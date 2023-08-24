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Артур Томилко

«Яндекс» запустил «Сейвы» — накопительные счета с ежедневной выплатой процентов Статьи редакции

Первые три месяца после открытия счёта ставка составит 13% годовых на остаток, далее — 9%.

  • Доступ к «Сейвам» будет открываться постепенно — первыми его получат «активные» владельцы «Карт Плюса», рассказали в «Яндексе». В будущем сервис станет доступен всем желающим, отметили в компании, не уточнив сроки.
  • Пользователи «Сейвов» смогут открыть не более 10 счетов, на которых суммарно можно хранить до 10 млн рублей. Суммы в пределах 1,4 млн рублей на них будут защищены Агентством страхования вкладов.
  • Пополнять счета на любую сумму можно переводом с «Карты Плюса» или по реквизитам из других банков. Вывести деньги можно аналогичными способами в любой момент без потери выплаченных процентов и комиссии.
  • Первые три месяца после открытия ставка по счёту составит 13% годовых на остаток, далее — 9% годовых. Выплаты процентов будут производиться ежедневно, отметили в «Яндексе».
  • В апреле 2021 года «Яндекс» купил банк «Акрополь» у гендиректора «Связного» Евгения Давыдовича. Тогда же компания запустила сервис для оплаты покупок по частям — «Сплит».
  • В апреле 2022-го «Яндекс» разрешил пользователям заводить счета в приложении «Яндекс Go» для оплаты своих сервисов, а в сентябре представил цифровую дебетовую «Карту Плюса» на базе платёжной системы «Мир».
  • 23 августа 2023-го компания запустила кредитную версию «Сплита». Она позволяет оформить оплату покупок частями на срок до двух лет и без первого взноса. Процентная ставка определяется индивидуально и отображается при подтверждении заказа.

#новость #яндекс

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55 комментариев
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 Виталий Дуюнов

где то кроется подвох) конечно щас с такой ключевой ставкой проценты по депозитам тоже вырастут. но там обычно на долгосрок. если депозит с пополнением снятием в любой момент, то проценты ниже)

где то нае..во)

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Наталья

Да просто делают все для привлечения, потом станет средним по рынку

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Нина К.

А вдруг в этот раз сыр в мышеловке реально бесплатный..

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1 комментарий
Eozvarit

Обычная тактика быстрого наращивания депозитной и клиентской базы
Обычно плохо и кончается )
Вспоминаем Траст, Связной Банк и т.п.

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1 комментарий
Zloy Marketolog

Я не читал условия Яндекса, но в Тинькове было такое, что проценты начисляются каждый день, но при снятии денег они аннулируются)

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1 комментарий
Бот ЦИПсО #66213
Первые три месяца после открытия ставка по счёту составит 13% годовых на остаток, далее — 9% годовых.

Никакого подвоха, проценты ниже инфляции по факту)

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Невкусно и грустно

Сейвы? А лоады будут?

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Score of Doom

Да, спасёшь свою жизнь но потратишь немного опыта и половину своих доходов

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Артём Курбатов

Зачем ежедневно выплачивать проценты?

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Микро инвестиции

Затем, что тогда каждый последующий день проценты капают на вчерашнюю сумму, с учтёными процентами. Чем чаще выплаты тем лучше работает капитализация.

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2 комментария
Ale K

Хлеба купить или ещё чего

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7 комментариев
Ильдар Серазетдинов

Быстрее реинвестировать

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Xi

Чтобы хомячки видели как циферки растут

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Федор Русаков

А так разве не лучше, чем ждать например месяц?

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Jhon Oakvale

Типа жить на них.

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Григорий Красильников

Карту плюса совсем открывать для такого не хочется.

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Beton

Ну у озона есть карта, мотивируют тем что скидка на покупки.
А у Яндекса ещё и сейвы будут...
Искусители.

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1 комментарий
Leonid Bushuev

а я вот попытался, повелся на повышенный кэшбек в плюсах. ну думаю ладно, уговорили. потопал открывать, указал почту (посадил свой домен на яндекс, и сделал свой адрес почты), а мне говорят "а нельзя такую указывать! только в домене yandex.ru либо ином домене, но не привязанный как бизнес аккаунт в яндексе, это ненадежно!".
ну ахуеть. то есть если бы я его приземлил в гугле и скормил бы яндексу - то это норм и надежно. а вот у них самих же - нет.
послал к черту с их картой.

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OVsyakom

Растет Яндекс

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Gadzhi Osmanov

А когда не рос

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Олег Бринц

Сложный процент, круто! Но была такая уже попытка у ОТП банка, TouchBank. Приложение было крутое, ставка норм, каждый день капитализация процентов. Но не взлетело по итогу…

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неформат

короче они вдруг вспомнили, что у них банк завалялся, только почему то нормальным словом счёт назвать уже не могут в ныне православном яндексе, потом окажется что это же вовсе и не счёт, ну сейв же ..

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jobisdone

Маркетологи пытаются отбивать свои копейки вводя все новые и новые никому не нужные вещи
p.s маркетологи дизлайкозавры

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ingeniare

9% меньше ставки ЦБ, тот же озон банк даёт больше. Яндекс реально думает что деньги попрут?

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неформат

и сколько озон даёт? в рекламе те же 9 и крутят

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5 комментариев
Сергей Я

На 3 месяца попрут, а там посмотрим.

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Саша Панина

А как определять будут активных пользователей?

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Иван Помидоров

Сколько потратил по карте за какой-то период, скорее всего.

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nochnoy.ru

по активности?

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Сергей Я

Как похорошел Яндекс без Уолложа🥰

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Иван Кожедуб

Если там рулит счётная палата

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Александр Матвеев

А где их найти?

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Beton

10 лямов закинул и каждый день 3500 капает при ставке 13%.
Жить можно, на еду хватит.

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Сеошник Сеошников

Когда там следующее повышение ставки ЦБ?

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Zloy Marketolog

То есть из Яндекса делают очередной "банк", который потом банкротнут и передадут бесплатно в управление Костину из ВТБ

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Стерлядка Вяленая

ну че господа инвесторы, несите свои деньги. Выгодно)) Не наебут 100%. В любой момент пошли и сняли))) А налик украдут или пожар будет, да ну нафиг))

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Вадим Д.

Не первые уде, вряд ли что-то путное получится.

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