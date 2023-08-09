Slack обновил приложение: сделал дизайн сообщений похожими на переписки в соцсетях Статьи редакции
И собрал в одном месте все активные треды и упоминания.
- Команда Slack объяснила необходимость редизайна тем, что в мессенджере появилось слишком много новых инструментов, пишут The Verge и TechCrunch. Из-за этого интерфейс стал «загромождённым», а некоторые функции «невозможно найти». Обновление должно упростить отображение информации.
Для этого в мессенджере появится вертикальная вкладка слева. В разделе «Домой» будут доступны стандартные функции — в том числе каналы и их список.
- В разделе с личными сообщениями интерфейс похож на переписки во многих соцсетях: слева находятся списки пользователей, справа — окно с активным диалогом. Во вкладке будут отображаться все существующие диалоги, а не недавние переписки, как сейчас.
Во вкладке «Активность» разместятся треды, в которых пользователь участвует в разговоре, упоминания и реакции на сообщения. Их можно просматривать прямо во вкладке, не переходя в канал, где отметили пользователя.
Во вкладке «Позднее» можно сохранить важные сообщения или задачи, к которым нужно вернуться потом. Как отмечает The Verge, функция «сохранить на потом» уже есть в Slack, но теперь её будет легче найти — это один из «труднодоступных» инструментов, к которым компания пытается привлечь внимание.
По кнопке «Ещё» можно добавить «Холсты», просмотреть все доступные в рабочем пространстве каналы, подключить встроенные приложения.
Изменения уже начали внедрять, но доступны они будут не всем пользователям. В Slack отметили, что редизайн будет происходить «в зависимости от тарифа» — но как именно, в компании не указали.
Поздно, Slack.
А он окончательно уже ушел? Интересно, куда мигрируют компании из слака
Да куда только не уходят, альтернативы есть, и не обязательно «буржуинские». Я недавно обзор Compass делал, достойный вариант.
Но и он не единственный.
Mattermost
RocketChat
discord
Microsoft Teams
убили удобную фичу мессенджера для работы превратив в обычный мессенджер, который есть в каждой микроволновке
Как и с новостью про WhatsApp, все равно этим не будут пользоваться
Я бы пользовался, Слак как корпоративный мессенджер в разы удобнее Телеграма, прямо единое рабочее пространство, отделенное от личных дел
Если бы не ушел из России
С Ватсаппом сравнивать некорректно, Слак - не попсовый, а узкоспециализированный инструмент, и справляется с этим
Так может просто на второй номер телеги заводить рабочую переписку? Телега позволяет.
Как называть Slack удобным - не представляю. Он же тормозит и жрет ресурсы.
минус тг - администрить вручную, уволившихся удалять из групп например
Удалять можно и ботами, если в группе сидят люди которых нет в корпоративной базе сотрудников.
И пользоваться этим будет 5 человек
А чем пользуются?
Телегой
Эм, при всех прелестях телеги слак как корпоративный мессенджер намного удобнее, и никаких близких по количеству фич и качеству аналогов пока нет
Irc, icq 😁👍😎
ФконтактЪ
Слак отличный продукт, два года работал в компании, которые им пользовались. Вотсап вообще другое, лишь бы что написать
Зря ты так, вотсом очень много кто пользуется
слак - сосать, тимми - ебать! 😈
маттермост вполне себе ок, слак в эту сторону может один пойти и оставить коммерческих пользователей опенсорсным конкурентам