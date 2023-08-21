«Почта России» перестанет принимать заказные письма, бандероли и посылки без документов отправителя с 1 сентября Статьи редакции
Оператор объяснил изменения апрельским приказом Минцифры.
- «Почта России» с 1 сентября перестанет принимать отправления без предъявления отправителем паспорта, водительского удостоверения или другого документа, удостоверяющего личность, пояснили vc.ru в компании.
- Оформить письмо или посылку онлайн можно будет только с простой электронной подписью, её можно сделать на сайте или в мобильном приложении оператора.
- «Почта России» объяснила изменения приказом Минцифры от 17 апреля 2023 года, по которому регистрируемые отправления можно совершать только с идентификацией отправителей или их представителей.
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Для защиты от экстремистов, террористов и инагентов, для защиты детей и т.д. уже не добавляют?
Имхо, это откат назад. Это как всю жизнь было метро, тц, вокзал без турникетов и вдруг решили поставить. Прогрессом это не назвать.
Все актуальнее
Про "поменьше незнакомых слов, употреблять только те слова которые уже употребляются" уже законопроекты принимаются)
Ну и для защиты традиционных ценностей. Посылки разные бывают...
А тушёнку с печеньем когда перестанет продавать?
Хуй знает что в этом плохого, зашёл посылку получить и заодно шоколадку купил
Которая там год на витрине лежала летом в жару, зимой в холод?
ага и еще она заряжена негативной энергией людей которые орали в очереди)))
бля тяжело вам жить
Слюнями бабкиными скорее, которыми они брызжат, когда им билеты лотерейные продают
Ахаххаха
А я без смеха, редко бываю на почте, но возможность спонтанно порадовать себя белорусскими чипсегами это же хорошо. Яндекс вон в китайские мегааппы пытается, а чем почта плоха?
А вкусные? Ни разу не видел белорусских. Какие порекомендуете?
А то Lays уже осточертели.
Это святое!
Продолжит, но только по паспорту.
Вот так ещё лучше и полностью отражает всю суть почты:«Почта России» перестанет принимать заказные письма, бандероли и посылки
И ещё режим работы надо вернуть с 11 до 18, обед с 13 до 15.
Сплюнь, ты что.
А госписьма? Я понимаю, он-лайн и своё приношу и просто сдаю, но чё-нить кортнёт, и всё, мандец
И точка!
Так они всегда просят паспорт, чтобы что-либо отправить. А ещё они проверяют содержимое посылок. Неужели где-то можно отправлять анонимно?
В Москве, в любом почтовом отделении
при отправке заказных писем и бандеролей документы не требовали
Правила прочитайте. Посылки всегда должны быть открыты для проверки
Давно не отправляла, но раньше как-то через раз спрашивали о содержимом. Где-то на пофиг, а где-то прямо щупали-шмонали.
Спасибо хоть за это.
отличные новости
как всегда
Без смеха на Почту России не взглянешь.
А шоколадку, вафли, магильятте <реально на кассе у нас стоят спагетти> и <срочно ребёнку попопить, пустите>, конечно, без паспорта, а очередь с паспортами на отправку как всегда подождет.
Посмотрите на сбер, который отправляет посылки и продает телефоны… ну как бы прочий доход как и у почты, это норма
Думал давно уже так, ну чтожж
Нахрена, спрашивается, вводили регистрацию по телефону/приложению с паспортом - хз...