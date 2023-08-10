Microsoft предупредила российские компании, что не будет продлевать лицензии на ПО после 30 сентября Статьи редакции
Потому что не может принимать деньги на местный банковский счёт.
- Microsoft не будет продлевать лицензии компаниям из России после 30 сентября 2023 года. Письмо от технической поддержки опубликовало информационно-аналитическое агентство TelecomDaily.
- В 2022 году компания сократила штат в России с 376 до двух человек, передавало ТАСС со ссылкой на отчёт российского офиса компании. Но ликвидацию юрлица Microsoft не рассматривала из-за «соблюдения правительственных ограничений».
- В марте 2022-го Microsoft приостановила продажи продуктов и услуг в России из-за санкций США, ЕС и Великобритании. Но дистрибьюторы продолжали продлевать лицензий на уже проданное программы. Или предлагали «коробочные» версии, ввезённые по параллельному импорту.
- В апреле 2023 года Microsoft предложила продлить лицензии на ПО некоторым российским представительствам международных компаний, выяснил «Ъ». Так компания оценивала возможности для возвращения в страну и хотела уменьшить уровень пиратства, считали опрошенные изданием эксперты.
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Российские компании:
— Мы что, продлевали лицензии?! Это кто там такой умный?
Еще как продлевали
Пиратских Windows давно никто не пользует
На миллиарды рублей в год
Всё будет. И да, многие оплачивали, это да, но далеко не все.
Там. Всё. Немножко. Сложнее :)
Но по большей части да, везде лицуха как-то купленная и продлённая.
На 6,9 млрд рублей
Ну и Google doсsесть еще
С учетом, что они подали на банкротство и скоро перестанут исполнять закон о приземлении, то скоро его не будет
Это не касается бесплатных сервисов
Крупные компании точно оплачивали. У нас вся экосистема их была - с тимсом и всем таким
Простой российский админ:
- Ну что, где там диск Zver?
Автор Zver умер, вернее самоубийство произошло 15 раз на нож
Районы бишкека
Нет уж, уважаемый Майкрософт, мы найдем способы продлевать лицензии дальше.
Какие например?
В процессе.
KMS в локалке
Решение находится в статусе “Пупупупупу". Ожидайте
Запустили бы kms.gosuslugi.ru, но государству это не выгодно
Это не повод быть несчастным!!!
лол ))
Я бы, конечно, второй волной с намного меньшим ПиАром (например, письмом реселлерам самым крупным) на месте МС добавил вариант продления лицухи на больше чем 1 год, чтобы не только в белом плаще красивому гулять, но ещё и при деньгах.
в 2002 помню в школе тоже винду на линух меняли, так как не было денег на лицензию. через пол года они нашлись, потому что на нем нихера из-за совместимости, так как дома у всех винда была.
вот бы сейчас всех госов на линух перевели, пусть страдают