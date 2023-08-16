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Таня Боброва

«Яндекс Браузер» для iPad и Android-планшетов добавил группы вкладок и настройку панели для быстрого доступа к сайтам Статьи редакции

Для iPad — ещё и шорткаты.

750 просмотров
  • В «Браузере» для планшетов на Android и iOS появились группы вкладок — например, пользователь может создать группу «работа» или «развлечения», сообщила компания.
Источник: «Яндекс Браузер»
  • Пользователи смогут точнее настроить «Табло» — панель с плитками для быстрого доступа к сайтам, которые чаще всего открывают. Чтобы добавить больше плиток, нужно нажать на значок с плюсом, затем ввести адрес сайта вручную или выбрать его из предложенных. Дизайн верхней панели и «Табло» в версиях для планшетов компания приблизила к тому, что и на компьютерах.
Источник: «Яндекс Браузер»
  • В поле с быстрыми подсказками, которое появляется в момент ввода, помимо адресов и поисковых подсказок браузер для iPad теперь предлагает релевантные слова. В будущем опцию добавят в браузере для Android-планшетов.
Источник: «Яндекс Браузер»
  • В версии для iPad, для пользователей с внешней клавиатурой, разработчики добавили шорткаты — быстрые действия, которые запускаются нажатием комбинации клавиш. Например, Cmd + F запустит поиск по странице, Cmd + W закроет вкладку. Чтобы посмотреть описание всех доступных шорткатов, нужно зажать Cmd.
Источник: «Яндекс Браузер»
  • Мобильный «Яндекс Браузер» добавил группы вкладок в марте 2023 года, для десктопа — в 2022-м.

#новость #яндексбраузер

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51 комментарий
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 Невероятный Блондин

Что должно быть в голове у человека, чтобы он купил iPad и при этом пользовался я.браузером? 🤦🏼‍♂️

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Вася Пражкин

Ну может ты казахстанско-израильский предприниматель..

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1 комментарий
Blisk

Даже хром на айпаде выглядит топпорно.

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4 комментария
AlSh

Я бы сказал - для чего вообще покупать айпад , если важен именно браузер? Один и тот же эпловский браузерный движок в разных обертках, невозможность гибко настроить свое прайвеси (удалять ненужные куки после перезапуска и оставлять только нужные)... всякие телодвижения, чтобы куцые баннерорезалки работали как надо... вон, я даже greasemonkey скрипты стал писать, чтобы вырезать бесящее дерьмо с нужных мне сайтов.

Это, млять, чтобы хоть немного нормально пользоваться долбаным Safari for iOS, который последнее время выжирает батарею как не в себя. Юзерскрипты для яблочного браузера... Facepalm

Но эквивалентных по характеристикам (пропорции экрана, соответствие хардварных характеристик железа потребностям софта, отточенность юзабилити) планшетов на андроиде просто тупо нет.

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10 комментариев
Ivan Marias

Айпад что-то определяет сам по себе о способностях владельца?

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3 комментария
Dmitry Kruger

Что не так со мной, давай, рассказывай

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13 комментариев
Артур Мороз

У всех знаешь свои причуды

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Слегка Придурковатый

Если заметите, что я пользуюсь Яндекс Браузером, пожалуйста, позвоните 03.

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Тимоха

Я сразу 02 позвоню, извини

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Вадим Д.

Ябраузер напоминает whatsapp — всё догоняет, догоняет и никак не догонит.
В свете современных трендов добавят кнопку «Отправить тащ маору всё разом»?

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Андрей Вечерний

А могли бы добавить доступ к информации и перепискам без суда.

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4 комментария
Abnatop Sky
А могли бы добавить доступ к информации и перепискам без суда.

В смысле - "могли-бы"?
Уже давно добавили.
.
А Вам что - повестка в сут не приходила?
Никуда не уходите - наряд уже выехал.

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Жони Деп

Куда надо это куда

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AlSh

А для чего еще каждая "уважающая себя" корпорация, торгующая данными пользователей, ваяет всякие завлекательные плюшки?

Они, конечно, скажут, что исключительно для привлечения пользователей к своему поисковику - и мы, конечно, верим искренне, ага.

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High Stakes

*Для быстрого доступа МВД.

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Abnatop Sky

Rндыкс-браузер?
Кто-нибудь вообще пользуется этим гавном???

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Есть аккаунт

нет

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Федор Русаков

Странная коллаба, для айпада уж тем более

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51 комментарий
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