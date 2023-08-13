Минсвязи Ирака объявило о разблокировке Telegram в стране Статьи редакции
Мессенджер отреагировал на требование заблокировать каналы, которые распространяли личные данные.
- Министерство сообщило, что снимет блокировку с 13 августа 2023 года, поскольку Telegram отреагировал на требование властей «раскрыть тех, кто предоставил личные данные граждан». Компания также подтвердила готовность к диалогу.
- Представитель мессенджера уточнил Reuters, что «публикация личных данных без разрешения запрещена пользовательским соглашением Telegram». Компания подтвердила, что модераторы заблокировали несколько каналов, которые публиковали персональные данные. Но никакие личные данные пользователей не запрашивались, и мессенджер не передавал их.
- Министерство связи Ирака заблокировало Telegram в стране в начале августа 2023 года. Ведомство сообщало, что обращалось к мессенджеру с просьбой заблокировать каналы, через которые «происходит утечка данных госучреждений и граждан», но компания не ответила.
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В Узбекистане 6-7 каналов телеграм были заблокированы и владельцы все были арестованы. Так что то что телеграм не передает инфу об участниках мессенджера полный пи##ёж
Конечно, все сдает властям. Когда Иране были волнения, тоже всех оппозиционеров сдал атоллам.
Совершенно не обязательно что он что-то там кому-то передает. Там регистрация по симке. Идентифицировать аккаунт телеграм очень просто и без каких-либо специальных сливов со стороны телеграм. Не стоит надеяться на то что вы скрыли номер настройками приватности и теперь его никто узнать не может.
В наше время левую симку легко достать
У каждого телефона есть IMEI, и операторы связи записывают, какие симкарты вставляются в телефон с данным IMEI. То есть у оператора связи можно спросить: "А какие еще сим-карты вставлялись в телефоны, в которые вставлялась симкарта с номером 79995550505?". Дальше вычислить ваш настоящий номер не составит труда.
Всё, что нужно знать о сетевой швабоде и приватности.
то, что они закрыли каналы, распространяющие перс данные это атака на приватность?
То есть раскрыл данные владельцев каналов по требованию властей. Что техническая возможность есть у любого мессенджера — это само собой. И что раскрывают, когда попросят — тоже не секрет. Но при этом все любят говорить обратное. Ну а верить или нет, это, разумеется, личное дело каждого.
"Компания подтвердила, что модераторы заблокировали несколько каналов, которые публиковали персональные данные. Но никакие личные данные пользователей не запрашивались, и мессенджер не передавал их."
Знаете бородатый анекдот, который заканчивается словами «Ну так и вы говорите?». Сливают все и везде, вопрос только в масштабах, объёме данных и адресате. Не то чтобы это было поводом отказываться от мессенджеров или переживать за лично свои данные (которые обычно просто никому не нужны). Но и верить, что отдельно взятый сервис уж точно никогда и никому не сольёт, не стоит)
Вполне возможно что это и не требуется. Полно сервисов которые пробивают скрытый номер аккаунта телеграм за 15 рублей. Хакеры (и, очевидно, спецслужбы) имеют вагон способов собирать такие базы. Например, у телеграм была дыра через добавление номера в адресную книгу телефона - добавляя все номера подряд, можно было узнавать какой аккаунт телеграм привязан к конкретному номеру, т.к. аккаунт с добавленным в адресную книгу вашего телефона номером появлялся в вашей телеге без спроса владельца, даже если его номер был скрыт настройками приватности ; сбор информации через общедоступные групповые чаты - когда-то вы могли зайти в такой чат с общедоступным номером телефона и юзернеймом, бот собрал эти данные, затем вы скрыли номер телефона в настройках приватности, но информация о том что этот номер связан с вашим юзернеймом осталась в базах. У спецслужб могут быть и более продвинутые сервисы, которые, например, просто мониторят все СМСки подконтрольных им операторов связи на предмет регистрационных сообщений телеграм. Как только видят такую СМСку, моментально собирают информацию о свежерегнутом аккаунте телеграм на этот номер телефона, пока вы еще никакие настройки приватности даже не успели сделать.
Даже виртуальные номера не являются панацеей - сотрудничество с сервисами продающие такие номера является очень логичным шагом для спецслужб. Наконец, пользователь может допустить другие банальные ошибки - например, использовать уникальный юзернейм по которому гуглится его личный email или страница vk.
каламбур выходит у вас получается
Подтвердила готовность к диалогу, раскрыв всё, что просили?
Ну и правильно, чё там, все раскрывают и телега раскрывает.
Вот если были защищённые мессенджеры, которые не раздают доступ к данным властям и полицаям... хотя погодите-ка 😏
Фото с голым торсом в пустыне или полное прекращение работы Telegram в Ираке?
Дуров, верни стену
За деньги - Да!
Интересный факт - Более 80% компьютерных взломов связаны с простыми паролями.
Это вы так, к слову - ведь в телеграме нет паролей :)
Есть облачный пароль.
Телеграмм под ФСБ, поэтому к ним и обращаются. Все месенжеры под какими то спецслужбами, о чем нам подробно рассказывал Маск с примерами.
Выдохнули.
Договорились-таки
Интересно как получается
Это вин. "Заблокировали" так, что все продолжало работать. Потом "разблокировали" :)
Кого интересует бОльшая степень безопасности, те юзают Signal. И то, человеческий фактор никто не отменял.
Эх, крайне неоднозначное отношение к телеграмму… со всех сторон хороший мессенджер и отношение к Дурову положительное. Но их терки с властями и умное голосование никогда не забуду
Китайцы пошли более простым путём
https://www.bleepingcomputer.com/news/technology/xiaomis-miui-now-flags-telegram-as-dangerous-in-china/