«Яндекс» запустил «Сейвы» — накопительные счета с ежедневной выплатой процентов Статьи редакции
Первые три месяца после открытия счёта ставка составит 13% годовых на остаток, далее — 9%.
- Доступ к «Сейвам» будет открываться постепенно — первыми его получат «активные» владельцы «Карт Плюса», рассказали в «Яндексе». В будущем сервис станет доступен всем желающим, отметили в компании, не уточнив сроки.
- Пользователи «Сейвов» смогут открыть не более 10 счетов, на которых суммарно можно хранить до 10 млн рублей. Суммы в пределах 1,4 млн рублей на них будут защищены Агентством страхования вкладов.
- Пополнять счета на любую сумму можно переводом с «Карты Плюса» или по реквизитам из других банков. Вывести деньги можно аналогичными способами в любой момент без потери выплаченных процентов и комиссии.
- Первые три месяца после открытия ставка по счёту составит 13% годовых на остаток, далее — 9% годовых. Выплаты процентов будут производиться ежедневно, отметили в «Яндексе».
- В апреле 2021 года «Яндекс» купил банк «Акрополь» у гендиректора «Связного» Евгения Давыдовича. Тогда же компания запустила сервис для оплаты покупок по частям — «Сплит».
- В апреле 2022-го «Яндекс» разрешил пользователям заводить счета в приложении «Яндекс Go» для оплаты своих сервисов, а в сентябре представил цифровую дебетовую «Карту Плюса» на базе платёжной системы «Мир».
- 23 августа 2023-го компания запустила кредитную версию «Сплита». Она позволяет оформить оплату покупок частями на срок до двух лет и без первого взноса. Процентная ставка определяется индивидуально и отображается при подтверждении заказа.
2.2K показов
6.3K открытий
где то кроется подвох) конечно щас с такой ключевой ставкой проценты по депозитам тоже вырастут. но там обычно на долгосрок. если депозит с пополнением снятием в любой момент, то проценты ниже)
где то нае..во)
Да просто делают все для привлечения, потом станет средним по рынку
А вдруг в этот раз сыр в мышеловке реально бесплатный..
Обычная тактика быстрого наращивания депозитной и клиентской базы
Обычно плохо и кончается )
Вспоминаем Траст, Связной Банк и т.п.
Я не читал условия Яндекса, но в Тинькове было такое, что проценты начисляются каждый день, но при снятии денег они аннулируются)
Никакого подвоха, проценты ниже инфляции по факту)
Сейвы? А лоады будут?
Да, спасёшь свою жизнь но потратишь немного опыта и половину своих доходов
Зачем ежедневно выплачивать проценты?
Затем, что тогда каждый последующий день проценты капают на вчерашнюю сумму, с учтёными процентами. Чем чаще выплаты тем лучше работает капитализация.
Хлеба купить или ещё чего
Быстрее реинвестировать
Чтобы хомячки видели как циферки растут
А так разве не лучше, чем ждать например месяц?
Типа жить на них.
Карту плюса совсем открывать для такого не хочется.
Ну у озона есть карта, мотивируют тем что скидка на покупки.
А у Яндекса ещё и сейвы будут...
Искусители.
а я вот попытался, повелся на повышенный кэшбек в плюсах. ну думаю ладно, уговорили. потопал открывать, указал почту (посадил свой домен на яндекс, и сделал свой адрес почты), а мне говорят "а нельзя такую указывать! только в домене yandex.ru либо ином домене, но не привязанный как бизнес аккаунт в яндексе, это ненадежно!".
ну ахуеть. то есть если бы я его приземлил в гугле и скормил бы яндексу - то это норм и надежно. а вот у них самих же - нет.
послал к черту с их картой.
Растет Яндекс
А когда не рос
Сложный процент, круто! Но была такая уже попытка у ОТП банка, TouchBank. Приложение было крутое, ставка норм, каждый день капитализация процентов. Но не взлетело по итогу…
короче они вдруг вспомнили, что у них банк завалялся, только почему то нормальным словом счёт назвать уже не могут в ныне православном яндексе, потом окажется что это же вовсе и не счёт, ну сейв же ..
Маркетологи пытаются отбивать свои копейки вводя все новые и новые никому не нужные вещи
p.s маркетологи дизлайкозавры
9% меньше ставки ЦБ, тот же озон банк даёт больше. Яндекс реально думает что деньги попрут?
и сколько озон даёт? в рекламе те же 9 и крутят
На 3 месяца попрут, а там посмотрим.
А как определять будут активных пользователей?
Сколько потратил по карте за какой-то период, скорее всего.
по активности?
Как похорошел Яндекс без Уолложа🥰
Если там рулит счётная палата
А где их найти?
10 лямов закинул и каждый день 3500 капает при ставке 13%.
Жить можно, на еду хватит.
Когда там следующее повышение ставки ЦБ?
То есть из Яндекса делают очередной "банк", который потом банкротнут и передадут бесплатно в управление Костину из ВТБ
ну че господа инвесторы, несите свои деньги. Выгодно)) Не наебут 100%. В любой момент пошли и сняли))) А налик украдут или пожар будет, да ну нафиг))
Не первые уде, вряд ли что-то путное получится.