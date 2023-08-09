Сервисы
Маша Цепелева

В Казахстане временно перестал открываться домен yandex.kz из-за «размещения данных вне страны» Статьи редакции

Работу сервисов восстановили за несколько часов, но компания «продолжает диалог с властями».

  • Днём 9 августа 2023 года домен yandex.kz перестал открываться в Казахстане, заметило издание nur.kz.
  • Работа домена приостановлена «за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Республики Казахстан», объяснили в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны.

  • В «Яндексе» прокомментировали РБК, что работают над восстановлением доступности сервисов в Казахстане, «ежемесячная аудитория которых составляет около 10 млн человек». Позже в компании добавили, что сайт и сервисы работают в обычном режиме.

  • Компания ведёт диалог с властями, чтобы «выработать необходимые решения в рамках требований законодательства» Казахстана. По данным на 15:15 мск, домен yandex.kz действительно открывается с казахстанским IP, проверила редакция vc.ru.

#новость #яндекс #казахстан

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23 комментария
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 veryrarepepega

Как же так, израильский предприниматель из Казахстана не заплатил своим корешам?

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M.R.T.

Корешам или гоям

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Вадим Д.
Работу сервисов восстановили за несколько часов

На руках данные казахов перенесли в Казахстан?

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Alex Ishere

Этож Казахи, на звездолете туда сюда через портал метнулись быстренько

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Марк

На конях

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Вадим Д.

Верхом на еде? 😱

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debil
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Новорег

Казахи топ!
Мой первый коммент от нового акка. Принимаю поздравления.

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Seb Seb

Все работает ужо :)

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При себе ничего нет

Уже перенесли данные ?

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just a.

Там на флешке все было, папку перекинули просто.

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Денис KZ

Это касается для доменов, которые были зарегистрированы после 7 сентября 2010 года должны базироваться в Kz a yandex.kz зареган 2009-07-01

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Денис KZ

Хотя хз че они там не поделили...

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just a.

Акша не поделили. Других вариантов жок.

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ЯжПрограммист

Вероятно пообещали всё перенести. Ну либо дело было в чём-то другом, а это так, повод пообщаться.

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ЯжПрограммист

yandex.kz перенесут на yandex.hz

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Император Нолимоций

Это Кириенко-кун позвонил куда надо: какого, мол, фига yandex.kz не редиректит на dzen.kz?

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Александрыч

"...объяснили в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны..."
ого, и такое бывает о_О )

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Император Нолимоций

Зато министров надо меньше: на полставки там, на полставки сям.

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ingeniare

За что боролись, на то и напоролись (дебилы бл$дь).

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Костя Галушкин

Когда Финны и Казахи попытались сговориться

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mr g

Да pr отдел работает. Сами вырубили и типа данные туда сюда типа в казахстане теперь только находятся. Рынок Кз не хочется потерять из за фсб.

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Слегка Придурковатый

«ежемесячная аудитория которых составляет около 10 млн человек»

Ваще ни о чём.

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23 комментария
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