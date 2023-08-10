Microsoft больше не может принимать платежи переводом на местный банковский счёт в качестве способа оплаты услуг в России. Поэтому, направляя уведомление за 60 дней, Microsoft настоящим уведомляет вас, что после 30 сентября 2023 года вы больше не сможете продлевать действующие подписки.