Во вкладке «Позднее» можно сохранить важные сообщения или задачи, к которым нужно вернуться потом. Как отмечает The Verge, функция «сохранить на потом» уже есть в Slack, но теперь её будет легче найти — это один из «труднодоступных» инструментов, к которым компания пытается привлечь внимание.