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Артур Томилко

WhatsApp* начал поддерживать отправку фото в HD-качестве Статьи редакции

Meta* также анонсировала поддержку HD-видео «в скором времени».

  • Обновление позволит пользователям отправлять фото и изображения в высоком качестве без сжатия, пишет TechCrunch. Оно станет доступно всем пользователем в течение нескольких недель.
  • Чтобы сохранить высокое качество изображения при отправке нужно нажать на значок «HD» в верхней части экрана. По данным WABetaInfo, во время бета-тестирования мессенджер поддерживал разрешение до 4096x2692 пикселей. Стандартное качество, которое WhatsApp* использует по-умолчанию, — 1600x1052 пикселей.
  • При этом в Meta* не уточнили, будут ли сжиматься отправляемые HD-фото и насколько.
  • Получатель увидит отметку «HD» в углу изображения. При медленном интернет-соединении пользователи смогут выбрать: сохранить картинку в стандартном качестве или высоком.

*Meta (владеет WhatsApp) признана экстремистской и запрещена в России.

#новость #whatsapp

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35 комментариев
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 Qnoc

Лол, шел 2023 год

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Павел Рудой

ну лучше поздно ,чем никогда

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Ivan Mart

Лол, а кто умеет отправлять фото без сжатия?) Без костылей в виде отправить файл, так и WhatsApp умеет.

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Георгий

Большинство пользователей WhatsApp, не знали вообще, что программа сжимает их фото. Люди думают, что отправляют фото в оригинале, когда пересылаются их через мессенжеры.

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Родитель 1

Технологии третьего тысячелетия.

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Либерал-смузихлеб 2.0

рептилойдные

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jonewayne

Сейчас кто-нибудь в комментариях расскажет, что телега - это сплошные свистоперделки, а вотсапп - эталон надёжности и простоты, именно то, что нужно взрослым и адекватным людям)

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mr g

Жду тот день когда свистопляска дойдет до абсурда и люди перейдут на ватсап чтобы просто общаться как в старые добрые времена без свистоплясок и шелухи. Люди с людьми, просто общение и ничего как это было когда была стена вконтакте.

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Aleks B

шаришь

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jonewayne
Жду тот день когда свистопляска дойдет до абсурда и люди перейдут ирл чтобы просто общаться как в старые добрые времена без свистоплясок и шелухи. Люди с людьми, просто общение и ничего как это было когда были песни у костра.
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Скрат Аллард

"Люди с людьми, просто общение и ничего как это было..." когда не было ватсапов и пр. Вечером просто с другом стыкуешься и идёте к третьему другу. Пожатие рук, обнимание. Чай или ужин, разговоры по душам, живой смех и пр.

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Ами Варджа

Они этим поделятся друг с другом в вайбере.

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Георгий
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mr g

Объясните зачем в мессенджере HD качество?

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Чечёточник

Потому что сидя с экрана 3088х1440 эти шакалистые фото только раздражают. Иногда даже пискели видно - я хз как так вообще можно портить картинку при отправке. Ноль уважения к пользователю. Про видео вообще молчу, там давно плиточная мозаика.

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Роллон Пешеход

Сидят и раздражают, ох уж эти фото!

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Никита

Чтобы лучше видеть детали на фото

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Denis

А раньше не умел?) Я конечно понимаю что там ЦА другая, но такое-то можно было бы сделать давно

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Ivan Mart

Даже Телеграмм не умеет без костылей)

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bloger

Глядишь скоро фулхд и 4к будет

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Скрат Аллард

Точно, котики от тёти и поздравление с лобрым утром, мигающие цветочки ))))

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Афанасий Трепыхалов

Давно найдено решение..
Отправляется фото "как картинка" и то же самое, но "как файл".. сразу, одновременно, в одном сообщении.
Конечный юзер выбирает - что ему угодно..

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Ира Почему

Отлично, открытки от бабушки в стиле "С днем кирпича" и "С днем кабачкового спаса" теперь и в full hd

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Кирилл Половинкин

What'sApp отличный мессенджер, без лишнего шума. Заходишь в телегу, а в тебя сразу все свистоперделки в рожу бьют: сторисы, конфети, смайлики во весь экран. Как будто не в мессенджер зашел, а на 1ХВЕТ

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Aleks B

супер, лучший мессенджер

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Невероятный Блондин

Это троллинг? ))

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Aleks B

нет

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Невероятный Блондин

Бля ((

Но я всё равно тебя уважаю!

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Aleks B

давно пора

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Andrew K.

Что-то не нашёл этой кнопки

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Troy

ватсап тоже стал на путь развития

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Artu

Ну значит скоро и видосики в нормальных объемах сможем запилить

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Невероятный Блондин

ВСМЫСЛЕ???

В вацапе нельзя было посылать в исходном качестве??

А зачем тогда люди им пользуются всё это время, если он шакалит фото и видео?

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Ivan Mart

Через файл можно, а без этих костылей нельзя(как и в телеге).
Тут же добавили возможность просто через фото такую отправку делать.

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Хорус Пинкер

Вау, теперь это заиграет новыми красками

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35 комментариев
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