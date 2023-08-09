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Евгения Евсеева

Slack обновил приложение: сделал дизайн сообщений похожими на переписки в соцсетях Статьи редакции

И собрал в одном месте все активные треды и упоминания.

  • Команда Slack объяснила необходимость редизайна тем, что в мессенджере появилось слишком много новых инструментов, пишут The Verge и TechCrunch. Из-за этого интерфейс стал «загромождённым», а некоторые функции «невозможно найти». Обновление должно упростить отображение информации.

  • Для этого в мессенджере появится вертикальная вкладка слева. В разделе «Домой» будут доступны стандартные функции — в том числе каналы и их список.

  • В разделе с личными сообщениями интерфейс похож на переписки во многих соцсетях: слева находятся списки пользователей, справа — окно с активным диалогом. Во вкладке будут отображаться все существующие диалоги, а не недавние переписки, как сейчас.
Обновлённая панель личных сообщений

  • Во вкладке «Активность» разместятся треды, в которых пользователь участвует в разговоре, упоминания и реакции на сообщения. Их можно просматривать прямо во вкладке, не переходя в канал, где отметили пользователя.

Старый дизайн — слева, новый — справа

  • Во вкладке «Позднее» можно сохранить важные сообщения или задачи, к которым нужно вернуться потом. Как отмечает The Verge, функция «сохранить на потом» уже есть в Slack, но теперь её будет легче найти — это один из «труднодоступных» инструментов, к которым компания пытается привлечь внимание.

  • По кнопке «Ещё» можно добавить «Холсты», просмотреть все доступные в рабочем пространстве каналы, подключить встроенные приложения.

  • Изменения уже начали внедрять, но доступны они будут не всем пользователям. В Slack отметили, что редизайн будет происходить «в зависимости от тарифа» — но как именно, в компании не указали.

#новость #slack

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24 комментария
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 Вадим Д.

Поздно, Slack.

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Дмитрий Куприянов

А он окончательно уже ушел? Интересно, куда мигрируют компании из слака

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Вадим Д.

Да куда только не уходят, альтернативы есть, и не обязательно «буржуинские». Я недавно обзор Compass делал, достойный вариант.
Но и он не единственный.

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Бот ЦИПсО #66213

Mattermost

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Саша Молодцов

RocketChat

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Ware Wow

discord

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ILYAS MUKHTAR

Microsoft Teams

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Rodya The Capitalist

убили удобную фичу мессенджера для работы превратив в обычный мессенджер, который есть в каждой микроволновке

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васян

Как и с новостью про WhatsApp, все равно этим не будут пользоваться

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Rex Mundy

Я бы пользовался, Слак как корпоративный мессенджер в разы удобнее Телеграма, прямо единое рабочее пространство, отделенное от личных дел

Если бы не ушел из России

С Ватсаппом сравнивать некорректно, Слак - не попсовый, а узкоспециализированный инструмент, и справляется с этим

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Артур Кожевников
Слак как корпоративный мессенджер в разы удобнее Телеграма, прямо единое рабочее пространство, отделенное от личных дел

Так может просто на второй номер телеги заводить рабочую переписку? Телега позволяет.

Как называть Slack удобным - не представляю. Он же тормозит и жрет ресурсы.

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Nikolay Skidanov

минус тг - администрить вручную, уволившихся удалять из групп например

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Артур Кожевников

Удалять можно и ботами, если в группе сидят люди которых нет в корпоративной базе сотрудников.

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васян

И пользоваться этим будет 5 человек

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Denis Germanenko

А чем пользуются?

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васян

Телегой

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jonewayne

Эм, при всех прелестях телеги слак как корпоративный мессенджер намного удобнее, и никаких близких по количеству фич и качеству аналогов пока нет

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Denis Shaykin (Denchis)

Irc, icq 😁👍😎

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VLAD

ФконтактЪ

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Дмитрий Куприянов

Слак отличный продукт, два года работал в компании, которые им пользовались. Вотсап вообще другое, лишь бы что написать

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kadiy val

Зря ты так, вотсом очень много кто пользуется

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Андрей Вечерний
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Кусок Идиотизма

слак - сосать, тимми - ебать! 😈

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Alex Meilis

маттермост вполне себе ок, слак в эту сторону может один пойти и оставить коммерческих пользователей опенсорсным конкурентам

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24 комментария
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