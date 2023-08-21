«Яндекс» перенесёт серверы yandex.kz в Казахстан Статьи редакции
В августе домен временно блокировали из-за «размещения вне страны».
- Об этом сообщило министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана (Минцифры), пишет издание nur.kz.
- Накануне власти страны встретились с представителями «Яндекса» и разработали «дорожную карту» с планом по переносу обработки персональных данных граждан Казахстана на местные серверы.
- По итогу «„Яндекс“ подтвердил готовность продолжить работы по переносу на территорию страны серверов, обслуживающих домен yandex.kz — так уже ранее было сделано для сервиса „Яндекс Go“», — заявили в министерстве. Когда именно перенесли серверы для «Яндекс Go» — не указывается.
- 9 августа 2023 года в Казахстане временно перестал открываться домен yandex.kz, так как он размещается на «аппаратно-программных комплексах вне территории Республики Казахстан». В местном Минцифры объясняли, что временную блокировку ввели, так как «Яндекс» не ответил на запрос от 25 июля.
- 10 августа «Яндекс» сообщил властям Казахстана, что готов соблюдать законодательство страны, и попросил продлить сроки переноса домена на её территорию. По собственным данным компании, ежемесячная аудитория её сервисов в Казахстане составляет около 10 млн человек.
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Все правильно, так и нужно!!! Теперь яндекс не сможет сливать данные в другие страны, ведь.. ну это.. короче, хз, что запретит их лить, но теперь данные точно под надежной защитой
Логично
Законы нужно исполнять. Если ты хочешь работать на этой территории. Так что звучит всё логично.
Казахстан для серверов.
Но вообще всё правильно. «Приземление» не только у нас должно работать.
а что смешного? ряд доменов имеют требования, eu, например
ряд берется свободно. kz требует приземления, могли бы купить org или com, все работало бы
еще у них есть net, но почему-то не пользуются
Казахстан - хорошая страна для серверов и дата центров. Дешевая энергия как из ископаемых источников, так и солнечная. Развита пока конечно только первая, но выгоду размещения это не отменяет.
@Евгения ЕвсееваПо собственным данным компании, ежемесячная её сервисов в Казахстане составляет около 10 млн человек.
Видимо, не хватает слова «аудитория»
всё так 😔 спасибо, поправила