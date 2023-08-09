YouTube перестанет показывать рекомендации тем, кто отключил историю просмотров Статьи редакции
На главной странице останется только строка поиска.
- YouTube объявил о том, что предоставит пользователям возможность скрывать рекомендации в сервисе. Это получится сделать, отключив сохранение истории просмотров в параметрах учётной записи.
- В сервисе рассказали, что если пользователь отключил эту опцию и у него нет «значительной предыдущей истории просмотров», то он не будет видеть ленту рекомендаций. На главной странице останутся только строка поиска и боковое меню.
- Представители YouTube сообщили, что начали внедрять изменения 8 августа 2023 года. Их распространят на всех пользователей в течение нескольких месяцев. В компании пояснили, что опция направлена на тех, кто предпочитает искать ролики, а не просматривать рекомендации.
- Некоторые пользователи уже заметили изменения. Один из них опубликовали скриншот, на котором вместо рекомендуемых роликов на главной странице отображается надпись «Ваша история просмотров отключена».
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Да! Ура! Нет истории — нет рекомендаций на её основе. Сдюжили 👍🏻
Да! Ура! Нет Вадима Д. — нет рекомендаций на его основе. Сдюжим 👍🏻
Лучшее решение. Ты будешь сам определять какой контент смотреть, вернемся к использованию "Подписки". Почистим истории.
А так то да, звучит лучше, чем как это работает сейчас
https://youtube.com/feed/subscriptions
Так вот как можно избавиться от этих дебильных рекомендаций!
Что обычно смотришь, то и предлагают. А вообще, можно снести историю и с чистого листа рекомендации себе подготовить.
Там обязательно на десять рекомендаций YouTube подсовывает одну-две штуки какой-нибудь абсолютно неведомой х**ни, ничего похожего на которую ты не просто не смотрел, а и думать о таком не думал.
80-90% отличный результат, как мне кажется. С яндекс музыкой тоже бывает слушаешь что-то определенное, а потом попадается какая-то дичь.
Там не 90, а процентов 50 в лучшем случае. Остальные 50 — это контент из Подписок (под которые есть своя вкладка) и ролики, которые я уже посмотрел до этого
Это специально так делают. Если пользователь смотрит одно и тоже, то чаще всего ему это надоедает. И ему пытаются предложить что то новое, а вдруг зайдет. Но делают это аккуратно, не больше 10-20 процентов. Если не зайдёт, то в следующий раз что то другое предложат. Когда нибудь угадают. И тогда пользователь будет рад что у него разнообразный контент.
Это, получается, не будет отображаться и красная полосочка под досмотренными видео? Неудобно: как тогда вспоминать, что уже смотрел, не кликая?
Да и история, вообще-то, иногда пригождается.
Короче, всратое какое-то решение. Как будто YouTube такой: «Ах, ты не хочешь смотреть тупые постановочные пранки пакистанцев под мудовый наложенный смех и прероллы перед ними? Тогда историю отключаем.»
Ничто, вообще ничто не мешало просто сделать тумблер «Отключить рекомендации» — безо всяких «аннексий и контрибуций».
Факт. Обусловить отключение ненужной для многих функции, отключением нужной - какое-то издевательство.
Веселые истории для тех, кто слишком туп
Веселые истории на сервисе Youtube!
Это хорошо или плохо?
Это хорошо. Старый добрый Ютуб 10-15 лет назад
Возвращение легендарного ютуба
Это плохо. Как теперь хавать контент 24/7
Плохо, теперь мистера биста как смотреть?
А раньше разве было не так? Меня прям прям предупреждали об этом при попытки отключения
Сейчас походу вообще будет пустой экран, без рекомендаций)))
Нормально, живем
Как без рекомендаций жить то
Ну и слава богу, будем искать то что нужно
Как это отразится на юзерах?
Ну не будет страницы с рекомендациями, как я понял
Как это отразится на выручке гугл?
видеть чёрный экран непривычное для глаз зрелище, хочу картинки цветные лицезреть
лучшее решение 👍🏻
Ну так-то была и есть вкладка подписки, не вижу в этой новости вообще ничего особенного
С рекомендациями бывает надо покопаться чтобы найти что для себя интересное, а без них то вообще нечего смотреть
Кто вообще скрывает историю на ютубе? Чтобы что?
Грамотное решение, они в этом плане молодцы
Такое бы да твиттер. Не могу не залезть в рекомендации, такое отвратительно-манящее чувство. А так бы было спокойно.