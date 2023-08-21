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Евгения Евсеева

«Яндекс» перенесёт серверы yandex.kz в Казахстан Статьи редакции

В августе домен временно блокировали из-за «размещения вне страны».

  • Об этом сообщило министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана (Минцифры), пишет издание nur.kz.
  • Накануне власти страны встретились с представителями «Яндекса» и разработали «дорожную карту» с планом по переносу обработки персональных данных граждан Казахстана на местные серверы.
  • По итогу «„Яндекс“ подтвердил готовность продолжить работы по переносу на территорию страны серверов, обслуживающих домен yandex.kz — так уже ранее было сделано для сервиса „Яндекс Go“», — заявили в министерстве. Когда именно перенесли серверы для «Яндекс Go» — не указывается.
  • 9 августа 2023 года в Казахстане временно перестал открываться домен yandex.kz, так как он размещается на «аппаратно-программных комплексах вне территории Республики Казахстан». В местном Минцифры объясняли, что временную блокировку ввели, так как «Яндекс» не ответил на запрос от 25 июля.
  • 10 августа «Яндекс» сообщил властям Казахстана, что готов соблюдать законодательство страны, и попросил продлить сроки переноса домена на её территорию. По собственным данным компании, ежемесячная аудитория её сервисов в Казахстане составляет около 10 млн человек.

#новость #яндекс #казахстан

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9 комментариев
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 debil
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Иван Иванов

Все правильно, так и нужно!!! Теперь яндекс не сможет сливать данные в другие страны, ведь.. ну это.. короче, хз, что запретит их лить, но теперь данные точно под надежной защитой

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Жони Деп

Логично

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Leonid Bushuev

Законы нужно исполнять. Если ты хочешь работать на этой территории. Так что звучит всё логично.

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Вадим Д.

Казахстан для серверов.
Но вообще всё правильно. «Приземление» не только у нас должно работать.

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Alex Melnikoff

а что смешного? ряд доменов имеют требования, eu, например
ряд берется свободно. kz требует приземления, могли бы купить org или com, все работало бы
еще у них есть net, но почему-то не пользуются

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Vlad Vil

Казахстан - хорошая страна для серверов и дата центров. Дешевая энергия как из ископаемых источников, так и солнечная. Развита пока конечно только первая, но выгоду размещения это не отменяет.

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varchar

@Евгения Евсеева

По собственным данным компании, ежемесячная её сервисов в Казахстане составляет около 10 млн человек.

Видимо, не хватает слова «аудитория»

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Евгения Евсеева
Автор

всё так 😔 спасибо, поправила

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9 комментариев
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