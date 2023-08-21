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Маша Цепелева

«Почта России» перестанет принимать заказные письма, бандероли и посылки без документов отправителя с 1 сентября Статьи редакции

Оператор объяснил изменения апрельским приказом Минцифры.

  • «Почта России» с 1 сентября перестанет принимать отправления без предъявления отправителем паспорта, водительского удостоверения или другого документа, удостоверяющего личность, пояснили vc.ru в компании.
  • Оформить письмо или посылку онлайн можно будет только с простой электронной подписью, её можно сделать на сайте или в мобильном приложении оператора.
  • «Почта России» объяснила изменения приказом Минцифры от 17 апреля 2023 года, по которому регистрируемые отправления можно совершать только с идентификацией отправителей или их представителей.

#новость #почтароссии

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32 комментария
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 Zamir Saidov

Для защиты от экстремистов, террористов и инагентов, для защиты детей и т.д. уже не добавляют?
Имхо, это откат назад. Это как всю жизнь было метро, тц, вокзал без турникетов и вдруг решили поставить. Прогрессом это не назвать.

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Vitaly Ya

Все актуальнее

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Astas Jr

Про "поменьше незнакомых слов, употреблять только те слова которые уже употребляются" уже законопроекты принимаются)

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Неуловимый Кабачок

Ну и для защиты традиционных ценностей. Посылки разные бывают...

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Сергей Я

А тушёнку с печеньем когда перестанет продавать?

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Eternal Hate

Хуй знает что в этом плохого, зашёл посылку получить и заодно шоколадку купил

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Alexey V

Которая там год на витрине лежала летом в жару, зимой в холод?

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SegaBoy

ага и еще она заряжена негативной энергией людей которые орали в очереди)))

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jobisdone

бля тяжело вам жить

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Yep Yep

Слюнями бабкиными скорее, которыми они брызжат, когда им билеты лотерейные продают

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Марсель

Ахаххаха

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Eternal Hate

А я без смеха, редко бываю на почте, но возможность спонтанно порадовать себя белорусскими чипсегами это же хорошо. Яндекс вон в китайские мегааппы пытается, а чем почта плоха?

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Alexey V

А вкусные? Ни разу не видел белорусских. Какие порекомендуете?
А то Lays уже осточертели.

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Dimitri

Это святое!

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Alexey V

Продолжит, но только по паспорту.

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Вадим Д.

Вот так ещё лучше и полностью отражает всю суть почты:

«Почта России» перестанет принимать заказные письма, бандероли и посылки
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Alexey V

И ещё режим работы надо вернуть с 11 до 18, обед с 13 до 15.

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S1m0ne

Сплюнь, ты что.
А госписьма? Я понимаю, он-лайн и своё приношу и просто сдаю, но чё-нить кортнёт, и всё, мандец

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Артур А.

И точка!

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Hrundel

Так они всегда просят паспорт, чтобы что-либо отправить. А ещё они проверяют содержимое посылок. Неужели где-то можно отправлять анонимно?

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HankyHanky

В Москве, в любом почтовом отделении

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Proton S

при отправке заказных писем и бандеролей документы не требовали

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V V

Правила прочитайте. Посылки всегда должны быть открыты для проверки

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Мария Богданова

Давно не отправляла, но раньше как-то через раз спрашивали о содержимом. Где-то на пофиг, а где-то прямо щупали-шмонали.

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Сергей Я
водительского удостоверения

Спасибо хоть за это.

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Иван Игнатов

отличные новости
как всегда

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Blisk

Без смеха на Почту России не взглянешь.

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S1m0ne

А шоколадку, вафли, магильятте <реально на кассе у нас стоят спагетти> и <срочно ребёнку попопить, пустите>, конечно, без паспорта, а очередь с паспортами на отправку как всегда подождет.

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debil
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V V

Посмотрите на сбер, который отправляет посылки и продает телефоны… ну как бы прочий доход как и у почты, это норма

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Аяз

Думал давно уже так, ну чтожж

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Books 4 Life

Нахрена, спрашивается, вводили регистрацию по телефону/приложению с паспортом - хз...

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32 комментария
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