WhatsApp* начал поддерживать отправку фото в HD-качестве Статьи редакции
Meta* также анонсировала поддержку HD-видео «в скором времени».
- Обновление позволит пользователям отправлять фото и изображения в высоком качестве без сжатия, пишет TechCrunch. Оно станет доступно всем пользователем в течение нескольких недель.
- Чтобы сохранить высокое качество изображения при отправке нужно нажать на значок «HD» в верхней части экрана. По данным WABetaInfo, во время бета-тестирования мессенджер поддерживал разрешение до 4096x2692 пикселей. Стандартное качество, которое WhatsApp* использует по-умолчанию, — 1600x1052 пикселей.
- При этом в Meta* не уточнили, будут ли сжиматься отправляемые HD-фото и насколько.
- Получатель увидит отметку «HD» в углу изображения. При медленном интернет-соединении пользователи смогут выбрать: сохранить картинку в стандартном качестве или высоком.
*Meta (владеет WhatsApp) признана экстремистской и запрещена в России.
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Лол, шел 2023 год
ну лучше поздно ,чем никогда
Лол, а кто умеет отправлять фото без сжатия?) Без костылей в виде отправить файл, так и WhatsApp умеет.
Большинство пользователей WhatsApp, не знали вообще, что программа сжимает их фото. Люди думают, что отправляют фото в оригинале, когда пересылаются их через мессенжеры.
Технологии третьего тысячелетия.
рептилойдные
Сейчас кто-нибудь в комментариях расскажет, что телега - это сплошные свистоперделки, а вотсапп - эталон надёжности и простоты, именно то, что нужно взрослым и адекватным людям)
Жду тот день когда свистопляска дойдет до абсурда и люди перейдут на ватсап чтобы просто общаться как в старые добрые времена без свистоплясок и шелухи. Люди с людьми, просто общение и ничего как это было когда была стена вконтакте.
шаришь
"Люди с людьми, просто общение и ничего как это было..." когда не было ватсапов и пр. Вечером просто с другом стыкуешься и идёте к третьему другу. Пожатие рук, обнимание. Чай или ужин, разговоры по душам, живой смех и пр.
Они этим поделятся друг с другом в вайбере.
Объясните зачем в мессенджере HD качество?
Потому что сидя с экрана 3088х1440 эти шакалистые фото только раздражают. Иногда даже пискели видно - я хз как так вообще можно портить картинку при отправке. Ноль уважения к пользователю. Про видео вообще молчу, там давно плиточная мозаика.
Сидят и раздражают, ох уж эти фото!
Чтобы лучше видеть детали на фото
А раньше не умел?) Я конечно понимаю что там ЦА другая, но такое-то можно было бы сделать давно
Даже Телеграмм не умеет без костылей)
Глядишь скоро фулхд и 4к будет
Точно, котики от тёти и поздравление с лобрым утром, мигающие цветочки ))))
Давно найдено решение..
Отправляется фото "как картинка" и то же самое, но "как файл".. сразу, одновременно, в одном сообщении.
Конечный юзер выбирает - что ему угодно..
Отлично, открытки от бабушки в стиле "С днем кирпича" и "С днем кабачкового спаса" теперь и в full hd
What'sApp отличный мессенджер, без лишнего шума. Заходишь в телегу, а в тебя сразу все свистоперделки в рожу бьют: сторисы, конфети, смайлики во весь экран. Как будто не в мессенджер зашел, а на 1ХВЕТ
супер, лучший мессенджер
Это троллинг? ))
нет
Бля ((
Но я всё равно тебя уважаю!
давно пора
Что-то не нашёл этой кнопки
ватсап тоже стал на путь развития
Ну значит скоро и видосики в нормальных объемах сможем запилить
ВСМЫСЛЕ???
В вацапе нельзя было посылать в исходном качестве??
А зачем тогда люди им пользуются всё это время, если он шакалит фото и видео?
Через файл можно, а без этих костылей нельзя(как и в телеге).
Тут же добавили возможность просто через фото такую отправку делать.
Вау, теперь это заиграет новыми красками