу не залезть в рекомендации, такое отвратительно-манящее чувство. А так бы было спокойно.

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34 комментария
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