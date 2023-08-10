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Маша Цепелева

Microsoft предупредила российские компании, что не будет продлевать лицензии на ПО после 30 сентября Статьи редакции

Потому что не может принимать деньги на местный банковский счёт.

  • Microsoft не будет продлевать лицензии компаниям из России после 30 сентября 2023 года. Письмо от технической поддержки опубликовало информационно-аналитическое агентство TelecomDaily.

Microsoft больше не может принимать платежи переводом на местный банковский счёт в качестве способа оплаты услуг в России. Поэтому, направляя уведомление за 60 дней, Microsoft настоящим уведомляет вас, что после 30 сентября 2023 года вы больше не сможете продлевать действующие подписки.

из сообщения Microsoft
  • В 2022 году компания сократила штат в России с 376 до двух человек, передавало ТАСС со ссылкой на отчёт российского офиса компании. Но ликвидацию юрлица Microsoft не рассматривала из-за «соблюдения правительственных ограничений».
  • В марте 2022-го Microsoft приостановила продажи продуктов и услуг в России из-за санкций США, ЕС и Великобритании. Но дистрибьюторы продолжали продлевать лицензий на уже проданное программы. Или предлагали «коробочные» версии, ввезённые по параллельному импорту.
  • В апреле 2023 года Microsoft предложила продлить лицензии на ПО некоторым российским представительствам международных компаний, выяснил «Ъ». Так компания оценивала возможности для возвращения в страну и хотела уменьшить уровень пиратства, считали опрошенные изданием эксперты.

#новость #microsoft

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24 комментария
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 Вадим Д.

Российские компании:

— Мы что, продлевали лицензии?! Это кто там такой умный?

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Mike Espoo

Еще как продлевали
Пиратских Windows давно никто не пользует

На миллиарды рублей в год

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Вадим Д.

Всё будет. И да, многие оплачивали, это да, но далеко не все.

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Roman Orlov

Там. Всё. Немножко. Сложнее :)

Но по большей части да, везде лицуха как-то купленная и продлённая.

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Alex Shevchenko
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Sasha Step

На 6,9 млрд рублей

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Андрей Шепелев

Ну и Google doсsесть еще

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Sergei Fedostsev

С учетом, что они подали на банкротство и скоро перестанут исполнять закон о приземлении, то скоро его не будет

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Андрей Шепелев

Это не касается бесплатных сервисов

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Лена Куртасова

Крупные компании точно оплачивали. У нас вся экосистема их была - с тимсом и всем таким

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Вася Пражкин

Простой российский админ:
- Ну что, где там диск Zver?

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Алекс Р

Автор Zver умер, вернее самоубийство произошло 15 раз на нож

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Дастанбек Азимжанов

Районы бишкека

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hakhagmon
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Александр Кайт

Нет уж, уважаемый Майкрософт, мы найдем способы продлевать лицензии дальше.

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Аникин

Какие например?

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Александр Кайт

В процессе.

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mrB4el

KMS в локалке

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Печенька

Решение находится в статусе “Пупупупупу". Ожидайте

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Sstep

Запустили бы kms.gosuslugi.ru, но государству это не выгодно

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новый участник

Это не повод быть несчастным!!!

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Ware Wow

лол ))

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Roman Orlov

Я бы, конечно, второй волной с намного меньшим ПиАром (например, письмом реселлерам самым крупным) на месте МС добавил вариант продления лицухи на больше чем 1 год, чтобы не только в белом плаще красивому гулять, но ещё и при деньгах.

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hakhagmon

в 2002 помню в школе тоже винду на линух меняли, так как не было денег на лицензию. через пол года они нашлись, потому что на нем нихера из-за совместимости, так как дома у всех винда была.

вот бы сейчас всех госов на линух перевели, пусть страдают

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24 комментария
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