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Маша Цепелева

Минцифры предложило разрешить операторам связи повышать цены выше инфляции за инвестиции в развитие сетей Статьи редакции

Для стабильной работы нужна индексация минимум на 5% выше инфляции ежегодно, оценивали в телеком-компаниях.

  • Предложение об индексации тарифов выше инфляции заметил «Интерфакс» в проекте стратегии развития связи до 2035 года, подготовленном Минцифры.
  • В проекте указано, что операторам нужен дополнительный доход для модернизации и развития сетей. Индексация тарифов может стать «одним из источников финансирования».
  • Если оператор вложит «существенную часть дополнительной прибыли в значимые проекты развития сетей и освоение новых технологий», то может увеличить тарифы «на заданную регулирующими органами власти величину» выше инфляции.
  • Также Минцифры предлагает считать обоснованной индексацию тарифов «в пределах накопленного уровня инфляции с момента предыдущего повышения».
  • В апреле 2022 года ФАС при участии Минцифры разработала рекомендации операторам — повышать цены на связь не более чем на накопленную с начала года инфляцию. Уведомлять об этом службу надо за две недели.
  • В июле 2023 года на обсуждении стратегии операторы заявили, что для модернизации сетей и обеспечения их стабильной работы надо повышать тарифы каждый год на 5% выше инфляции, выяснил «Коммерсантъ».

#новость #связь

2007 просмотров
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54 комментария
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 Лелик Плотников

Нет слов. Давай сразу всю ЗП и доходы у людей отнимать,как только деньги на счет упадут. Компаниям же очень нужно и правительству тоже. Все за наш счет.🤦‍♂️

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неформат

а чо упадут то лишние телодвижения, пусть сами там меж собой делят, хоть морды бьют и никаких лишних тревог ожиданий зп и прочего

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1 комментарий
Макс Макаров
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Свет

А они не ахуели ли часом? Сколько денег без того имеют и не могут проводить модернизацию? Да с какого хуя?!
Они за год мне повысили на 200 рублей тариф(стоил 300р) это какая же инфляция у нас была? Вообще уже ахуели

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НаряднаяШайга

А мне просто симку заблочили с тарифом за 150р) которой 10 лет. В договоре нельзя было менять тариф и инфляция его не задевала

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Zamir Saidov

Я наверное отстал от последних трендов бизнеса. Разве нельзя было ставить любые тарифы с любыми ценами?

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Sergei Akopyan

Нет. У нас типа есть ФАС. Они любят регулированием заниматься

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2 комментария
Юлия Рихтер

а не пойти ли бы вам ...?
и так каждый год мтс то и дело кидает смс, извините, но мы вынуждены повысить стоимость тарифа, а теперь минцифры дают зелёный свет на все это мракобесие

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Либерал-смузихлеб 2.0

про меня клиенты так же думают, их эскапизм ограничивается правительством, а мне по полной проклятий

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Андрей Иванов

Как раз звонили пару дней назад, говорят: вы с нами так давно, давайте переведем вас на новый тариф на 200р дороже. И так у них тарифа ниже 500р нет.

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Тоже хочу

А Минцифры не хотет предложить операторам разрабатываеть востребованные сервисы, а не наживаться на природном ресурсе?

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Грустный супчик

Уточните, на каком природном ресурсе наживаются операторы связи. Никак не соображу.

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1 комментарий
DxdV

Ты про шахты по добыче 4G?

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Николай Александров

А зп не хотят повысить??

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Michael Velichko

А смысл в инфляции если зп поднимут?

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Бесплатный сыр

с чего это вдруг?

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Alex Shevchenko

Зп сотрудникам у операторов?

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Борис

Не хотят

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Ivelevit

Доллар отрицательно скукожился, ставка цб заняла тактически выгодное положение, самое время сбалансировать цены

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Nastya Tavakina

Куда уж выше? 😭

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НаряднаяШайга

Минцифры не может ничего разрешать операторам, потому шо операторы принадлежат тем же людям, которым принадлежит и само это министерство) Ценообразование происходит по сути через картельный сговор, как и в любых других отраслях. Зачем этот цирк выносится на обсуждение?

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Бесплатный сыр

Шадаев Максут - умышленно разваливает отрасль!

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Тоже хочу

Как вообще можно не регулировать олигополию? Типа чувачкам дали нацресурс, а теперь делайте что хотите? Это явно лоббирование!

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1 комментарий
MakaR

Гойда!

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Вася Пражкин
Для стабильной работы нужна индексация минимум на 5% выше инфляции ежегодно

Как говорится, на эти 5 процентов и живем. А где 5% - там и 10%.

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Бесплатный сыр

Непонятно, там инфляция чего происходит?

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Cеpгей Фeдотов

А сейчас операторы что делают с этими тарифами? Итак уже безлимит на тырнет и связь стоит 900 рупиев, и еще им давай.

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Александр Жариков

Всего-то 9$ в месяц. Ерунда )))

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Зеленый самолетик

А вы с Омерике видели тарифы? ммм..?

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Maxim Sergeevich

Это профессиональные "плакальщики", как и Сбербанк, который с прибылью под триллион заявляет, что надо ввести очередные комиссии, иначе развиваться сложно. Достаточно посмотреть на отчётность мобильных операторов за 2022 г. (сложный для бизнеса), чтобы убедиться, что у них все более чем хорошо:

Выручка компании «Мегафон» за 2022 год составила 321,8 млрд рублей, против 313,2 млрд рублей в 2021 году. Прибыль от продаж увеличилась в 2,7 раза и составила 75,01 млрд рублей по сравнению с показателем 2021 года - https://tass.ru/ekonomika/17411509

Выручка МТС за 2022 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 2,6%, до 541,7 млрд рублей, а чистая прибыль составила 32,6 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении группы - https://tass.ru/ekonomika/17191963

Билайн раскрыл финансовые показатели за 2022 год. Сервисная выручка оператора выросла на три процента, а показатель EBITDA — на девять процентов по сравнению с прошлым годом. В 2022 году рентабельность по EBITDA составила 41,3 процента - https://lenta.ru/news/2023/03/16/vyruchka/

Чистая прибыль ООО "Т2 мобайл" (Tele2) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2022 году увеличилась на 44,5%, до 25,222 млрд рублей, следует из отчетности компании.
https://tass.ru/ekonomika/17438537

У них до такой степени все ок, что сам же глава Минцифры Максут Шадаев заявлял: "Совокупная выручка телеком-операторов "большой четверки" в 2022 году выросла на 6-8%, рост оказался выше, чем по рынку в целом... Кроме того, у операторов "большой четверки" по итогам 2022 года "неплохая OIBDA", что, по словам министра, во многих случаях мешает Минцифры говорить про дополнительные меры поддержки телеком-компаний. "Когда смотрят на публичную отчетность, в общем, все выглядит неплохо в целом, ситуация значительно лучше, чем в других отраслях", - пояснил министр.

Так что все как обычно...

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debil
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Sergei Timofeyev

А разве инвестиции не привлекают?

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igogo

Инфляции реальной или той что официальная?

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Зеленый самолетик

Вот это прикол

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tbIkworez

А как пытаешься уйти от этих операторов, так они тут же плюют на инфляцию и предлагают тариф подешевле. Лицемерно как то.

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Вадим Д.

То есть абоненты будут оплачивать вообще всё? Хотя, как обычно, только теперь ещё и дороже.
Где там пингвин со спасибой?

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Слегка Придурковатый

Максут, мигни левым глазом, если тебя таки взяли за жопу.

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Дмитрий Зима

а может просто стоило операторам запретить инвестировать во всякий трешь, а сконцентрироваться на связи?

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Deschain

Чую, чую лавину невыплат по кредитам даже среди тех, кто думает, что его положение стабильно.

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911

Ахуенна!

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Michael Velichko

Значит народ начнет потихоньку возвращаться в нормальную жизнь уменьшая потребление мобильного интернета и соцсети взвоют

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Невероятный Блондин

абонентская плата от этого не подешевеет

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Информационная безопасность

Мда, все для людей

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Друз Фаруэл
операторы заявили, что для модернизации сетей и обеспечения их стабильной работы надо повышать тарифы каждый год на 5% выше инфляции

Т.е. сейчас они оценивают инфляцию примерно на 5% выше официальной.

п.с. мой текущий тариф(уже архивный) у Мегафона это 350 рубчиков. А предлагают новый со сходными параметрами уже за 550 руб. Это вообще то более +30%

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Deschain

Вам бы на миг заглянуть в чеки и цены 2010 года, и перестать думать, что они там оценивают вообще.
Псс, литр 98го бензина стоил 19 руб. 🤭

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ЧятЖПТ

А я точно зашел на венчуре кэпитал?А то ощущение что бабки галдят из за повышение цен на проезд в электричке.

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Kiss1nger

@Максут Шадаев И как это понимать? Опять нам платить за всё?

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RvN

А я думал операторы связи итак инвестируют в развитие сетей. С другой стороны, когда я еду в сторону Нижнего Новгорода из Москвы качество связи не растет уже 15 лет)

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Александр Жариков

Понятно все как всегда.
Государство: -А вы цены на связь в Европе видели?
Народ: -А вы зарплаты в Европе видели?
Государство: -А вы налоги в Европе видели?
...

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54 комментария
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