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Евгения Евсеева

Павел Дуров анонсировал появление в Telegram возможности публиковать Stories для всех пользователей Статьи редакции

Изначально она была доступна только владельцам Premium-подписки.

  • Бесплатная функция публикации историй начнёт постепенно внедряться в Telegram с 14 августа, рассказал основатель мессенджера Павел Дуров в своём Telegram-канале.
  • Дуров обратился к пользователям в день десятилетия мессенджера и отметил, что за эти годы Telegram набрал более 800 млн активных пользователей «исключительно благодаря сарафанному радио».
  • По его словам, «постепенное внедрение Stories для всех пользователей» знаменует начало нового этапа в истории Telegram — когда ему предстоит «выйти за рамки обмена сообщениями и возглавить инновации в социальных сетях в целом».
  • Павел Дуров анонсировал появление Stories в Telegram в конце июня 2023 года. Тогда он заявил, что команда Telegram была против внедрения Stories, но «более половины всех запросов о новых функциях» связаны именно с этим форматом.
  • В июле истории стали доступны владельцам подписки Premium. Для остальных пользователей функцию обещали внедрить в августе. В бета-версии мессенджера возможность бесплатной публикации Stories заметили 11 августа.
  • Для пользователей без подписки есть ограничения — не больше трёх историй в день и 30 в месяц, публикация пропадает через 24 часа, в подписи к фото или видео можно использовать не больше 200 символов, нельзя оставлять ссылки и редактировать пост после публикации.

#новость #telegram

716 просмотров
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23 комментария
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 Виталий

Как они заебали с этими сторисами

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умный человек

Надо сделать сторис про это

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Жони Деп

Тебе то что? Не нравится не смотри

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Pet User

Как отключить на десктопе появление сторисов?

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Док

Кнопка power

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Куртуазный маньерист

в следующем релизе для платных подписчиков

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Aleksey Goncharov

Не обновлять приложение

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Энтони Лавджой

Буду там выкладывать как я покакал

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Док

Подписался

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GEEKsogen

Если хочешь набрать больше просмотров и лайков - делай это не снимая штанов.

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Andrey Vasilev
Тогда он заявил, что команда Telegram была против внедрения Stories, но «более половины всех запросов о новых функциях» связаны именно с этим форматом.

«Меня люди простые люди просили…»

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Куртуазный маньерист

по просьбам трудящихся

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ЯжПрограммист

Хорошая фича на самом деле, много лишних контактов поудалял

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radioair

А тех, у кого установлено фото профиля, тоже удалили? Если нет, то почему же? Это ведь тоже опубликованный пользователем общедоступный медиафайл

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Alex Meilis

Судя по всему Дуров делает Инсту, только вначале сделав личные сообщения, а затем каналы. Ждет нас вскоре общая лента

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умный человек

Общая с лента приватными переписками друзей

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Aleksey Goncharov

Это только по подписке Майор

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bloger

Кто увидит сторис? Мои контакты, или у кого я в контактах, или те с кем идет активная переписка?

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ЯжПрограммист

Судя по тому как это работает сейчас то увидят ВСЕ

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Олег Шаманов

как я понял у кого ты в контактах и с кем переписка была, там настроить наверно можно

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Alexey

Настройки приватности есть

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radioair
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Слегка Придурковатый

По словам Павла Дурова, «постепенное внедрение Stories для всех пользователей» знаменует начало нового этапа в истории Telegram — когда ему предстоит «выйти за рамки обмена сообщениями и стать ебучим говном».

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23 комментария
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