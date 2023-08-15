Telegram добавил геометки и статистику просмотров в Stories Статьи редакции
А платным подписчикам стал доступен режим «Инкогнито» для анонимного просмотра «историй».
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- Мессенджер выпустил обновление, которое открывает доступ к публикации и просмотру Stories всем пользователям. В июле 2023 года «истории» стали доступны владельцам Premium.
- Чтобы опубликовать «историю», нужно нажать на значок в верхней панели приложения. Её можно сделать доступной для всех пользователей, списка контактов или его части, а также для «близких друзей». Каждую категорию можно настроить дополнительно, добавляя или исключая пользователей. «Истории» любых контактов можно переместить с главного экрана в список «Скрытые».
- В Stories можно публиковать фото и видео, в том числе снятые одновременно на фронтальную и заднюю камеры. К изображению можно добавить текст, рисунок или геометку, а отметить других пользователей или прикрепить ссылку — в подписи к публикации.
- Перед публикацией автор может запретить сохранять «историю», записывать экран с ней или делать скриншот, а также выбрать, как долго она будет видна другим — 6, 12, 24 или 48 часов. Её также можно закреплять на странице профиля. Изменить настройки видимости, подпись или другие элементы «истории» можно в любой момент.
- Автору «истории» доступна статистика просмотров. С помощью фильтров можно выделить только просмотры от контактов и отсортировать их по времени или реакциям.
- Только пользователям Premium доступен режим «Инкогнито» для анонимного просмотра Stories. Авторы «историй», которые пользователь открывал в течение 5 минут до и 25 минут после включения этого режима, не увидят его в списках просмотревших.
- Павел Дуров анонсировал появление Stories в Telegram в конце июня 2023 года. Тогда он заявил, что команда Telegram была против внедрения Stories, но «более половины всех запросов о новых функциях» связаны именно с этим форматом. После этого «истории» стали доступны подписчикам Premium.
Подробно об обновлении Telegram до версии 10.0.0 рассказал Пётр.
Статистика — то, чего телеге в принципе не хватает, нужен нативный инструмент снятия отчётов для анализа.
А геометки — ну да, здец, как без нмх обходились?! (-:
Не, ну а че у всех есть, а у Паши нет?! И пусть они еще будут зашифрованными
люди забыли, что телега это де-факто телефонная книга и размещают туда свой контент, словно я их подписчик в Инстаграмм, а не заказчик/подрядчик/хуй пойми кто откуда у тебя мой номер
«…но «более половины всех запросов о новых функциях» связаны именно с этим.»
Ага, у меня только 5 человек среди сотен контактов постоянно постят истории.
А можно сделать опцию "убрать истории"?
только при годовой оплате премиума
"А платным подписчикам стал доступен режим «Инкогнито» для анонимного просмотра «историй»."а мне нравится эта функция
Не знаю как считают остальные, но меня лично жутко бесит эта попытка превратить любой сайт/приложение в платформу. Ну не будет WeChat как в Китае,там оно образовалось первоначально, когда нужно было делать все и сразу при уже имеющейся монополизации. Все что случится, это жуткое забирание уже нормальных минималистично приложений, как с вк стало. Ну серьезно, кто пользуется миниприложениями вк? Кто вызывает такси через вк например? Все что из этого получается, это жуткое засирание приложение. Вот в то же приложение vc ru так приятно захъодить, потому что мало всего, много пустого минималистичного пространства и плавно работает. А в вк с этой зассроностью фичами уже и заходить не хочется, хоть бы дали это все выключать, сделали Кастомизацию тогда уже. Я уже даже новости в вк читать не могу, тк там на каждую 1 мою, на которую я подписан, всплывает 3 рекомендации какого-то говна. Это толком нормально не выключить даже.
«Мессенджер выпустил обновление, которое открывает доступ к публикации и просмотру Stories всем пользователям.» - да да, пошел я нахер