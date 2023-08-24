Суд в Москве впервые оштрафовал Telegram за нарушение законодательства о персональных данных — на 50 тысяч рублей Статьи редакции
Представители компании в суд не пришли.
- Мировой судья в Москве признал мессенджер виновным по ч.5 ст.13.11 КоАП (невыполнение оператором требования об уточнении персональных данных, их блокировании или уничтожении, если они неточные или незаконно получены), пишет ТАСС. Штраф по этой статье для юрлиц — от 50 тысяч до 90 тысяч рублей.
- Агентство отмечает, что это первый штраф компании за подобное нарушение.
- Претензии к сервису возникли из-за обращения в Роскомнадзор чиновницы, которая заметила в одном из Telegram-каналов пост с личной информацией о ней, пишет издание. В частности, там было указано, что у сотрудницы было гражданство Украины, а российский паспорт она получила в 2018 году. Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить личные данные, но тот этого не сделал.
- Мессенджер не впервые штрафуют в России: например, в июне 2023 года Telegram получил штраф в 4 млн рублей за отказ удалить 32 канала с «фейками» о «спецоперации».
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"Законодательство Российской Федерации" смешно такое читать в 2023 году 🤣
а что тебе не смешно читать?
Изменяемое в любой момент
Юридические нормы — это не заповеди Христовы и не скрижали Моисеевы. Их пишут люди, чтобы они защищали правопорядок и стабильность в стране. И если в каких-то исключительных критических случаях получается так, что они перестают выполнять свою функцию, а выполняют обратную, то они идут лесом»
Цитаты великих
Телеграмм вообще рассадок мошенников, я бы им просто абонентскую на пожизненно назначил в счет государства) И мне можно зп за идею 😂
Ну даешь 😂😂😂😂😂😂
Умора 👍👍👍👍👍👍
Вот она смекалочка русская 😝😝😝😝🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Предлагаю дать ему бан в качестве аванса.
50 000? Что-то новое.
Уступили 10к за былые заслуги перед Отечеством — продажей ВК.
Это да, дисконт заслужен (-:
ЖЁСТКИЕ штрафы. Прямо таки ВЫНУДИЛИ бедный московский суд оштрафовать маленький стартап дурова. Теперь то Паша поймёт как плохо что его серверов нету в России
Сервера есть. То что телега использует в том числе сервера мэйлру, уже установлено.
Предвижу, что скоро будет блокировка телеги и будем все чаще пользоваться услугами vpn и удаленных vps серваков для них. А это, в год, уже не дешевая услуга. Скоро будем у истока внешнего Интернет, как беднота перед водопадом из фильма Безумный Макс. Угадайте, кто будет рулить у крана? =)
Скоро будет теневой интернет просто, а-ля локалка, но большая. Будем как партизаны обмениваться секретным кодами доступа, чтобы не пускать туда всяких майоров
Так у чиновницы действительно паспорт появился только в 2018?
Вопрос в другом, а она сохранила гражданство Украины? Наверно ссыкотно чиновнице ;)
Зачем я журналистом работаю, надо было в персональные данные идти.
Такие бабки...
я думал ты расследователь.
Следователь по особо важным делам
Ну да, а журналист для души
"признал мессенджер виновным" (Tm).
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А что не так? К административной ответственности могут привлекаться как физические так и юридические лица, их признают виновными в совершении административного правонарушения. В США есть и уголовная ответственность юр.лиц, поэтому это нормально)
Ещё раз. По слогам:
- ПРИЗНАЛ
- МЕССЕНДЖЕР
- ВИНОВНЫМ.
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Напомните, сколько за шрифты надо отвалить?
А так даже не странно, личная информация более-менее знатной тётки, когда как в открытых каналах скидывают дампы баз данных, которые с форумов перекидывают.
upd.
По крайней мере раньше видел в некоторых открытых.
История повторяется, сначала штрафы, потом будут блокировать
50 тысяч? Это шутка?
А потом нужно снова зарегистрироваться и снова потребовать удалить и так пока у Пашки пердак не полыхнет до небес 😁
Интересное кино, теперь и по факту что-ли писать в тг нельзя? ну вот и приехали