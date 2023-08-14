Павел Дуров анонсировал появление в Telegram возможности публиковать Stories для всех пользователей Статьи редакции
Изначально она была доступна только владельцам Premium-подписки.
- Бесплатная функция публикации историй начнёт постепенно внедряться в Telegram с 14 августа, рассказал основатель мессенджера Павел Дуров в своём Telegram-канале.
- Дуров обратился к пользователям в день десятилетия мессенджера и отметил, что за эти годы Telegram набрал более 800 млн активных пользователей «исключительно благодаря сарафанному радио».
- По его словам, «постепенное внедрение Stories для всех пользователей» знаменует начало нового этапа в истории Telegram — когда ему предстоит «выйти за рамки обмена сообщениями и возглавить инновации в социальных сетях в целом».
- Павел Дуров анонсировал появление Stories в Telegram в конце июня 2023 года. Тогда он заявил, что команда Telegram была против внедрения Stories, но «более половины всех запросов о новых функциях» связаны именно с этим форматом.
- В июле истории стали доступны владельцам подписки Premium. Для остальных пользователей функцию обещали внедрить в августе. В бета-версии мессенджера возможность бесплатной публикации Stories заметили 11 августа.
- Для пользователей без подписки есть ограничения — не больше трёх историй в день и 30 в месяц, публикация пропадает через 24 часа, в подписи к фото или видео можно использовать не больше 200 символов, нельзя оставлять ссылки и редактировать пост после публикации.
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Как они заебали с этими сторисами
Надо сделать сторис про это
Тебе то что? Не нравится не смотри
Как отключить на десктопе появление сторисов?
Кнопка power
в следующем релизе для платных подписчиков
Не обновлять приложение
Буду там выкладывать как я покакал
Подписался
Если хочешь набрать больше просмотров и лайков - делай это не снимая штанов.
«Меня люди простые люди просили…»
по просьбам трудящихся
Хорошая фича на самом деле, много лишних контактов поудалял
А тех, у кого установлено фото профиля, тоже удалили? Если нет, то почему же? Это ведь тоже опубликованный пользователем общедоступный медиафайл
Судя по всему Дуров делает Инсту, только вначале сделав личные сообщения, а затем каналы. Ждет нас вскоре общая лента
Общая с лента приватными переписками друзей
Это только по подписке Майор
Кто увидит сторис? Мои контакты, или у кого я в контактах, или те с кем идет активная переписка?
Судя по тому как это работает сейчас то увидят ВСЕ
как я понял у кого ты в контактах и с кем переписка была, там настроить наверно можно
Настройки приватности есть
По словам Павла Дурова, «постепенное внедрение Stories для всех пользователей» знаменует начало нового этапа в истории Telegram — когда ему предстоит «выйти за рамки обмена сообщениями и стать ебучим говном».