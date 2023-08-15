Минцифры предложило передать радиочастоты в совместное использование операторам и силовикам Статьи редакции
При чрезвычайном положении ведомства смогут отключать связь, а в обычное время операторы — использовать для 5G диапазоны, занятые военными.
- Минцифры обновило стратегию развития связи в России до 2030 года. В документе появилось предложение о создании механизма «совместного использования и динамического управления радиочастотным спектром», сообщил «Ъ» со ссылкой на документ. Там же указаны варианты, когда во время чрезвычайного положения силовые ведомства в том числе смогут отключать гражданские сети.
- Для этого определят специальную организацию-оператора, которая получит все частоты, предназначенные для совместного использования. В предыдущем варианте стратегии было похожее предложение, но только для частот 4,8–4,99 ГГц, 694–790 МГц, а также 3,4–3,8 ГГц, которые нужны для быстрого и дешёвого развёртывания 5G, но заняты Минобороны и Роскосмосом.
- В Минцифры подтвердили инициативу и уточнили, что будут прорабатывать её с отраслью. Кого планируется назначить оператором частот, в министерстве не уточнили.
- Схема двойного назначения радиочастот введена в России с 1990-х, но механизма, который позволяет специальным пользователям отключить гражданские сети автоматически, нет, утверждает редактор профильного Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
- Инициатива может быть единственным способом выделения частот 5G, а реализовать такой вариант можно за пять—семь лет, оценил заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи Александр Сиволобов.
- Механизм использования связи «гражданскими и специальными потребителями» может быть эффективным в новых диапазонах, считают в Tele2. Представители остальных операторов отказались от комментариев.
- В ноябре 2022 в Минцифры рассказали о том, как планируют развивать мобильные сети в России. В частности, в ведомстве сочли, что «экономической целесообразности» перехода от LTE к 5G на горизонте 2030 года нет, а также допустили возможность перехода сразу с 4G на 6G.
- Но в июне 2023 года Минцифры предлагало создать единого оператора для развития 5G и передать ему занятые Минобороны и Роскосмосом частоты.
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- Васек, привет?
- Майор Петров слушает
Угааар
Не понимаю, зачем для этого нужна специальная компания. Почему бы не сделать как в США, в 3,5 ГГц диапазоне, где в лицензии прописано, чтобы гражданские при наличии военных сигналов сразу отрубали свою сеть. Тем более что оборудование у нас теперь разрешено только отечественное и там это реализовать не проблема.
как зачем чтобы получить миллионы и купить дворцы яхты и шлюх
И снять про это гордое кино
с эротическими сценами на яхтах и во дворцах
правильно - пускай слушают
Да кому ты нужен, чё за тупые стереотипы?
ты прав пускай слушают и записывают - какие могут быть тайны
Это был бы отличный комментарий, если бы речь не шла про страну где раз в месяц кто-нибудь укатывает на государственное содержание потому что бдительный товарищ майор разговорил человека на статью.
это и так отличный комментарий потому что за него дадут 15 р)
Ну палочную систему в органах никто не отменял. Реальные преступления расследовать сложно, а делать скриншот поста в ВК или приложить расшифровку разговора, в котором ты критикует исполнительную власть - изи, даже из-за стола подниматься не нужно.
а руководству даже и это не надо делать - просто получать миллионы
Двое силовиков установили слежку за предпринимательницей, просматривали ее звонки, переписку и данные с городских камер. Затем информация была передана бандитам, которые перехватили автомобиль женщины когда она вышла из банка с деньгами на покупку недвижимости. Об этой сделке, о заказе крупной суммы в кассу банка и о моменте прибытия в банк стало известно из полученной силовиками информации. Всех осудили, но тюремных сроков удалось избежать. Они отделались превышением полномочий, хотя должны были получить как за участие в ОПГ.
Пока в венгерских деревнях 5G со скоростью ~400 МБит/с, у нас придумывают очередные централизованные организации-прокладки, где в собственниках будет сидеть "нужный" персонаж, получать деньги и ни за что не отвечать.
Товарищ Майор, не надо
бери выше теперь я полковник
Очередное закручивание гаек и распил-проект под нужного человека
жить как то надо
Очень удобно
"В частности, в ведомстве сочли, что «экономической целесообразности» перехода от LTE к 5G на горизонте 2030 года нет, а также допустили возможность перехода сразу с 4G на 6G."
Н. Носов "Фантазеры"
Это прорыв или рывок?