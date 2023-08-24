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Таня Боброва

Суд в Москве впервые оштрафовал Telegram за нарушение законодательства о персональных данных — на 50 тысяч рублей Статьи редакции

Представители компании в суд не пришли.

  • Мировой судья в Москве признал мессенджер виновным по ч.5 ст.13.11 КоАП (невыполнение оператором требования об уточнении персональных данных, их блокировании или уничтожении, если они неточные или незаконно получены), пишет ТАСС. Штраф по этой статье для юрлиц — от 50 тысяч до 90 тысяч рублей.
  • Агентство отмечает, что это первый штраф компании за подобное нарушение.
  • Претензии к сервису возникли из-за обращения в Роскомнадзор чиновницы, которая заметила в одном из Telegram-каналов пост с личной информацией о ней, пишет издание. В частности, там было указано, что у сотрудницы было гражданство Украины, а российский паспорт она получила в 2018 году. Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить личные данные, но тот этого не сделал.
  • Мессенджер не впервые штрафуют в России: например, в июне 2023 года Telegram получил штраф в 4 млн рублей за отказ удалить 32 канала с «фейками» о «спецоперации».

#новость #telegram

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29 комментариев
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 Игрок

"Законодательство Российской Федерации" смешно такое читать в 2023 году 🤣

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Codder JSee

а что тебе не смешно читать?

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Доллар по 28
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Ярослава Радионова

Изменяемое в любой момент

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Фоксик

Юридические нормы — это не заповеди Христовы и не скрижали Моисеевы. Их пишут люди, чтобы они защищали правопорядок и стабильность в стране. И если в каких-то исключительных критических случаях получается так, что они перестают выполнять свою функцию, а выполняют обратную, то они идут лесом»
Цитаты великих

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Vladislav Miroshnikov

Телеграмм вообще рассадок мошенников, я бы им просто абонентскую на пожизненно назначил в счет государства) И мне можно зп за идею 😂

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Pavel Cree

Ну даешь 😂😂😂😂😂😂
Умора 👍👍👍👍👍👍
Вот она смекалочка русская 😝😝😝😝🇷🇺🇷🇺🇷🇺

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Timur Gaziev

Предлагаю дать ему бан в качестве аванса.

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Вадим Д.

50 000? Что-то новое.

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John Smith

Уступили 10к за былые заслуги перед Отечеством — продажей ВК.

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Вадим Д.

Это да, дисконт заслужен (-:

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Никита

ЖЁСТКИЕ штрафы. Прямо таки ВЫНУДИЛИ бедный московский суд оштрафовать маленький стартап дурова. Теперь то Паша поймёт как плохо что его серверов нету в России

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Deschain

Сервера есть. То что телега использует в том числе сервера мэйлру, уже установлено.

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Echo

Предвижу, что скоро будет блокировка телеги и будем все чаще пользоваться услугами vpn и удаленных vps серваков для них. А это, в год, уже не дешевая услуга. Скоро будем у истока внешнего Интернет, как беднота перед водопадом из фильма Безумный Макс. Угадайте, кто будет рулить у крана? =)

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Никита

Скоро будет теневой интернет просто, а-ля локалка, но большая. Будем как партизаны обмениваться секретным кодами доступа, чтобы не пускать туда всяких майоров

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lakoros

Так у чиновницы действительно паспорт появился только в 2018?

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sunblade

Вопрос в другом, а она сохранила гражданство Украины? Наверно ссыкотно чиновнице ;)

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Андрей Вечерний

Зачем я журналистом работаю, надо было в персональные данные идти.
Такие бабки...

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Сергей Мазур

я думал ты расследователь.

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Ярослав Богданов

Следователь по особо важным делам

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Андрей Вечерний

Ну да, а журналист для души

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Abnatop Sky
Мировой судья в Москве признал мессенджер виновным

"признал мессенджер виновным" (Tm).
.

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Игорь

А что не так? К административной ответственности могут привлекаться как физические так и юридические лица, их признают виновными в совершении административного правонарушения. В США есть и уголовная ответственность юр.лиц, поэтому это нормально)

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Abnatop Sky
А что не так? К административной ответственности могут привлекаться как физические так и юридические лица, их признают

Ещё раз. По слогам:
- ПРИЗНАЛ
- МЕССЕНДЖЕР
- ВИНОВНЫМ.
.

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Нейрослав Жепетеев

Напомните, сколько за шрифты надо отвалить?
А так даже не странно, личная информация более-менее знатной тётки, когда как в открытых каналах скидывают дампы баз данных, которые с форумов перекидывают.
upd.
По крайней мере раньше видел в некоторых открытых.

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Алексей Самарин

История повторяется, сначала штрафы, потом будут блокировать

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Лиса Пенькова

50 тысяч? Это шутка?

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Пися Камушкин

А потом нужно снова зарегистрироваться и снова потребовать удалить и так пока у Пашки пердак не полыхнет до небес 😁

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Наталья Калинина

Интересное кино, теперь и по факту что-ли писать в тг нельзя? ну вот и приехали

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