В Казахстане временно перестал открываться домен yandex.kz из-за «размещения данных вне страны» Статьи редакции
Работу сервисов восстановили за несколько часов, но компания «продолжает диалог с властями».
- Днём 9 августа 2023 года домен yandex.kz перестал открываться в Казахстане, заметило издание nur.kz.
- Работа домена приостановлена «за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Республики Казахстан», объяснили в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны.
В «Яндексе» прокомментировали РБК, что работают над восстановлением доступности сервисов в Казахстане, «ежемесячная аудитория которых составляет около 10 млн человек». Позже в компании добавили, что сайт и сервисы работают в обычном режиме.
- Компания ведёт диалог с властями, чтобы «выработать необходимые решения в рамках требований законодательства» Казахстана. По данным на 15:15 мск, домен yandex.kz действительно открывается с казахстанским IP, проверила редакция vc.ru.
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Как же так, израильский предприниматель из Казахстана не заплатил своим корешам?
Корешам или гоям
На руках данные казахов перенесли в Казахстан?
Этож Казахи, на звездолете туда сюда через портал метнулись быстренько
На конях
Верхом на еде? 😱
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Казахи топ!
Мой первый коммент от нового акка. Принимаю поздравления.
Все работает ужо :)
Уже перенесли данные ?
Там на флешке все было, папку перекинули просто.
Комментарий удален модератором
Это касается для доменов, которые были зарегистрированы после 7 сентября 2010 года должны базироваться в Kz a yandex.kz зареган 2009-07-01
Хотя хз че они там не поделили...
Акша не поделили. Других вариантов жок.
Вероятно пообещали всё перенести. Ну либо дело было в чём-то другом, а это так, повод пообщаться.
yandex.kz перенесут на yandex.hz
Это Кириенко-кун позвонил куда надо: какого, мол, фига yandex.kz не редиректит на dzen.kz?
"...объяснили в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны..."
ого, и такое бывает о_О )
Зато министров надо меньше: на полставки там, на полставки сям.
За что боролись, на то и напоролись (дебилы бл$дь).
Когда Финны и Казахи попытались сговориться
Да pr отдел работает. Сами вырубили и типа данные туда сюда типа в казахстане теперь только находятся. Рынок Кз не хочется потерять из за фсб.
«ежемесячная аудитория которых составляет около 10 млн человек»
Ваще ни о чём.